Сарафов имал дълг и отговорност пред обществото и няма да се поддава на провокации

„Ние съзнаваме своята отговорност и дълг пред обществото и няма да се поддадем на провокации, нито да нарушаваме закона или да решаваме дела в нечий интерес“.

Това декларира изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов при откриването на национално съвещание по повод предстоящите избори за 52-ро Народно събрание.

В съвещанието участват представители на прокуратурата, ДАНС и МВР.

Целта на работното съвещание е създаване на организация на работа и осъществяване на контрол от страна на ПРБ, МВР и ДАНС, за да се гарантира в максимална степен законността на вота на гражданите и да се осигурява бърза и адекватна реакция срещу престъпления, свързани с провеждането на изборите.

Днес се очаква а Прокурорската колегия да обсъди искането на служебния вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов за избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов. Основната причина за предложението е, че в нарушение на закона Сарафов над половин година заема поста като и.ф. главен прокурор, след като 6-месечния срок на временния му мандат изтече на 21 юли 2025 г.

Преди самото заседание Андрей Янкулов изрази надежда, че все пак съдебните кадровици ще се произнесат по същество по искането – нещо, което не се случи преди 2 седмици, когато заседава Пленума на Висшия съдебен съвет и въпреки 7-те часа дебат в крайна сметка те отказаха да се произнесат по предложението на Янкулов за избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор.

Темата за смяната на Сарафов бе коментирана в интервю по БНР от малкото критични гласове в прокуратурата – прокурор Ивайло Илиев, според когото едва ли днес можем да очакваме изненади.

Според него след произнасянето на наказателната колегия на Върховния касационен съд и поредица от съдебни състави, които отказаха да възобновяват дела по искане на Сарафов, защото според тях след 21 юни 2025 година той е загубил легитимацията си на главен прокурор, от законова гледна точка въпроса е напълно ясен:

„Ние прокурорите сме призвани да следваме законите и практиката на Върховния съд и считам, че това е основата на право. Системата трябва отново да работи по начина, по който е призвана да го направи по закон, тоест да се намери начин как всичките правомощия на най-висшия ръководител в прокуратурата да бъдат изпълнявани“.

Снимка БТА