Марин Малчев, новият шеф на Софийска районна прокуратура встъпи в длъжност

На официална церемония в Софийската районна прокуратура Марин Малчев встъпи в длъжност административен ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура (СРП). Той бе избран единодушно за титуляр на поста с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 25.02.2026 г.

Актът за встъпване в длъжност бе подписан в присъствието на Борислав Сарафов, заместник главния прокурор Ваня Стефанова, административния ръководител на Софийската апелативна прокуратура Даниела Попова, административния ръководител на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова, прокурори и служители на СРП.

Марин Малчев е завършил специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Той има над 14 години юридически стаж, като професионалният му път започва през 2013 г. в Софийска районна прокуратура. В СРП последователно заема длъжностите младши прокурор, прокурор, заместник-районен прокурор, а през 2017 г. е отново прокурор в същата прокуратура. През 2025 г. е назначен за заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-София. От юли 2025 г. бе назначен за изпълняващ функциите „административен ръководител-районен прокурор“ на Софийска районна прокуратура.

При встъпването си в длъжност Малчев каза, че неговата задача е ясна – да създаде условия и да улесни работата на прокурорите и служителите на СРП, за да се постигнат резултатите, които обществото очаква от прокуратурата.