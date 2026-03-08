Теодора Георгиева: Сарафов стои зад анонимно разпространените кадри срещу мен в „Осемте джуджета“

“ Посредник ме заплаши, че ще бъда „размазана“ през медиите, Пеевски се разпозна сам“

„Считам, че към момента съществува институционален проблем пред българската прокуратура, който трябва да бъде решен по един или друг начин. А той е свързан с конкретни назначения по висши позиции в прокуратурата.

Защо говоря именно сега? Защото едва сега ми станаха известни определени обстоятелства, свързани с престъпления по служба. Подала съм сигнал за това. Дали те ще бъдат установени е въпрос на доказване, но те според мен са извършени. Това заяви в предаването „На Фокус” временно отстраненият български европрокурор Теодора Георгиева.

Пред Лора Крумов Георгиева каза, че Сарафов стои зад анонимно разпространените кадри с нея от „Осемте джуджета“.

Тя заяви, че е получила „информация с много голяма конкретика, че този запис е изпратен от кабинета на главния прокурор“. По думите ѝ това може да се установи с експертиза.

В сигнала си до правосъдиня министър Георгиева твърди още, че висш прокурор е извършил длъжностно престъпление преди близо година, като е разпространил пред делегати от Европейската прокуратура информация – според Георгиева невярна, че българското обвинение разполага с доказателства за получавани от нея подкупи по делото „Чирен“.

Сега съобщи, че този висш прокурор е Сарафов.

„Той не само е превишил властта си, той абсолютно директно е злоупотребил с властта на главен прокурор. Заявява, че ще изпрати протоколи от разпити на свидетели, които и до ден днешен не съществуват“, каза Георгиева.

„Аз считам, че с това деяние той е осъществил също така дисциплинарно нарушение – уронване на престижа на съдебната власт, което прокурорската колегия трябва да прецени дали е налице“.

Георгиева даде конкретика във връзка с изтеклите записи от нейна среща през 2020 г. с осветения като предполагаем лидер на криминалната мрежа за престъпно влияние в правосъдието „Осемте джуджета“ Петьо Петров.

За записа Георгиева обясни, че жената на него в действителност е тя,

но е изрязана Емилия Русинова – градският прокурор на София.

Именно тя организирала срещите на Георгиева с Петров в ресторант „Осемте джуджета“. Временно отстраненият български европрокурор призна, че е участвала няколко пъти в подобни разговори на мястото.

Целта на срещата е била да бъда въвлечена в ситуация, в която този запис да бъде направен, и впоследствие, ако не се съобразявам с някакви указания, той да бъде използван“, каза Георгиева.

„Аз съм на записа, да. Срещата се проведе, след като беше приключила цялата процедура по изслушването пред няколко комисии. Преди това същият този колега – градският прокурор на София, е отправял искания към мен да си оттегля документите, защото можело да си харесам нещо друго. Аз отказах. След като се случиха тези странни събития, честно казано проявих любопитство. Тя – говоря за градския прокурор на София госпожа Емилия Русинова, ми каза, че има познати, които знаят какво се случва по тази процедура. Тоест целта на срещата е била да бъда въвлечена в ситуация, при която да бъде направен този запис, и впоследствие, ако не се съобразявам с указания, което никога не съм правила – той да бъде използван”, заяви Георгиева.

Уточни, че не е познавала Петьо Петров преди срещата. „Очевидно двамата с Емилия Русинова са близки приятели.Но на записа тя не се вижда,защото е висш служител в прокуратурата”, изтъкна тя.

По думите ѝ има връзка между Сарафов, Русинова и Пеевски. „Георгиева определи разказаното от нея като

„тежко заболяване в прокуратурата“ и „корупция“.

По отношение на името на политическия лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания“, от когото тя се страхувала, тя подчерта, че „заплахата не дошла директно от него, а чрез посредник”.

„Той (бел. ред. Делян Пеевски) е свързан с проблемите на разширението на газохранилището в „Чирен”. Там има свидетели, които са посочили упражняване на натиск, изнудване и искане подкупи.

Той се разпозна вчера сам. Аз не съм разпространявала сигнала, но съм дала разрешение на правосъдния министър като съм подписала декларация”, подчерта Георгиева, като заяви, че кариерата й на европейски прокурор е приключила.

Вчера вътрешният министър Емил Дечев разпореди охрана на българския европрокурор Теодора Георгиева. Това стена по искане на правосъдния минстър Андрей Янкуров след изпратения до него сигнал, в който тя казва, че е заплашвана.

След сигнала Янкулов поиска среща с ръководството на Европейската прокуратура в Люксембург.

Целият разговор във видеото