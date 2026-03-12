Адв. Адела Качаунова: Добре дошли в „додържавното общество“ на Прокурорската колегия!

Добре дошли в „додържавното общество“ на Прокурорската колегия!

Днес (вчера) Калина Чапкънова и компания ни изнесоха лекция по правен пуризъм, докато за пореден път тупаха топката с казуса „Сарафов“. Цитирам перлата в короната на днешния (вчерашния) дебат:

„Тези постулати бяха характерни за додържавното общество. Не можем да се абстрахираме от правната норма и да се позоваваме единствено на собственото си виждане.“

Превод от висш чиновнически на български:

Да искаш законът да се спазва (чл. 173, ал. 15 от ЗСВ, чл. 130в от Конституцията) и и.ф. главен прокурор с изтекъл срок да си ходи, е варварство. А да държиш системата в заложник на един временен избор, който стана вечен – ето това вече е европейска цивилизация.

Колизията е абсурдна:

От едната страна имаме крещяща институционална криза и Върховен съд, който казва, че кралят е гол. От другата страна имаме ПК на ВСС, която не вижда слона в стаята, а брои запетайките в писмото на министър Янкулов, за да намери повод да НЕ свършат нищо.

За ВСС правната норма не е инструмент за справедливост, а крепостна стена за пазене на статуквото.

Когато процедурата стане по-важна от смисъла на закона, държавата не е просто додържавна. Тя е нефункционална. Докато ПК се бои от субективни виждания, обективният факт е един: