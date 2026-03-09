Крум Зарков, лидер на БСП: Действията на правосъдния министър Андрей Янкулов трябва да бъдат подкрепени

Ако съществуват компромати срещу някои представители на съдебната власт или политиката, те рано или късно ще станат известни. „Заплашваните, трябва да знаят, че ако има нещо за тях, то така или иначе ще излезе. Единственото средство за защита е публичността“ – това заяви пред Нова тв, лидерът на БСП Крум Зарков, бивш служебен министър на правосъдието.

По повод предстоящото заседание на Висшия съдебен съвет, на което по предложение на правосъдния министър колегията трябва да смени и. ф. Сарафов и назначи нов временен прокурор, Зарков заяви, че от БСП имат резерви към служебния кабинет, но смятат, че

действията на министъра на правосъдието Андрей Янкулов трябва да бъдат подкрепени.

Според социалиста, българското общество вече е „разбило особения имунитет“, зад който дълго време са се крили политиците. Според него общественото мнение остава най-силният коректив на властта.

Зарков отправи призив към изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов да даде публични обяснения. По думите му Сарафов е човекът, който знае най-много за случващото се в системата. „Той трябва да излезе и да каже кой е политическият властелин“, заяви лидерът на БСП и добави опасенията си, че Сарафов се е превърнал в „заложник“ в кабинета на главния прокурор.

Според него поведението на обвинител номер 1 е трудно обяснимо, защото – като опитен юрист, той би трябвало да е наясно, когато се нарушава законът.

Проблемът е системен и е свързан със завладяване на прокуратурата, каза Зарков. „Когато кадровите решения се вземат по този начин и се работи по този начин, нито един българин не може да бъде сигурен, че даден случай наистина ще се разследва“, заяви той.

Коментарът на Зарков идва след като в неделя в предавенето на „На фокус“ временно отстранения български европрокурор Теодора Георгиева , заяви, че в Прокуратурата има институционален проблем, свързан с назначения на високи позиции.

Тя съобщи, че е подала сигнал до министъра на правосъдието за възможни престъпления по служба, извършени според нея от Сарафов. Прокурорът посочи, че престъпленията са извършени спрямо нея, поради което говори открито и с имена.

Предсрочните избори

По отношение на предстоящите парламентарни избори Крум Зарков заяви, че БСП ще влезе в новия парламент и подчерта, че партията се е разграничила от проекта „БСП – Ново начало“. По думите му социалистите ще работят това политическо формирование да не се повтаря повече.

Той коментира и отношенията с президента Румен Радев, като отбеляза, че позицията на БСП е ясна, тъй като партията е подкрепила избирането му за президент. „Предстои обаче да видим какво е неговото отношение към социалистите“, добави Зарков.

Според него президентът Илияна Йотова в момента е най-авторитетният социалист в държавата.