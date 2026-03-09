Министър Янкулов и председателят на ВКС Захарова са обсъдили нетърпимата ситуация след игнориране на текст от ЗСВ

Последни новини
De Fakto 09.03.2026 Законът Напишете коментар 206 Прегледа

На 09.03.2026 г. в Съдебната палата беше проведена среща между председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова и служебния заместник министър-председател и министър на правосъдието Андрей Янкулов, съобщиха от съда.

Сред темите в разговора бяха недопустимите институционални нападки срещу Върховния касационен съд от страна на прокуратурата след постановените от състави на Наказателната колегия актове, с които се отказва образуването на производства по искания за възобновяване на дела, депозирани след 21.07.2025 г. от фактически изпълняващия функциите главен прокурор.

Председателят на ВКС и министърът на правосъдието са се  обединили  около позицията, че за правовата държава е нетърпима настоящата ситуация, в която чрез атаки срещу независимостта на съдиите демонстративно се игнорират както действаща законова разпоредба (чл. 173, ал. 15 от ЗСВ), така и влезли в сила съдебни актове, свързани с нейното приложение.

По време на срещата са  обсъдени и евентуални изменения в Закона за съдебната власт по отношение на провеждането на избори за членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота, за да бъде гарантирана максимална прозрачност на процедурата и съдиите да бъдат уверени в тайната на техния вот и коректното му отчитане.

Отделено е било е внимание и на крайно необходимите законови изменения за решаването на проблемите с бавното провеждане на конкурсите в съдебната система, за да се избегне дългосрочното командироване на съдии за заемане на свободни длъжности.

 

