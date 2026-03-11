Съдийската колегия определи конкурсна комисия и насрочи за 18 април изпита за младши съдии в окръжните съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет насрочи провеждането на писмения изпит по конкурса за младши съдии в окръжните съдилища на 18 април 2026 г. от 9 часа в Техническия университет – София, на адрес бул. „Св. Климент Охридски“ № 8, гр. София. Съобщениеото е на ВСС.

Решението ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“ и публикувано в един централен всекидневник, както и на интернет сайта на ВСС.

Колегията одобри поименни списъци на магистрати от окръжните съдилища, отговарящи на условията на чл. 183, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от Закона за съдебната власт, които ще вземат участие в конкурсната комисия по обявения конкурс за младши съдии в окръжните съдилища. Колегията одобри също общ поименен списък на хабилитираните учени по гражданскоправни и наказателноправни науки, които да се включат в посочената конкурсна комисия.

Чрез жребий бе определен поименният състав на конкурсната комисия.

Като редовни членове са избрани работещите в гражданска материя Десислава Ралинова – съдия в Окръжен съд – Пазарджик и Атанас Славов – съдия в Окръжен съд – Варна, правораздаващите в наказателната материя – Станчо Савов – съдия в Окръжен съд – Варна и Боряна Бончева Димитрова – съдия в Окръжен съд – Хасково, и проф. д-р Анелия Мингова – хабилитиран учен в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Резервни членове на комисията са Даниела Христова – съдия в Софийски градски съд – гражданска материя, Георги Янев – съдия в Окръжен съд – Благоевград – наказателна материя, и доц. д-р Христо Павлов – хабилитиран учен в Бургаския свободен университет.

Съдийската колегия уважи жалбата на Марина Манолова срещу недопускането ѝ до участие в конкурса за младши съдии в окръжните съдилища, и на основание чл. 182, ал. 5 от ЗСВ, допусна същата до участие в конкурса.

Колегията отхвърли, на посоченото основание, жалбата на Биляна Михайлова срещу недопускането ѝ до участие в конкурса за младши съдии в окръжните съдилища. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

СК прекрати по отношение на Васил Христев конкурсната процедура за младши съдии в окръжните съдилища, поради постъпил отказ от участие. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.