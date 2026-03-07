Таня Радуловска, адвокат и бивш съдия, стана трети зам.министър в Министерството на правосъдието

Бившият съдия, сега адвокат, Таня Радуловска е новият трети зам. министър на правосъдието. Това съобщи самият министър Андрей Янкулов, който оповести, че в края на работната седмица Радуловска е назначена в екипа на управлението на правосъдното министерство.

Радуловска е бивш съдия и председатал на УС на Съюза на съдиите. По онва врем тя носеше фамилията Маринова.

През 2018 г. година напусна съдебната системата и стана адвокат.