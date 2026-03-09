Подслушваният магистрат: Между процесуалния способ и инструмента за натиск

Share Facebook

Адела Качаунова

Случаят „Нотариуса“ като катализатор на институционална памет

В България вероятността един съдия да бъде подслушван, проследяван или заснет със СРС е 1500 пъти по-висока, отколкото за обикновения гражданин. Тези цифри не говорят за ефективна борба с корупцията, а за мащабeн и системен натиск върху съдебната независимост с участието на държавни институции и длъжностни лица.

Началото на 2024 г. беляза рязък завой в публичното говорене за паралелните мрежи в съдебната власт. Екзекуцията на Мартин Божанов и последвалите разкрития на съдия Владислава Цариградска извадиха на повърхността не просто криминален сюжет, а десетгодишна история на неглижирани заплахи и системна липса на институционална защита.

Случаят „Цариградска“ е емблематичен за това как един магистрат може да попадне в изолация и „процесуален капан“, докато кадровите и правоприлагащите органи запазват пасивност (виж най-долу). През 2024 г. историята вече не можеше да бъде подмината – не само заради бруталното убийство, но и заради публичното изобличаване на механизмите за влияние, които засягат здравето и живота на магистрати и техните семейства.

Тази предистория е важна поне по две причини – мрежата около Божанов остава неосветена, а неговото убийство – неразкрито. Темата на неговото убийство прерасна в по-голямата тема за механизмите за влияние в съдебната власт. Не само неговата мрежа потъна в следващи събития и не получи подобаващ отговор, потъна и друга новина от 2024 година, която твърдеше, че един от способите за оказване на натиск върху магистрати е чрез употреба на специални разузнавателни средства (СРС).

Употребата на СРС спрямо магистрати носи опасност от засягане на независимостта на съдебната власт. Магистратите трябва да взимат решения само въз основа на закона и фактите, без външни натиск или страх. Ако се използват СРС срещу тях, особено без сериозно основание, това може да ги принуди да се съобразяват или да взимат решения под натиск. Необходимо е да се знае дали решенията за СРС са били законни, мотивирани и дали е имало злоупотреби.

СРС по закон са допустими само за разследване на тежки престъпления и при условие, че данните не могат да бъдат събрани по друг начин. Ако използването е неправомерно, неадекватно или масово, то това е нарушение на правата на магистрати и потенциално на правата на гражданите, чиито дела разглеждат те. Публична проверка би гарантирала, че СРС се използват само при необходимост и със строг контрол, а

не като инструмент за манипулация.

Проведеното изследване се концентрира върху събиране на данни за разрешенията на СРС, създадените веществени доказателствени средства (ВДС) въз основа на събраните данни, органите, които искат прилагане на СРС, брой на наказателни производства спрямо магистрати. Анализът на тези данни показа значителен дисбаланс между мащаба на прилаганите СРС спрямо магистрати и реалния резултат от тяхното използване. Този факт поражда сериозни въпроси относно целесъобразността и законността на използването на СРС.

Масовото им прилагане без последващ наказателноправен резултат предполага липса на реални основания за подслушване или друг таен способ за наблюдение, а това насочва към извод за използване на СРС извън предназначението им – не за разследване на евентуално престъпление, а за наблюдение, събиране на компромати или оказване на институционален натиск.

Особено притеснителен е фактът, че са засегнати носителите на правораздавателната власт, чиято независимост е фундамент на правовата държава. Подобна практика създава среда на страх, уязвимост и потенциална зависимост, което компрометира не само личната сигурност на магистратите, но и справедливостта на съдебния процес като цяло.

Несъответствието между интензитета на използваните СРС и ниския брой образувани досъдебни производства представлява обективен индикатор за системен проблем: злоупотреба с извънредни правомощия без ефективен контрол и без отчетност, подкопаваща принципите на законност, пропорционалност и независимост на съдебната власт.

Данните за изследвания десетгодишен период разкриват стряскаща диспропорция: докато спрямо обикновените граждани прилагането на СРС е статистическа рядкост, спрямо магистратското съсловие то е системна практика.

При общ състав на съдебната власт от около 4200 магистрати, са регистрирани 251 случая на прилагане на СРС, което означава, че 6%, или всеки 17 – ти, от съдиите, прокурорите и следователите са били обект на скрито наблюдение. За сравнение, вероятността един магистрат да бъде подслушван или следен е над 1500 пъти по-висока, отколкото за средностатистическия български гражданин. Този висок интензитет е насочен предимно към съдиите, което ерозира тяхната независимост и създава климат на несигурност.

Видимо от наличните данни е, че най-голям дял на разрешенията за СРС принадлежи на КПКОНПИ/КПК – общо 134 за изследвания период, а втори е този на Апелативната специализирана прокуратура – общо 57. Годината с най-много разрешения е 2020 г. – общо 62, всичките по искания на КПКОНПИ и АСпП. Закриването на специализираните съд и прокуратура през 2022 г. показва рязка промяна в данните –

2022 г. има едва 5 разрешения за СРС, а след създаването на КПК през 2023 г. започва обратно нарастване на разрешенията. Макар КПК да е създадена в края на 2023 г. тя успява да постигне 9 разрешения за краткото си съществуване. През 2025 г. всички разрешения са по искане на КПК – общо 13, но няма данни да са изготвени ВДС.

2024 г. – Годината на затишието или на прегрупирането?

Липсата на искания за СРС спрямо магистрати през 2024 г. (според информация от Апелативен съд – София) е прецедент. Връзката между убийството на Божанов, последвалите разкрития и прегрупирането в структурите на прокуратурата е повече от вероятна. Това „затишие“ обаче не решава проблема с вече натрупаните масиви от данни.

От съществено значение е колко са ВДС, изготвени след употреба на СРС – ВДС се пазят в органа, който е поискал употребата на СРС и служат, принципно, за целите на наказателното производство. Ако ВДС са изготвени извън образувано наказателно производство –

те не се унищожават съгласно Закона за СРС.

Законът не съдържа ред за унищожаване на създадените ВДС, а само за данните, които не са послужили за изготвянето им.

Това означава, че всички създадени ВДС, независимо колко отдавна това се е случило, все още се пазят в архивите на съответните институции – в случая на закритата КПК – в масивите на ДАНС, съгласно скорошните изменения. Прокуратурата и ДАНС притежават завидно количество данни за магистрати, които не са използвани по предназначение – макар ЗСРС да съдържа принципната забрана събраните данни след употреба на СРС да се употребяват за друго освен за целите на наказателното производство, липсата на текст за унищожаване на ВДС и ниският брой наказателни производства са красноречиви. Намаленото доверие в държавните институции, особено в прокуратурата и в ДАНС, създава обосновано съмнение дали тези чувствителни данни не служат на цели, различни от законните.

Диспропорцията е видима особено в 2020 година – златното време на „спеца“ и на бившия главен прокурор Иван Гешев – при 62 разрешения за СРС има създадени 37 ВДС, но наказателните производства са едва 4.

При това няма яснота дали за тези 4 производства са били употребени поне част от 37 те ВДС. Същевременно 4-те производства са завършили с 1 оправдателна присъда, а 3 са прекратени на досъдебна фаза.

За изследвания период са постановени общо 7 осъдителни присъди (4 спрямо съдии, 3 спрямо прокурор/следовател), но без яснота за осъществения престъпен състав и 16 оправдателни присъди (4 спрямо съдии, останалите спрямо прокурор/следовател).

Пътят към институционална хигиена и изпълнение на решението „Екимджиев“

Данните от последното десетилетие налагат извода, че системата за тайни способи в България функционира в режим на „структурен дефект“, системно констатиран и от Европейския съд по правата на човека. Ключовата стъпка към възстановяване на доверието в съдебната власт преминава през две императивни мерки:

Законодателна реформа в духа на „Екимджиев и други срещу България“: Решението на ЕСПЧ от 2022 г. категорично изисква реформа, която да гарантира ефективен независим контрол над целия процес – от разрешаването до съхранението и използването на материалите. Настоящият модел на „контрол върху контрола“ се оказва илюзорен, когато обект на СРС са самите магистрати.

Решението на ЕСПЧ от 2022 г. категорично изисква реформа, която да гарантира ефективен независим контрол над целия процес – от разрешаването до съхранението и използването на материалите. Настоящият модел на „контрол върху контрола“ се оказва илюзорен, когато обект на СРС са самите магистрати. Физическо унищожаване на нерегламентираните архиви: Необходимо е въвеждането на стриктен законов механизъм за автоматично и проверимо унищожаване на всички ВДС, които не са послужили за образуване на наказателно производство в определен разумен срок. Без окончателното ликвидиране на тези масиви, те ще продължат да съществуват като „спящи клетки“ за влияние, подкопаващи независимостта на съда.

Интегритетът на правосъдната система не може да бъде гарантиран, докато магистратите работят под сянката на архиви, създадени извън духа на закона. Изпълнението на международните стандарти за неприкосновеност вече не е въпрос на политическа воля, а на оцеляване на правовата държава.

Пълният текст на анализа „Подслушвано правосъдие“ е достъпен ТУК

Съдия Владислава Цариградска: Независим съд не може да съществува в среда, в която магистратите работят под риск от тайно наблюдение.