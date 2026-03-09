Протест на „Правосъдие за всеки“ и студенти в подкрепа на правосъдния министър: СарафOFF, уволнен си!

На 10 март, вторник, от 18,30 ч., се събираме отново пред Съдебната палата, за да приканим Борислав Сарафов да освободи кабинета на главния прокурор! Организираме протеста заедно с младежите от Сдружение РЕД и Обединение „Студенти против мафията“.

Това се казва в обръщение към гражданите на „Правосъдие за всеки“ , които организират протеста под надслов СарафOFF, уволнен си!

Правозащитниците покрепят усилията на министър Андрей Янкулов, чието предложение за смяна на изпълняващия функциите на главен прокурор ще бъде обсъдено от

Прокурорската колегия на ВСС на 11 март. Точката в дневния ред е оставена за последна.

От „ПВ“ се обърщат и към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

След като Пленумът на ВСС отказа да разгледа въпроса за избор на легитимен изпълняващ длъжността главен прокурор по същество и го изпрати по компетентност към Вас, именно Вие имате възможност да възстановите законността. Излезте извън личностното и зависимостите.

Обръщат се магистратити:

Вие сте част от обществото. Когато органът, призван да следи за спазването на закона, сам отказва да го спазва, мълчанието Ви вече не е неутрално – то Ви превръща в съучастници. От високата позицията, която заемате, Вие носите огромна отговорност за това, което се случва. Ако върховенството на правото е ценност, която защитавате, днес е моментът да заявите позиция. Знаем, че голяма част от Вас всекидневно се борят с модела на Осемте джуджета и сме готови да Ви подкрепим.

В заключение от „ПВ“ канят свободните граждани, които вярват, че законът трябва да важи за всички, да се присъединят към нас, „за да кажем заедно“: СарафOFF, уволнен си!

Моделът на Осемте джуджета трябва да бъде демонтиран!

В една правова държава временната власт не може да се превръща във вечна, както мнозинството във ВСС чрез процедурни хватки се опитва да ни наложи. Когато институциите не прилагат закона, единствено по силите на гражданското общество е да възстанови правния ред, изтъква от „ПВ“.

