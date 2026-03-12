И. ф. градски прокурор на София Емилия Русинова е отчела работата на Софийска градска прокуратура за 2025 г.

Share Facebook

В зала „Тържествена“ на Съдебната палата се е провело годишното отчетно събрание на Софийска градска прокуратура (СГП), на което и. ф. градски прокурор на СГП Емилия Русинова е представила отчета за 2025 година, съобщиха оттам.

На събитието са присъствали Борислав Сарафов, заместникът на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура Ваня Стефанова, административният ръководител на Апелативна прокуратура – София Даниела Попова и заместникът ѝ Чавдар Железчев, заместник-градските прокурори, административният ръководител на Софийска районна прокуратура (СРП) Марин Малчев, и.ф. директор на Национална следствена служба Ивелина Христова и директорът на Столична дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов.

В направения съвместен отчет на СГП и СРП, е отбелязано, че престъпността в района на СГП е завишена, структурата съобразно видовете престъпления е запазена.

Увеличен е делът на разкритите криминални престъпления. През изминалата 2025 г. са решени 55 773 броя преписки, което съставлява 95,53% от общо наблюдаваните 58 380 преписки. Прокурорите от СГП и СРП са наблюдавали общо 64 854 броя досъдебни производства.

Решени са 44 914 броя, или 69,25 %. През 2025 г. е увеличен броят на лицата, които са осъдени и санкционирани с влязъл в сила съдебен акт, общо 3 076 лица. 2 970 прокурорски акта срещу 3 612 лица са предадени на съд с обвинителен акт, споразумение и предложение по чл. 78а НК, отчетено е леко намаляване спрямо предходните години. Броят на лицата с наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ е намалял и е 882 броя. Досъдебни производства, разследвани по общия ред от следовател, са 1855, новообразуваните такива са 302 броя. През 2025 г. в СГП и СРП са приключени 18 604 досъдебни производства от общо 39 909 броя, или 46,62%. Решени са 44 914 броя досъдебни производства спрямо 64 854 броя наблюдавани, или 69,25%.

Сред приоритетите на СГП за 2026 г. са надграждане на екипната работа между прокурорите и разследващите органи; стриктен контрол за прилагането на принципа на случайния подбор при разпределение на преписките и делата; стриктно спазване срочността на разследванията; системни проверки относно спрените досъдебни производства за правилността на основанията за спиране и прекратените по давност наказателни производства; продължаване на активната работа по преписките и делата, свързани с причинена смърт при пътнотранспортни произшествия, особено под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества, корупционни престъпления, организирана престъпност, трафик на хора престъпления, извършени в условията на домашно насилие; и др.

Сарафов, който заема поста в изтекъл мандат заявил “ огромен респект и уважение към прокурорите“ и ги поздравал за осъзната отговорност пред колегите си и пред обществото. Отбелязал, че със закриването на Комисията по противодействие на корупцията в началото на тази година работата на следователите в Национална следствена служба и Следствения отдел към СГП ще продължи да се увеличава. „Надявам се законодателят в следващото Народно събрание да осъзнае, че необходимата съдебна реформа са реформите в Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт с цел по-добра и по-съвършена нормативна база“, казва той.