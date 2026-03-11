Пет НПО с призив към прокурорската колегия да избере нов и.ф. главен прокурор: Сарафов е неподходящ и нелигитимен

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Прокурорската колегия ще обсъжда искането на служебния вицепремиер и правосъден министър Андрей Янкулов за избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов.

Кризата е безпрецедентна и ще остане в историята като една от най-грозните злоупотреби с правомощия на кадровици, чиито решения се диктуват отвън, а Борислав Сарафов бе изваден пред скоби, като единственият от 1500 -те прокурори в страната, който „трябва“ безсрочно да изпълнява финкциите на номер едно в ПРБ.



След която Пленумът на ВСС отказа да смени Сарафов, чиито мандат изтече на 21 юли м.г., и върна въпроса за решаване от подчинените на Главния прокурори и следователи, ‘членове на ПК, решението на проблема е записано като точка 28 (последна) в дневния ред на колегията .

Ако днeвният ред не бъде пренареден се очаква въпросът, предизвикал вече сериозно напрежение в обществото и правните среди, да бъде решен надвечер по тъмно.

С благословията на т.нар. политически елит, тежкият проблем все пак, ще бъде решаван от орган с отдава изтъкъл мандат, който на практика досега потвърди изводите на Съда на ЕС, че решенията в подобни случаи не отговорат на стандартите за независимост спрямо съдебната власт.

Междувременно пет неправителствени организации изпратиха становище до прокурорската колегия на ВСС с призив да избере нов изпълняващ функциите главен прокурор. Това са Български Хелзинкски комитет, Институт за пазарна икономика, Антикорупционен фонд, Български институт за правни инициативи и Български адвокати за правата на човека.

Вчера от Съюза на съдиите в България припомниха на Прокурорската колегия своето становище от м. януари 2025 г. , че Борислав Сарафов не само не притежава изискуемите качества за заемане на длъжността главен прокурор (нито временно, нито постоянно), но по думите на съдия Цариградска „оалицетворява моралното разложение сред някои магистрати, довело до тежката криза за правосъдието и за цялото българско общество“.

„Наличието на системни съмнения за обвързаност на Борислав Сарафов с кръгове на нерегламентирано влияние в съдебната система е несъвместимо със стандарта за високи нравствени качества“, подчертават от неправитлествения сектор.

Ето и пълния текст на обръщението:

Обръщаме се към Вас, с оглед на безпрецедентната институционална ситуация при временното упражняването на функциите на главен прокурор на Република България. Почти три години след определянето на временно изпълняващ функциите главен прокурор българският правен ред продължава да се намира в състояние на дълбока правна несигурност. На 26 февруари 2026 година Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) отказа да изпълни своя конституционна компетентност като избере временно изпълняващ функциите главен прокурор и прекрати противоправното състояние, при което едно лице без правомощия се самопровъзгласява за носител на власт. В проведеното заседание на Пленума на ВСС мнозинството от членовете прие противоположното становище и постанови предложението на министъра на правосъдието за определяне на временно изпълняващ функциите главен прокурор да бъде оставено без разглеждане и изпратено по компетентност на Прокурорската колегия (ПК). Това разбиране не отчита систематичното тълкуване на Конституцията и Закона за съдебната власт, както и особеното конституционно положение на главния прокурор в структурата на съдебната власт, а именно статус, различен от този на административните ръководители в системата. С този акт Пленумът на практика се самоизключи от решаването на въпроса и изрично насочи процедурата към Прокурорската колегия. Независимо от различията в правните аргументи, това институционално решение създава нова правна ситуация, която следва да бъде отчетена. Съществуващ правен спор при несъществуваща правна празнота Разискванията във ВСС се опитаха да наложат разбирането, че действащата нормативна уредба не съдържа изрично и недвусмислено решение относно компетентния орган, който следва да определя временно изпълняващ функциите и времето, през което едно лице може да заема позицията на временно изпълняващ функциите. Макар Пленумът на ВСС да е приел, че компетентна е ПК и това да е спорно решение по своя характер, то такъв спор на практика не съществува по отношение на времето, през което едно лице може да упражнява функциите на главен прокурор. След 21 юли 2025 г. лицето Борислав Сарафов няма правно основание, на което да изпълнява тези функции. Този мним правен спор оставя на заден план въпроса за професионалните и нравствените качества на Борислав Сарафов. Без да правим подробен преглед на действията на Борислав Сарафов поддържаме разбирането, че той няма необходимите професионални и нравствени качества да заема длъжността още към момента на избирането му през 2023 г. Отбелязваме само твърденията за въвлечеността му в казуси като „Осемте джуджета“, включително твърдения на Теодора Георгиева за злоупотреба с власт на Борислав Сарафов, направени в ефира на Нова ТВ на 8 март 2026 г., заетата позиция на „прегрупиране“ при освобождаването на Иван Гешев като главен прокурор и недопустимото използване на Прокуратурата на Република България за лични цели с цел атакуване на Върховния касационен съд през есента на 2025 г. Липса на законово изискуемите „високи нравствени качества“ по смисъла на чл. 170, ал. 5 от ЗСВ Настоящото положение влиза в пряко противоречие с императивните изисквания на чл. 170, ал. 5 от ЗСВ, според които за главен прокурор се избира лице, което се отличава с висок професионализъм, безупречност в морално отношение и доказана независимост. Наличието на системни съмнения за обвързаност на Борислав Сарафов с кръгове на нерегламентирано влияние в съдебната система е несъвместимо със стандарта за високи нравствени качества. Принципите на правовата държава изискват фигурата на главния прокурор да бъде над всякакво съмнение за пристрастност или податливост на външен натиск. Продължителното заемане на поста без титулярен избор и при наличието на открити обществени обвинения в злоупотреба с власт (включително превръщането на институцията в инструмент за лична защита) съставлява тежко нарушение на етичните норми. Чл. 170, ал. 5 от ЗСВ съдържа материален критерий за интегритет, на който Борислав Сарафов престана да отговаря още в момента на заемане на длъжността и чието неизпълнение се задълбочава с всеки ден от неговото „временно“ управление. Стандартът по чл. 170, ал. 5 от ЗСВ предполага личност, която да вдъхва доверие в обективността на държавното обвинение. Продължаващото упражняване на функциите от лице с толкова нисък обществен и професионален кредит на доверие делегитимира цялата прокуратура.

3 . Институционалната ситуация след решението на Пленума