Сарафов, Русинова и Пеевски, би трябвало да бъдат разпитани по сигнала на Теодора Георгиева за натиск и заплахи

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Проверката по сигнала на българския европрокурор Теодора Георгиева за натиск, заплахи и уронване авторитета на Европейската прокуратурата“, която ГДБОП извършва, върви. Самата Теодора Георгиева е дала сведения по проверката. Ако е истинска проверката, би трябвало да бъдат извикани и Борислав Сарафов, градската прокурорка Емилия Русинова и лидерът на ДПС Делян Пеевски. Това каза служебният вътрешен министър Емил Дечев в предаването „(О)позиция“ на „Сега“.

Министърът посочва, че при твърденията на Георгиева и случая с пожара, в който загина майка ѝ преди година и за който разследването още не е приключило, „не може да не приемем, че тя действително се чувства заплашена и че наистина има риск за нейния живот и здраве“.

Възможно е, когато е ходила в „Осемте джуджета“, Георгиева да не е била наясно с пълния мащаб на дейността на бившия следовател Петьо Петров, известен с прякор, подобен на хора, които по принцип имат хората от подземния свят. Но все пак е имало достатъчно данни що за човек е той, имайки предвид неговата роля по делото „Цонев – Сантиров – Попов“. Тези факти би трябвало да са били известни на г-жа Георгиева. ( Върховният касационен съд прие, че поведението на основния свидетел по делото Петьо Петров, известен с прякора Петьо Еврото, представлява „емблематичен пример“ за провокация към подкуп б.р.).

„Аз не бих отишъл, ако ми предложат, при този човек на разговор“, посочва министърът. МВР трудно може да изиграе някаква роля в разплитането на „Осемте джуджета“, защото

огромният архив беше прибран в Софийската градска прокуратура.

Ако там всичко не е подробно описано, това отваря възможност за манипулации, унищожаване и подмяна, казва министърът.

Според него прокуратурата и лично Сарафов, който обещаваше разплитане на „Осемте джуджета“, са се провалили с този тест.

Нямаме шанс да се разплетат тези случаи, докато не се промени ръководството на пирамидата в прокуратурата (т.е. главният прокурор), както и ръководството на Софийската градска прокуратура. Но дори да дойде най-почтеният и добър професионалист за ръководител на СГП, ако нещо е било трито, унищожавано, той трудно може да възстанови 100-процентовата истина, отбелязва вътрешният министър.

Пред изданието Дечев коментира и делото „Петрохан“.

Той сочи, че не може да даде обективна оценка как е водено разследването, защото не е запознат с материалите по него. „Идваме до абсурдната ситуация наблюдаващите прокурори прецениха да изпратят материалите в парламента, а „когато аз се опитах да получа някаква, що-годе бегла информация за това, знаете какъв вой до небесата се вдигна и бях обвинен, че съм оказал натиск на разследващите, което е категорично невярно“.

Той се спря и на решението на Сарафов, който не беше имал медийни изяви от година, иззе инициативата да подаде информация на обществото. Той зададе една версия и така изключи други възможни версии. „Използваше език, който даде много благоприятна почва за развихряне на всякакви конспиративни теории, за насаждане на масова психоза“, казва министър Дечев. Недопустимо е прокурор да казва на обществото да чете между редовете, допълни той.

На въпрос защо делото не е прехвърлено на националното следствие, Дечев изтъква, че прехвърлянето по закон може да бъде направено само от главния прокурор. Затова едно от възможните обяснения е, че „като остане насаме със себе си в кабинета на четвъртия етаж на Съдебната палата, който той вече незаконно окупира, дълбоко в себе си осъзнава, че той всъщност няма повече право след 21 юли 2025 г. да изпълнява функцията главен прокурор“ . Тоест, ако прехвърли делото, всички действия, които ще извършат следователите, ще бъдат признати от съда в един бъдещ съдебен процес за незаконосъобразни, извършени от некомпетентен орган“.