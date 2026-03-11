Вечният Сарафов: Прокурорската колегия отказа да разгледа предложението на министъра за нов и.ф. главен прокурор

Навремето отказаха да приемат и искането за отстраняване на Гешев на министър Янаки Стоилов, но КС и ВАС върнаха казуса във ВСС

Прокурорска колегия остави без разглеждане предложениеото на правосъдия министър Андрей Янкулов да бъде определен нов и.ф. главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов. поради изтекъл 6-месечен срок на поста.

Решението бе прието с 9 гласа за“ по предложение на Огнян Дамянов, който мотивира виждане, че Янкулов няма компетнетност да сезира прокурорската колегия.

Министрът може да оспори решението пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

Имаше и друго предложение – Пламен Найденов предложи колегията да спре разглеждането на въпроса до произнасяне на Конституционния съд по делото на АС – Варна за конституционноста на чл. 173 ал.15 от Закона за съдебната власт. То обаче получи само два гласа. Текстът записа , че председателите на върховните съдилища и главният прокурор могат временно да заемат тези постове за срок от 6 месеца без право да бъдат повторно избирани на тях.

Членовете колегията потънаха в юридическа еквалибристика по приложението на законите, защитиха тезата си, че промените в съдебния закон не засягат назначения временно до избора на титуляр за и.ф. главен прокурор. ПК го е назначила през 2023 г. а през 2024 г. е потвърдили избора са решението й е се е превърнало в стабилен административен акта, влязъл в сила и толкава.

Огнян Дамянов, Стефан Петров, Калина Чапкънова и Гергана Мутафова защитиха тезата, че Андрей Янкулов няма легитимация да сезира Прокурорската колегия с такова искане. Министърът защити тезата си, че след като може да предлага главен прокурор на поста , може да прави предложения и за временно изпълняващия функциите.

Според кадровиците не е налице правна несигурност в това, че Сарафов е изпълняващ функциите главен прокурор продължителен период, а мнозинството от съдилищата отказва да разглеждат исканията му за възобновяване на дела, както заяви министърът. Правна несигурност е промяната в законодателството през последните години, включително прекратената процедура за избор на титулярен главен прокурор, смятат те. Любопитно е, че ПК прекрати избора на Сарафов за главен прокурор по същия закон, който отказват да приемат за срочния мандат на Сарафов .

Кадровиците сочат, че законодателите не са спазили шестмесечния срок, въведен през януари 2025 година за избор на нов Висш съдебен съвет, но пък упорито незабелязваха изтеклия шестмесечен срок на Сарафов на поста.

На възражение на министъра, че върховните съдии от Наказателната колегия на Общо събрание на колегията са стигнали до решение, че Сарафов е нелегитем след изтичане на 6-месечиня срок, Дамянов отговори, че това решение не е задължително. Не можаха да отговорят обаче на министъра и докога ще е така, след като са обвързали временното пребиваване на Сарафов начело на ПРБ с изобра на нов главен прокурор! Всъщност получи се нещо като отговор, че могат да променят решенето си, ако Борислав Сарафов да оттегли своето съгласие да изпълнява тази позиция. Андрей Янкулов възрази, че продължаването на управлението на Борислав Сарафов и свързването му с бъдещи несигурни събития, каквото е избора на Висш съдебен съвет, който да избере нов главен прокурор, изглежда неясна перспектива и попита няма ли значение как той управлява Прокуратурата. Напомни пасивността на Сорафов по „Осемте джуджета“, както и скандала с европрокурора Теодора Геогиева, за която е съобщил на Кьовеши, че е корумпирана, но без да и повдигнато обвинение. Кадровиците отказваха да коментират такива конкретни факти да не се обърка нещо в суматохата. Министър Янкулов е само в подстъпите на битката, която започна за правна сигурност и спазване на законите – навремето падането на Иван Гешев мина през исканията на министрите Янаки Стоилов, Надежда Йорданова, Крум Зарков и Атанас Славов, чиито аргументи срещаха ожесточена съпротива на членовете на ПК. По онова време откъм парламентът се разчу, че Гешев вече не е сред любмиците на управляващи политиците, същите членове изведнъж забеляза ред кусури и се потрощираха да организират заседания за сваляне на онзи, който преди това бранеха с гърдите си. Стигна се до изненадата Олга Керелска, която никога не бе крила критичното си отношение Гешев, да гласува против освобождаването му, защото дойде „едва след като силните на деня спряха да го харесват“. Но без настойчивостта на правосъдннте министри, чиито последвателин усилия направиха впечатление, а междувременно получиха обществено одобрение, до свалянето на компрометирания главен прокурор, нямаше да се стигне.

Отазаха и на министър Янаки Стоилов, протакаха, но загубиха делото

Първоначално Пленумът на ВСС отказа да допусне искането на първия министър Янаки Стоилов, поискал отстраняването на Гешев, но той се пребори за правомощието си пред Конституционния съд и ВАС.

След oтĸaзa нa BCC дa paзглeдa иcĸaнeтo нa пpaвocъдния миниcтъp Cтoилoв oбжaлвa peшeниeтo пpeд BAC, ĸaтo нacтoя cъдът дa oтмeни peшeниeтo нa ĸaдpoвицитe.

Oтдeлнo oт тoвa cлyжeбнoтo пpaвитeлcтвo пoиcĸa зaдължитeлнo тълĸyвaнe зa пpaвoмoщиятa нa Mиниcтъpa нa пpaвocъдиeтo дa иcĸa oтcтpaнявaнe нa глaвния пpoĸypop и пpeдceдaтeлитe нa въpxoвнитe cъдилищa, ĸoйтo ce пpoизнece в пoлзa нa миниcтepcĸитe пpaвoмoщия.

Peшeниeтo нa KC e зaдължитeлнo зa вcичĸи и последвало решение на ВАС не бе изнeнaдвaщo – тpичлeнeн cъcтaв нa Bъpxoвния aдминиcтpaтивeн cъд възoбнoви пpoизвoдcтвoтo пo ĸaзyca c иcĸaнeтo зa oтcтpaнявaнe нa глaвния пpoĸypop Ивaн Гeшeв.

„Имaмe eднo пpeвpaтнo yпpaжнявaнe нa влacттa oт opгaнa зa yпpaвлeниe нa cъдeбнaтa влacт. Aĸo бeшe пpиeл чиcтo пpoцeдypни пpaвилa e дpyгo. BCC, ĸoйтo инaчe e мнoгo чyвcтвитeлeн зa paздeлeниeтo нa влacтитe, нe изпълнявa зaдължeниятa cи, a тoвa зaпълвa пpocтpaнcтвo c тpиĸoвe, ĸoитo ycлoжнявaт излишнo eдин въпpoc, ĸoйтo cтoи нa днeвeн peд“, коментира тогава Cтoилoв.

По стечение на обстоятелствата сега като конституционен съдия, от професора зависи динамиката, с която ще бъде решен висящия казус за конституциосъобразността на чл. 173 ал.15 от съдебния закон, дело от което се очаква сериозно разплитане на случая с вечния и.ф. главен прокурор Сарафов.