Лора Георгиева, АКФ: Ако прокурорите мълчат, няма как да се разплетат мрежите за влияния на „джуджета“, „нотариуси“ и политическите зависимости

В прокуратурата, както и навсякъде в институциите, има хора, които са професионалисти с високи етични качества и добра репутация, и те трябва да започнат да говорят за това, което се случва в системата на българското правосъдие.

Това каза пред БНР Лора Георгиева, старши правен експерт от Антикорупционния фонд (АКФ), който разкри случая „Осемте джуджета“, свързан с влияния и зависимости в съдебната система, и добави:

„Ако те мълчат, тези, които са отвътре, няма как да бъдат разплетени зависимостите и няма как институциите да се освободят от тези мрежи на влияния и споменаваните „джуджета“, „нотариуси“, политически и икономически зависимости. Само тогава, когато те се освободят от тези зависимости, могат качествено и ефективно – в интерес на правовата държава и на обществото – да си свършат работата, защото те са там, за да служат на обществото чрез властта, която им е дадена“.

Важно е да отсеем личните мотиви и да обърнем внимание на тези, които допринасят за изчистване на институциите, подчерта тя и посочи:

„В момента (със сигнала и изявленията на българската европрокурорка Теодора Георгиева – б.р.) изглежда, че има такава възможност да излязат на бял свят проблеми и да търсим техните решения. … Георгиева за първи път сега потвърди, че на пуснатите записи от „Осемте джуджета“ е тя, а в стаята е и Емилия Русинова, като двете са били при Петьо Петров – Еврото. Дава и обяснение защо е била там – че г-жа Русинова и е обещала да я срещне с човек, който знае какво се случва с процедурата по избор на български прокурор в Европейската прокуратура. … В стаичката на Петьо Еврото се обсъжда какво да се направи, че другите кандидатки да се откажат от участие, но дали това е станало – не можем да кажем. Със сигурност от името на едната кандидатка е внесено заявление за отказ от процедурата, а в последствие тя става заместник главен прокурор“.

По думите на Лора Георгиева темата за политическото влияние и кадруването в съдебната власт е огромна и затова се изисква лицата, които заемат високи позиции в съдебната власт, да имат изключително висок интегритет, за да могат да останат независими в дейността си, за да може да се очаква от тях ефективност и безпристрастно прилагане на закона.

Източник БНР