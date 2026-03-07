Таня Радуловска, адвокат и бивш съдия, стана трети зам.министър в Министерството на правосъдието

Бившият съдия, сега адвокат, Таня Радуловска е новият трети зам. министър на правосъдието. Това съобщи самият министър Андрей Янкулов, който оповести, че в края на работната седмица Радуловска е назначена в екипа на управлението на правосъдното министерство.
Радуловска е бивш съдия и председатал на УС на Съюза на съдиите. По онва врем тя носеше фамилията Маринова.
През 2018 г. година напусна съдебната системата и стана адвокат.
„Познавам Таня от 19 години, когато започвах като младши прокурор в Софийска районна прокуратура, а тя беше съдия в Софийски районен съд. Винаги е била един от примерите за мен (но и далеч не само за мен) с професионализма си като магистрат.
Преди години Таня беше много силен и авторитетен глас за качествена промяна в правосъдната система. Радвам се, че успях да я убедя да се завърне към това.
Вярвам, че с житейския и правния си опит на адвокат и магистрат Таня ще бъде безценно попълнение в младия ръководен екип на Министерство на правосъдието“, написа във Фейсбук Янкулов като пожела успех на новото попълнение.
Миналата седмица Янкулов назначи за свои заместници съдията Андрей Георгиев и прокурорът Георги Балков, един от 15-те прокурори защитили плевенския прокурор Владимир Николов от институционален натиск.