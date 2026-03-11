Михаил Екимджиев за ПК: Не са усетили жегата от Банкя или от хотел „Берлин“ и тупат топката, докато им дадат знак

Не са усетили жегата от Банкя или от хотел „Берлин“ и затова тупат топката, докато им бъде даден знак.

Това заяви пред БНР адвокат Михаил Екимджиев, след като Прокурорската колегия (ПК)на Висшия съдебен съвет прие решение да остави без разглеждане предложението на служебния министър на правосъдието за определяне на временно изпълняващ функциите главен прокурор. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок. То бе прието единодушно.

„Законът е ясен, но те винаги си намират някакъв повод. Толкова ли не може Конституционният съд да прояви малко обществена чувствителност, малко разбиране към нуждите на обществото

и да постанови това решение възможно най-бързо?!

Нека поне веднъж тези хора да отговарят на обществените очаквания и на отговорността, която са поели като конституционни съдии, а не като политически марионетки“.

От 30 години сме свидетели на удивителна неспособност и нежелание на магистратите да се изчистят от гнилите ябълки, каза още той в предаването „Нещо повече“.

„Истинската реформа в съдебната система може да стане само при евентуално конституционно мнозинство – с радикални закони за лустрация и реподбор. Надеждата може да дойде чрез намеса от страна на политическите сили, срещу която магистратите като някаква мантра 30 години повтарят: „Ние трябва да се пазим от политиците“.

В същото време те предадоха тази съдебна власт на мафиоти.

Това е нетърпимо! Ние, гражданите през политиците ще наложим радилни реформи“.

Адвокатът определи случилото се с европейския прокурор Теодора Георгиева като „безобразие“.

„Видяхте ли това съобщение на прокуратурата, в което публична институция се използва, за да бъдат защитавани хора, които са с неудържими вече позиции като Борислав Сарафов и Емилия Русинова?

Паралелно със заличените дати в разказа на прокуратурата, се вижда, че има писмо от Лаура Кьовеши още от 2023 година, в което казва, че има анонимен сигнал за корупция при европейски прокурор. „Направете разследване и ни уведомете“.

Две години след това Сарафов мълчи и не изпраща нищо.

През март 2025 година Пеевски казва, че ще даде Теодора Георгиева на прокуратурата. Идва мисия на европейската прокуратура, за да разбере какво се случва. В паника те изготвят този анонимен пасквил с трима анонимни свидетели“.

