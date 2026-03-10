ПРБ нападна служебния министър за огласения натиск над Теодора Георгиева от високопоставени прокурори

Прокуратурата в характерен стил атакува служебния правосъден министър заради огласената информация от сигнала на временното отстранената като европейски прокурор Теодора Георгиева за оказан върху нея натиск от високопоставени представители на държавното обвинение. От прокуратурата обвиняват Андрей Янкулов в уронване на престижа на българската прокуратура и засягане на авторитета на Европейската прокуратура, без да се спират на въпроса за нелегитиминя си шеф.

За да бъде представена „обективната истина“ от прокуратурата разпространиха официалната комуникация по случая „Георгиева “ между Борислав Сарафов и Лаура Кьовеши.

Комуникацията е от пролетта на 2025 година и по инициатива на Европейския главен прокурор Лаура Кьовеши.

От ПРБ информират, че на 30 април 2025 година е получено писмо от Кьовеши, в което Борислав Сарафов бил информиран, че Европейската прокуратура е образувана преписка за предполагаема корупция на българския европейски прокурор по получен в институцията сигнал от частно лице на 24 октомври 2023 г.

Заради публикация в българска медия от 10 март 2025 г. за „писмо и видеозапис на разговор между Теодора Георгиева и Петьо Еврото“, Лаура Кьовеши иска да ѝбъде предоставена официално „всякаква информация, относима към текущото наказателно разследване срещу Георгиева, с цел оценка и наблюдение на нашето собствено разследване, което би могло да бъде засегнато“, пише прокуратурата.

В отговор на писмото и след изрично предоставено разрешение от наблюдаващия прокурор, изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов изпраща на Лаура Кьовеши справка в обем от 5 страници. Тя е била свързана с образувано на 25 април 2025 г. в Софийската градска прокуратура досъдебно производство за получаван подкуп от Теодора Георгиева в периода от началото на 2020 г. до март 2025 г. на територията на страната и в чужбина. В разпространената справка се съдържат и извадки от показания на трима свидетели – под номера 1, 2 и 3, разпитани в хода на разследването, които сочат за ежемесечно предоставяне от „Пепи Еврото“ на сумата от 10 000 лева на магистрата „Теди Еврото“.

Показанията на една от анонимните свдетелки напомнят свидетелствата на бишвата съпруга на Петьо Еврото.

ПРБ нарича „неверни и клеветнически твърденията“, че видеозаписът за срещата ня Теодора Георгиева е разпространяван от прокуратурата или от „кабинета на главния прокурор“.

В разпространеното „опровержение“ няма ред за присъствието на прокурор Емилия Русинова на срещата с Петър Петров – Еврото, която Сарафов лансира за градски прокурор на София, а Тедора Георгиева твърди, че тя е свързала и завела при тартора на „Осемте джуждета“.

Прокуратурата не пести критики и поучения за уронен престиж на съдебната власт от министъра, който освети пълното затъмнение по случая „Георгиева“ , който си е стоял заключен в СГП, която си е образувало дело, контролирала е свидетелите и ползва показнията им, когато и както й е нужно.

Пропуснато е да се отбележи дали в резултат на цитираните показния, изготвен обвинителен акт.

Може пък от прокуратурата на Кьовеши да попитат за детайлите.

ПРБ не споменава обстоятелството, че нейният т. нар. ръководил Борислав Сарафов нелегимино заема поста от 21 юли 2025 г., потвърдено от Наказателната колегия на ВКС, която на свой ред също бе обект на обструкции от прокуратурата.

От екипа на Борислав Сарафов ще информират Европейския главен прокурор Лаура Кьовеши и комисаря по демокрация, правосъдие, върховенство на закона и защита на потребителите Майкъл Макграт за „извършените от служебния вицепремиер и министър на правосъдието действия, които на практика представляват опит за дискредитиране на приключилата дисциплинарна процедура на Европейската прокуратура, потвърдила сериозността на установените нарушения от страна на българския представител в институцията – факт без прецедент в 19-годишния период на членството на Република България в Европейския съюз“.

Срещи с Кьовеши и Макграт още в петък поиска и Андрей Янкулов, но за да ги информира за сигнала на Теодора Георгиева за оказани върху нея натиск и заплахи от високопоставени представители на прокуратурата и партиен лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания.

Все още такива срещи не са насрочени, каза заместник правосъдният министър Таня Радуловска пред БНР. Тя обясниа, че по линия на европейския обмен се търси търси информация и за дисциплинарното производство срещу Георгиева:

„Ние изискваме допълнителна информация, за да си съставим обективно мнение какво точно се е случило в рамките на дисциплинарното производство. Тя е в процедура по дисциплинарно наказание. Тя носи тежестите на тази дисциплинарна процедура и очаква налагането на дисциплинарно наказание, но това няма нищо общо с информацията, която предоставя за влиянията в рамките на българската действителност и дисциплинарното производство не изключва наказателно производство“.