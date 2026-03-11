Съдия Цариградска: #Кой си играе на Дон Корлеоне като качва и сваля с асансьора на съдебната йерерахия?!

Съюзът на съдиите в България припомни на Прокурорската колегия своето становище от м. януари 2025 г. – че Борислав Сарафов не само че не притежава изискуемите качества за заемане на длъжността главен прокурор (нито временно, нито постоянно), но той олицетворява моралното разложение сред някои магистрати, довело до тежката криза за правосъдието и за цялото българско общество.

Становището ни бе допълнено с новите събития, доказващи моралната му непригодност – персонална заплаха към отделни съдии и ръководството на Върховния касационен съд, които с упражняване на правомощията си или с публичната си позиция накърняват спокойното противозаконно фактическо узурпиране на властта на главния прокурор.

Борислав Сарафов (или по-едрият образ, отвлякъл съвестта и разума му, както и интернет сайта на Прокуратурата на Република България) реши, че може още. Започна нова институционална саморазправа с пречещите по пътя му към пълно и необезпокоявано вечно всевластие – председателката на ВКС, служебният министър на правосъдието и европрокурорката, която зае общественополезната и рискована роля на изобличител отвътре.

В милиционерските училища много добре подготвят бъдещите главни прокурори в оперативното майсторство на лъжа, манипулация и измама (оперативни комбинации), но времето за изучаване на право и способност за устойчивост на стрес явно не достига. Благодарение на тези очевидни дефицити българското общество на висока цена и твърде продължително, но вероятно трайно, разбира основния дефект на устройството на съдебната власт, който държи в капан модернизацията на държавата вече 30 години.

Мафията (която говори с гласа на Боби и Весо, защото колкото е корпулентна, толкова е и страхлива) набеждава с нови лъжи, с които обаче закопава и своите слуги.

Да си помислим #кой си играе на Дон Корлеоне като качва и сваля с асансьора на съдебната йерерахия?

Достатъчно е да е припомнят публичните самопризнания на най-високопоставени магистрати – Сотир Цацаров – главен прокурор (избори за тримата големи се случват в две други сгради), Веселин Пенгезов – председател на САС (Доган каза на Делянчо, той на Сотир…), Методи Лалов – председател на СРС (шефовете на СГС и ВАС му осигуряват неочакван кастинг от Делян Пеевски), Иван Гешев – главен прокурор („Банкята“ поръча на емисаря Йордан Стоев – член на ВСС), Борислав Сарафов (знае, че „ТЕ“ ще го похарчат и него) ….

Това написа във Фейсбук съдия Владислава Церигрдска по повод разпостранените материали от ПРБ, според които Сарафов е запознал Лаура Кьовеши с показания на трима свидетели, твърдели, че европрокурката Теодора Георгиева е „корумпирана“. От справката на ПРБ се разбира изненадващо, че през 2025 г. в Софийската градска прокуратура (СГП) е образувала досъдебно производство срещу Теодора Георгиева, тъй като използвала служебното си положение от 2020 г. до март 2025 г., за да получава незаконни облаги. Но неотместима подробност е, че през април 2025 г. СГП прекрати досъдебно производство за корупционна дейност на Петьо Петров, по което трябваше да установи дали Петьо Петров е подкупвал съдии и прокурори и ги е рекетирал с компромати. Или с други думи прокуратурата не е установила никакви данни за подкупвани магистрати от него.

Но се стига до абсурда – няма доказателства, че Петьо Еврото е давал подкупи, но има свидетелски показания, че Теодора Георгиева ги е вземала от него, коментира находчиво “ Капитал“.

Ето и пълния текст на коментара на съдия Владислава Цариградска с още логически въпроси, стъпващи на житейска закономерност и само на източници, произведени и разпространени публично от сайта на Прокуратурата на Република България:

От името на Борислав Сарафов се твърди (с прессъобщението на ПРБ ), че европрокурорката Теодора Георгиева е корумпирана, което се „доказва“ със справка от анонимен прокурор от СГП, който започнал разследване по анонимно писмо, на което е придаден вид, че изхожда от Пепи Еврото.

В тази справка има трима анонимни свидетели №1, №2 и №3. Преразказът на съдържанието на свидетелските показания много приличат на вече съобщаваното в интервюта и други разпространени от самата прокуратура източници – Кристиян Христов (кикбоксьорчето, което придоби бизнеса за милиони с асансьори от рекетираното семейство Златанови), охранителя Митко „Каратиста“ (шеф на Делта Гард, способствал за заграбване на бизнеса) и Любена Павлова (преди Петрова, съпруга на Пепи Еврото, на чието име и в чиято полза са прехвърлени огромни активи от асансьорния бизнеса).

Сиреч, това са съучастниците на Еврото в организираната престъпна група, която е използвала един простодушни и скодоумни прокурорчета от спецпрокуратурата да им бутат пазарските колички със злато по багажниците.

Освен особеното положение между свидетел и фактически обвиняем на тези тримата, съмнението, че подалия сигнала е правосубектен, възникват още съществени въпроси:

Сигналът от частното лице („Пепи Еврото“) официално е препратен Европейския прокурор Лаура Кьовеши на ВКП през м. октомври 2023 г., като в сигнала е имало твърдения за предполагаема корупция на българския европрокурор и няколко национални прокурори.

Защо СГП образува преписка едва две години по-късно на 25.04.2025 г. „по статия в медиите“, а не по повод официалното сезиране от ЕРРО?

Коя е тази статия в медиите и има ли връзка с медийното отразяване на 27.03.2025 г. на изявлението на Делян Пеевски, че „ще даде“ Теодора Георгиева на прокуратурата?

Кои са другите национални прокурори, които са уличени от частното лице, подписало сигнала от името на Пепи Еврото?

Когато Борислав Сарафов се е срещал с представители на мисията на Европрокуратурата в периода 13-15 април 2025 г. въз основа на каква информация ги е уверявал, че Теодора Георгиева е взимала подкупи и то точно по делото „Чирен“?

Важни са показанията на същата Любена Павлова и Димитър Спасов – „Митко Каратиста“, обсъдени от прокурор Йордан Петров в постановление по пр.пр.№ 19807/2023г. на СГП (линк в коментар), което в същата кризисна ситуация се появи на сайта на Прокуратурата на Република България:

„В свидетелските показания на Павлова се сочи, че лицето П. Петров се срещало с различни магистрати като са посочени имената на Борислав Сарафов (който бил тогава заместник на главния прокурор Сотир Цацаров) и Емилия Русинова (която била тогава градският прокурор), на които П. Петров давал указания как да се решават дела (дали да се повдигнело обвинение, дали и кога да се прекратяло, какви действия да се извършват). Според твърденията на свидетелката Павлова, двамата магистрати му се отчитали като носели различни постановления, с или без подпис, протоколи за разпити на свидетели и др. За това Сарафов и Русинова получавали в брой възнаграждение, което варирало – 20 000, 30 000, 50 000 до 100 000лв. Също така П. Петров заснемал срещите си с магистратите. Заснемането ставало от паркирани в близост автомобили като не е посочено с какво средство е ставало заснемането. В показанията си св. Павлова посочила, че в заведението, където се срещали имало и охранителни камери. Записите от охранителните камери и снимките от срещите били съхранявани на различни носители на различни адреси (посочени са адреси).“

… „На 31.05.2023г. прок.Георги Иванов разпитал свидетел с тайна самоличност, която заявила, че била виждала в ресторант „Осемте джуджета“ над 10 пъти Борислав Сарафов, който разговарял с П. Петров. Двамата си предавали някакви пликове, в които сякаш имало документи. В ресторанта били идвали и Димитър Франтишек (по онова административен ръководител на СП), и Емилия Русинова (на която сякаш П. Петров бил помогнал да стане административен ръководител на СГП и с която си разменяли някакви бележки). Според свидетеля К. Христов бил близък на П. Петров, защото влизал в една стая с П. Петров и съпругата му и бил „момче за всичко“.

… „На 02.06.2023г. прок.Видов при СРП разпитал като свидетел лицето Д. Спасов Спасов, който преди време бил съсобственик на „Делта гард“. Той обяснил, че през 2020г. фирмата му била наета от П. Петров да осъществява охрана на заведение „Осемте джуджета“ в гр.София. Поради това той минавал от време на време през заведението, където пиел кафе и обядвал. Поради това ставал свидетел как Борислав Сарафов, Илияна Кирилова (настоящ административен ръководител на СГП), Емил Петров (брат на П. Петров и настоящ заместник на апелативния прокурор на САП) и други магистрати, често посещавали заведението. П. Петров инструктирал магистратите, а те мълчали и кимали. Магистратите идвали с документи с печат на прокуратурата, с които запознавали П. Петров. Спасов никога не ставал свидетел на естеството на разговора. Разговорите се провеждали в дъното на заведението, но Спасов виждал какво се случва. Според Спасов, К. Христов бил най-довереният човек на П. Петров и сякаш той отговарял за видео-наблюдението в заведението.“

Предвид горното, да попитам заложника Борислав Сарафов:

Да вярваме ли на Любена Павлова и кога по-точно?

Къде са останалите записи от тайните камери в „Осемте джуджета“ и той самият, както и градската прокурорка Емилия Русинова попадат ли в кадрите?

Пепи Еврото ли назначи Емилия Русинова и него?

Кой е пуснал записът до медиите и същият част ли е от веществените доказателства по някое от досъдебните производства, свързани с паралелното правосъдие в „Осемте джуджета“?

В същото прокурорско постановление е посочено и следното:

„Следва да бъде коментиран начинът, по който е започнало досъдебното производство, а именно след самосезиране по снимки с коментар в медиите. На снимките се вижда г-н Борислав Сарафов (чиито външен вид е служебно известен на настоящия прокурор), който се ръкува с друго лице (непознато за наблюдаващия прокурор при СГП), посочено като П. Петров. Коментарите към снимката са „има ли прикрита проверка на КПКОНПИ срещу заместник- главния прокурор Борислав Сарафов“, както е се намеква за влияние в прокуратурата и използването и за частни интереси с участието на П. Петров и магистрати. Не е ясно кога е направена снимката, при какви обстоятелства, от кого и т.н. При тази насоченост на медийната публикация срещу магистрати (и дори конкретно Борислав Сарафов) е налице самосезиране на СРП неясно за какво и неясно защо в този момент, предвид това, че в медиите от години е налична идентична информация“

… „На 30.05.2023г. прокурорът при СРП Константин Сулев (с първото си действие по разследването) отправил запитване до КПКОНПИ и ДАНС дали имат разработки за Борислав Сарафов и П. Петров.“

Ще обвини ли прокуратурата анонимният прокурор от СГП, че е образувал досъдебно производство срещу Теодора Георгиева по анонимен медиен сигнал?

Има ли разработки за Борислав Сарафов и Пепи Еврото и същите бяха ли предадени на ДАНС след закриване на КПК?

Колко такива дела, преписки и оперативни разработки „на трупчета“ държат прокуратурата и ДАНС срещу ключови лица в магистратурата и властта?

Този цинизъм с пълно съзнание за безнаказаност и арогантност, следва да бъде спрян от почтените магистрати, подкрепени от обществени усилия!