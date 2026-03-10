Адв. Пепи Кънчев: Натискът на гражданите и институциите трябва да продължи до разплитане на възела „Сарафов“

Натискът от наша страна, а и от институциите трябва да продължи, за да се разплете този възел.

Това заяви пред БНР Петромир Кънчев от Инициативата „Правосъдие за всеки“, който е и организатор на днешния протест в София.

„Когато този въпрос е поставян на масата, както направи Андрей Янкулов – новият министър на правосъдието, ние винаги сме излизали като реакция на улицата. Един вид гражданите, заедно с останалите институции, на равно с ВКС, много съдилища, които не признават Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор, но и самите граждани застъпваме тази позиция и желаем да бъдем чути. А тя е, че всъщност трябва да се изпълни законът„, коментира той и изтъкна както извадените компрометиращи неща за Сарафов, така и законът, който, според него, е грубо потъпкан.

За него е абсолютно неясно защо едната колегия във ВСС тълкува закона по един начин, а другата – по друг:

„А тяхната работа не е да тълкува закона, а просто да го изпълни. Законът го тълкува ВКС, НС, но не и тези, които трябва да го изпълнят. Затова днес хората отново ще бъдат на улицата„.

В предаването „Преди всички“ Кънчев подчерта, че редица апелативни съдилища не припознават Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор.

По думите му има много нови факти и обстоятелства, които са се натрупали за една година. Прокурорската колегия следва да вземе отношение по тях, категоричен бе той.

„Ние сме длъжни да бъдем там и да изразим позиция, както и много граждански организации, включително със становище са изразили. Всичко това е изключително важно. Натискът върху тези хора е много голям“, подчерта Петромир Кънчев.

Според него и прокурор Владимир Николов, и европейският прокурор Теодора Георгиева рискуват, разкривайки истината:

„Всичко това поставя тези хора под голям риск. Аз лично бих чул това, което те правят, и бих го проверил, ако бях в такава позиция. Нещо, което не се случи в момента, или поне ние очакваме да се случи именно с тази прокурорска колегия, която трябва да провери тези факти и данни дали са верни“.

„Очаквам да има истинско разследване за това, което се случва. Самата Теодора Георгиева каза, че ще свидетелства и ще даде още данни, но във висящо производство. Всички институции са на масата и много се надявам от всички тези 26 прокурори от прокурорската асоциация някой там отново да се събуди и наистина да се проведе някакво разследване. Това нещо не може да продължава до безкрай„, категоричен бе той.

Надявам се прокуратурата да не е едно гробище и някой отдолу да заговори, каза още Кънчев.

Той декларира, че няма интерес към това да влиза в политиката. Но изтъкна, че е изключително важно да има нов ВСС и главен прокурор.

„Надявам се които и да влязат, да съберат тези 160 гласа и аз вярвам, че това ще се случи, защото там не се издържа повече„, изрази очакване той към новия парламент след изборите.

Източинк БНР