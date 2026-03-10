Последни новини
Home / Актуално / Етични въпроси около последното сезиране на КС от „стария“ ВАдвС за т.нар. частични искове по ГПК

Етични въпроси около последното сезиране на КС от „стария“ ВАдвС за т.нар. частични искове по ГПК

De Fakto 10.03.2026 Актуално, Законът, Избрано Напишете коментар 1,089 Прегледа

Defakto.bg

 

Иглика Мишева, адвокат от Софийската адвокатска колегия

На 19 февруари 2026 г. Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) внесе в Конституционния съд искане за прогласяване на противоконституционност на чл. 280, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс. По него е образувано конституционно дело № 5/2026 г. с докладчик съдия Борислав Белазелков.

Разпоредбата на чл. 280, ал. 3 ГПК ограничава достъпа до касационно обжалване пред Върховния касационен съд според материалния интерес по делото, като предвижда, че не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5000 лв., както и по търговски дела до 20 000 лв., с изключение на определени категории вещни искове. Подобно правило съществува в българското процесуално право почти в същия вид още от 1998 г., когато е въведено в чл. 218а, ал. 1 от отменения ГПК.

В продължение на близо три десетилетия законодателят е изменял единствено праговете за достъп до касационен контрол, но не и принципа за ограничаване на касационното обжалване според материалния интерес.

В този контекст поставянето на въпроса пред Конституционния съд безспорно може да бъде аргументирано, но продължителният период на действие на нормата и липсата на предходна институционална позиция на Висшия адвокатски съвет по този въпрос пораждат въпроси защо темата се поставя именно в настоящия момент.

Следва да се отбележи и че Конституционният съд вече е разглеждал въпроси, свързани с достъпа до касационна инстанция. В Решение № 15 от 6 ноември 2018 г. по к.д. № 10/2018 г. съдът изрично подчертава (като се позовава и на по-старите си решения – Решение № 4 от 16.06.2009 г. по к. д. № 4/2009 г. и Решение № 27 от 15.10.1998 г. по к. д. № 20/1998 г.), че касационната фаза на гражданското производство не представлява конституционно гарантиран етап от съдебния процес. Конституцията не определя броя на съдебните инстанции, а законодателят разполага с правомощието да въвежда критерии за достъп до касационно обжалване.

В искането на Висшия адвокатски съвет от 2026 г. прави впечатление, че значителен акцент е поставен върху приложението на чл. 280, ал. 3 ГПК при т.нар. частични искове. При тях ограниченията за касационно обжалване се определят според размера на предявената част от вземането, независимо от стойността на непредявената част.

В тази връзка интерес представлява и друго публично известно обстоятелство. Още през 2022 г. в медийни публикации беше съобщено за съдебен спор с голям обществен интерес, по който Централната избирателна комисия е представлявана от адвокат Валя Гигова – заместник-председател на Висшия адвокатски съвет до 21 февруари 2026 г.

По това дело исковете са предявени частично.

Според публично достъпна информация въззивният съд се е произнесъл в края на 2025 г., като е уважил частичен иск срещу ЦИК, предявен за 16 000 лв. и два частични иска за по 5 000 лв., чийто пълен размер, за който евентуално може да бъдат заведени, е за 43,2 млн. лв.

Постановеното решение не подлежи на касационно обжалване именно поради ограниченията на чл. 280, ал. 3 ГПК.

Същевременно от публично достъпни документи на Висшия адвокатски съвет се установява, че решението за отправяне на искането до Конституционния съд е взето на заседание на съвета на 15 януари 2026 г.

По-късно, с Решение № 1968 от 20 февруари 2026 г., ВАдвС (един ден преди встъпване в длъжност на новия състав на ВАдвС) е приел и проект за предложение за иницииране на тълкувателно дело във Върховния касационен съд относно  приложението на същата разпоредба при частични искове – проект, изготвен от адвокат Валя Гигова. Според публичната информация  хонорарът на Гигова по въпроснато дело  е 300 000 лева, а ако  проектите й се увенчаят  с успех,  ще получи още толкова.

Тези обстоятелства сами по себе си не предполагат автоматично наличие на нарушение.

Те обаче поставят въпрос от значение за професионалната етика и за стандартите на институционална прозрачност. В ситуации, при които член на орган на професионално самоуправление участва в обсъждането или инициирането на решения, свързани с правна норма, която има отношение към висящ съдебен спор, по който същият адвокат представлява страна, обичайна практика в професионалната етика е предварително разкриване на това обстоятелство и въздържане от участие в съответното обсъждане и гласуване.

Подобни въпроси са особено чувствителни, когато става дума за орган като Висшия адвокатски съвет, който представлява адвокатурата като независима и самоуправляваща се професионална общност и има ключова роля в защитата на върховенството на правото.

Ето защо би било полезно за институционалното доверие да се внесе по-голяма яснота относно процеса на вземане на съответните решения и евентуалното наличие на обстоятелства, които биха могли да бъдат възприети като конфликт на интереси.

Подобна прозрачност би допринесла както за авторитета на адвокатурата, така и за общественото доверие в нейните институции.

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 280, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс (обн. ДВ, бр. 59 от 2007 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 17 от 2026 г.). Това стана ясно от пресъобщение на съда с днешна дата.

 

About De Fakto

Проверете също

Янкулов: Публикуваните материали от ПРБ подкрепят тезата ми за спешна и качествена промяна на ръководството й

По повод „Институционална позиция във връзка с политически атаки срещу българската и Европейската прокуратура“, публикувана …

Адв. Пепи Кънчев: Натискът на гражданите и институциите трябва да продължи до разплитане на възела „Сарафов“

 Натискът от наша страна, а и от институциите трябва да продължи, за да се разплете …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване