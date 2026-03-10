Емилия Русинова отказва да коментира дали е била с европрокурор Георгиева при Петьо Еврото в „Осемте джуджета“

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Градската прокуратурата няма да коментира казаното от българския европрокурор Теодора Георгиева в медийна изява. Това е заявила Софийският градски прокурор Емилия Русинова пред bTV.

Отказът от името на Софийска градска прокуратура е странен, доколкото става дума за лични, а не за институционални действия на Русинова.

По думите на Георгиева – двете с Русинова са били при Петьо Петров, известен като Еврото, по време на разпространения запис, на който Еврото обяснява, че Георгиева е „договорена“ за мястото на български европрокурор.

Според думите на българския европрокурор Теодора Георгиева – софийският градски прокурор Емилия Русинова я е завела в ресторанта „Осемте джуджета“ на Пепи Еврото, когото преди срещата тя не познавала. Тя ходила още два пъти-три пъти там, винаги придружавана от Русинова, а двете са били заедон по време на разпространения скандален запис.

Според европрокурорът записът за посешението в „Осемтте джуджета“ е изтекъл от кабинета на главния прокурор, но изрязан, за да не се види присъствието на Русинова на срещата.

Междувременно миналата седмицата встъпването на Емилия Русинова като градски прокурор бе спряно от две жалби срещу нейния избор – на следователя Бойко Атанасов, участник в процедурата по избор за шеф на СГП , а другата от Цветанка Стоянова, Димитър Стоянов и Фондация „Щит“, в която участват и двамата,

Медиите обърнаха внимание, че в платформата за достъп до обществена информация на МС е документирано заявление от BIRD.BG от 19 феврурари т.г., ден след избора на Русинова. В него министърът на правосъдието е попитан дали разполага с информация за пътуване на Русинова в края на 2019 г. или началото на 2020 г. до Милано, Италия, с автомобил на Петьо Еврото, както и дали е била участник в срещата на Петров с Теодора Георгиева – въпрос на който самата Георгиева отговори положително.