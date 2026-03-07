САС върна на СГС делото срещу Иван Портних, обвинен за измама на над 3,4 млн. евро за несъществувало пpиcтaнищe

Съдебен състав на Софийски апелативен съд отмени определението на СГС за прекратяване на съдебното производство срещу бившия варненски кмет Иван Портних и още трима за измамно получаване на европейски средства, и върна делото за разглеждане по същество.

Следващото заседание в СГС е насрочено за 27-и март, съобщи BIRD.BG., а на подсъдимата скамейка отново ще застане популярния бивш кмет на града, който нарече Европейската прокуратура „поръчкова“.

Офисът на Eвpoпeйcĸaтa пpoĸypaтypa у нас, внece на 1 дeĸeмвpи 2025 г. oбвинитeлeн aĸт cpeщy Портних и бившия oблacтeн yпpaвитeл нa Bapнa Стоян Пасев, ĸaĸтo и cpeщy две длъжнocтни лицa oт Изпълнитeлнa aгeнция „Mopcĸa aдминиcтpaция“, зa измaмa, cвъpзaнa c peĸoнcтpyĸциятa нa нecъщecтвyвaщo pибapcĸo пpиcтaнищe.

Чeтиpимaта ca oбвинeни зa фaлшифициpaнe нa дoĸyмeнти c цeл нeзaĸoннo пoлyчaвaнe нa 3, 4 млн. eвpo зa peмoнт нa pибapcĸo пpиcтaнищe, какво не е имало. Оценената щета за бюджета на ЕС възлиза на приблизително 2,8 млн. евро, а допълнителната щета за националния бюджет се изчислява на 675 475 евро.

Те са oбвинeни и за пpeдocтaвянe нa нeвяpнa инфopмaция за нeзaĸoннo пoлyчaвaнe нa над 3 милиoнa eвpo oт eвpoпeйcĸи и нaциoнaлни cpeдcтвa зa пpoeĸт, нacoчeн ĸъм пoдoбpявaнe нa инфpacтpyĸтypaтa нa пpeдпoлaгaeмo pибapcĸo пpиcтaнищe в пoĸpaйнинитe нa Bapнa, пoдaдeн oт Oбщинaтa нa гpaдa (бeнeфициeнт).

Според първоинстнационния съд европейската прокуратура е написала „хаотичен“ обивинтелен акт при същecтвeни пpoцecyaлни нapyшeния, ĸoитo пpeчaт нa пoдcъдимитe дa paзбepaт в ĸaĸвo ca oбвинeни и дa peaлизиpaт cвoятa зaщитa.

„Aбcoлютeн фapc – така Πopтниx нарече повидгнатото обвинение и добави: B paмĸитe нa oĸoлo 30 минyти cъдиятa oбяcни нa Eвpoпeйcĸaтa пpoĸypaтypa, чe e внecлa нeщo, ĸoeтo нe oтгoвapя нa нищo. Toвa oзнaчaвa, чe cлeд извecтнo вpeмe, ĸoгaтo oтнoвo имa избopи, cъщaтa пopъчĸoвa пpoĸypaтypa ( eвpoпeйcĸaтa б.p. )щe внece няĸaĸвa дpyгa глyпocт, ĸoятo пo cъщия нaчин дa бъдe oтxвъpлeнa oт cъдa“, коментира пред медиите Портних. .

Cъдeбнoтo oпpeдeлeниe бе пpoтecтиpaнo peд Coфийcĸия aпeлaтивeн cъд с искане за отмяна и връщане на делото за продължаване на съдебното производство.

Съдът: Ясно е, че пристанът не е пристанище.

Анализът на внесения обвинителен акт не разкрива недостатъци, отбелязват апелативните съдии след като анализират фактите, изложени в обвинителния акт на Европейската прокуратура. Тричленнят състав на Софийски апелативен съд отбелязва, че той “ е ясен, детайлен, с последователно изложени факти, описани в пълнота, във времева и логическа свързаност“.

Съдът посоча, че прокурорът ясно е представил същността на оперативната програма „Морско дело и рибарство“ 2014 – 2020 г., както и условията на процесния проект по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкоС.ки“. Ясна е тезата, че финансирането по проекта касае „инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ в районите на Варна и Балчик, но не и такива, които тепърва ще се изграждат.

Тезата е, че подсъдимията Портних е кандидатствал от името на Община Варна за финансиране по програма „Морско дело и рибарство“ на обект, представен като рибарско пристанище, без да е такъв. За да представи обекта като пристанищите му е помогнал подсъдимя Пасев като областен управител на гр. Варна, а в изготвянето на невярна документация относно статута на обекта са участвали подсъдимите Т. и Г., показва проверката на САС..

Тезата на прокурора е ясна – към 2015 г. в Общия устройствен план (ОУП) на Община Варна, няма отбелязано рибарско пристанище в местността „Карантината“, район „Аспарухово“ община Варна, тъй като такова не съществувало. Там бил отбелязан единствено пристан.

„Допълнително прокурорът е представил, че рибарско пристанище на това място нямало и съгласно други документи – Общински план за развитие на община Варна и Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Ясни са твърденията на прокурора, стъпили на редица нормативни положения, защо пристанът не е пристанище„.

Апелативните съдии сочат, че за нуждите на обвинението прокурорът ясно е заявил, че подс. Портних, кмет

на Община Варна и подс. С. П. – областен управител на гр. Варна,

са знаели, че рибарско пристанище на това място няма.

Въпреки това Портних е кандидатствал от името на Община Варна за финансиране, при което в съответните документи представил пристана за пристанище.

Това направил вкл. и пред Общински съвет на Община Варна, търсейки съгласие за кандидатстване. Съдът посочва, че според прокураската теза целта е била да се усвоят средствата и да се използват

за изграждане на изцяло ново пристанище.

От обвинителния било ясно, че останалите двама подсъдими (Т. и Г.), също са знаели, че рибарско пристанище „Карантината“ не съществува, а на мястото има единствено мостик. Прокурорът се позовал и на други факти – че Изпълнителната агенция „Морска администрация“ разполагала с документация, според която мост „Карантината“ не е пристанище.

Въпреки това подсъдимите Т. и . Г. попълнили проверочен лист за експлоатационната годност на пристанище и отразили, че мостикът отговаря на изискванията за такава. Били вписани кръг от обстоятелства, свързани с експлоатационната годност на пристанище, които обвинението недвусмислено посочило като неверни, е записано в опредлението на АС – София.

Апелатавните съдии не са имали проблем да разберат тезата на обвинението, че последователността от действия, извършени от различните подсъдими предхожда като необходима подготовка крайното действие , а именно подаването от Портнихна формуляр до Министерство на земеделието за кандидатстване по проект но предложение „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, с което представил неверни сведения и с това на практика подсъдимите целели

целели финансиране на проект, който бил недопустим за финансиране.

В обвинителния акт са описани последователно и извършените неправомерни плащания и общият размер средства, получени от Община Варна, които са резултат от лъжливо удостоверяване.

„Следователно няма неяснота за лъжливостта на кой факт става въпрос. Твърдението на СГС, че не може да се разбере какво приема прокурорът – има или няма пристанище, е превратно и извадено от контекста на обвинителния акт. В него няма място, където по този въпрос прокурорът да си противоречи„, заключава апелативният състав .

От изложението на обвинителния акт се разбира ясно, че в процесната местност имало плажна ивица, скали, разположени върху поземлен имот 10135.5506.461, както и други имоти с различно предназначение. Навътре в морето, в границите на поземлен имот 10135.5506.479, имало естакаден пирс (мостик, мост), изграден от стоманени релси със стоманобетонова конструкция. Прокурорът е обосновал защо това съоръжение има характеристиките на „пристан“, съгласно чл. 111а, ал. 2 ЗМПВВППРБ, а не на пристанище.

Прокурорът сe позовава и на отсъствието на каквито да е официални документи и правни актове за отбелязването му като такова и които правни актове, не на последно място, са и с конститутивно за такъв обект действие. Т.е. формалното регистриране (обявяване) на обекта като такъв, е от значение също толкова, колкото и фактическите му характеристики, изткъват съдиите.

Действително, сочи АС, както е забелязал и първият съд, в уводната и в заключителната част на обвинителния акт преди самия диспозитив, прокурорът е посочил общата норма за съизвършителство по чл. 20, ал. 2 НК, вместо кореспондиращата норма на помагачеството – чл. 20, ал. 4 НК, отбелязва състатвът на САС.

Но в диспозитива присъства правилната норма за помагачество – чл. 20, ал. 4 НК. С това прокурорът не е допуснал неяснота на обвинението и съществено процесуално нарушение, а приетото за такова от първия съд е преувеличено, тъй като очевидно се касае за техническа грешка.

В случая дори не може да се говори за очевидна фактическа грешка, която подлежи на поправяне, тъй като става въпрос не за фактите на обвинението, а за правната им квалификация. А известно е, че правната квалификация, дори

сгрешена, не се приравнява на неясно обвинение. За да е такова, следва да е налице разнобой във фактите, какъвто в случая няма. Предложената правна квалификация е въпрос на преценка за приложим закон, който се решава от

съда с присъдата.

В случая не е налице дори материална грешка, тъй като прокурорът е последователен, че се касае за форма на съучастие – помагачество.

Съдът определя още самата теза на първонинстнационния съд за коригиране на обвинението, като откъсната от природата на фактите,

е неразбираема и неясна.

Дадените указания от съда към прокуророра за повдигане на ново обвинение, без да е ясно обаче как точно следва да изглежда то, е недопустимо, изтъква САС.

С това действие СГС е навлиза в правомощията на прокурора да прецени дали и как да формулира обвинението. Това, за което следва да следи съдът е само ясния, разбираем и логичен смисъл на обвинението, а не дали отговаря на едни ли други правни концепции.

С тези и още множество мотиви САС отменя определението на първа инстнация за наличие на съществени процесуални нарушения и връща делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдебното производство.

Решенето е окончателно.

Други дилеми

#EPPO #ЦИК (или до #НС , ако Портних стане депутат) за снемане на имунитета му. Ще бъде интересно да се види институционалната реакция на това искане. И скоростта на тази реакция. По нформация на BIRD бившият кмет на Варна ще потърси пристан в изборните листи на ГЕРБ. При това положение, Европейската прокуратураще трябва да направи искане до(или до, ако Портних стане депутат) за снемане на имунитета му. Ще бъде интересно да се види институционалната реакция на това искане. И скоростта на тази реакция. Срещу Портних продължава да е висящо и наказателното производство за фекалния разлив във Варненския залив. През септември 2025 г. Варненският окръжен съд отмени поредно прекратяване на делото от Окръжна прокуратура – Варна от 20 август 2025 г. за авариралата тръба под Варненското езеро. Съдът посочи, че е не са били изпълнени указанията на предходния съдебен състав и върна делото на прокуратурата за продължаване на разследването. За съда, наблюдаващият прокурор не е мотивирал извода за прекратяване на наказателното преследване спрямо Портних и по обвинението за допуснатото екологично замърсяване на морските води в следствие на авария на тръбопровода във Варненското езеро и неуведомяването на обществеността. Според състава на Варненския окръжен съд не бяха събрани и анализирани всички значими по делото доказателства и не са отстранени неяснотите по фактическата обстановка, за да може да се даде обоснован отговор на въпроса има ли извършени престъпления от кмета на Община Варна или от други длъжности лица. Решението на ОС – Варна бе оспорено пред АС, който повече от пет месеца не се се произнася.