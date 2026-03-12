Съдийската колегия допълнително определи член на конкурсната комисия за младши съдии в окр. съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Даниела Христова – съдия в Софийски градски съд, за редовен член на конкурсната комисия за младши съдии в окръжните съдилища, на мястото на Десислава Ралинова – съдия в Окръжен съд – Пазарджик, поради постъпил отвод.

Чрез жребий бе определена Гюлфие Яхова – съдия в Окръжен съд – Благоевград, за резервен член на комисията, на мястото на съдия Христова.

Преди това колегията измени одобрения с решение на СК на ВСС по протокол № 9/10.03.2026 г., т. 8 поименен списък на магистрати от окръжните съдилища – гражданска материя, които да взаемат участие в конкурсната комисия по обявения конкурс за младши съдии в окръжните съдилища, като изключи от него направилия отвод магистрат и избраните в състав на комисията.

Конкурсът за младши съдии в окръжните съдилища е обявен с решение на СК на ВСС по протокол № 2/27.01.2026 г., обн. ДВ, бр. 12/30.01.2026 г.

Колегията определи нова дата – 31 март 2026 г., за изслушване на кандидатите в процедурата за избор на административен ръководител на Военен съд – Пловдив.

За участие в процедурата са допуснати полк. Величка Иванова-Влашева – съдия във Военен съд – Пловдив и полк. д-р Галин Андонов – заместник на административния ръководител – заместник военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив.