СГС присъди рекордно обезщетение от над 1 млн. лв. за жилище, отнето през 1946 г. , и невърнато след „демократичните промени“

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Съдия Богдана Желявска от Софийски градски съд присъди обезщетение от над един милион за имуществени и неимуществени вреди, претърпени от наследница на апартамент, отнет от родителите й през 1946 г., за който държавата в демократично време не е оказала съдействие да й бъде върнат и тя го е загубила.

Години наред са били нужни на А. С. К. да разбере кой живее в жилището на родителите й и на какво законово основание, след като починалата й майка притежава нотариабен акт за собственост върху него, а в службите на държавата не е имало следа за промяна. Докато се блъска с бюрокрацията се оказва, че е загубила право да влезе в наследственя си имот поради изтекла придобивна давност.

Рекордното обезщетение е за нарушение на европейкото право и се дължи от Министреството на финансите (МФ), като процесуален представител на държавата.

Историята

През 1942 г. майката на ищцата придобива апартамент в център на София от 62 кв. м., за който й е издаден нотариален акт за собственост по Закона за етажната собственост. От акта се разбира, че жилището е от две стаи, кухня, вестибюл, баня, тоалетна, две антрета и килер заедно с избено и таванско помещение плюс ид.ч. от общите части на сградата.

През 1946 г. със заповед на министъра на вътрешните работи Антон Югов, е отнето софийското жителство на майката и баща й, а те са изселени да живеят в Габрово.

По-късно от свидетелски показания става ясно, че причините за изселването са били политически – нейният баща бил „дясна“ ръка на Никола Гешев в Дирекция на полицията, известен преди 9 септември като заклет враг на участниците в нелегалната Съпротива.

След демократичните промени, когато родителите на ищцата са били починали, през 1992 г. А. С. К., като единствен наследник, опитала да разбере какво е станало с жилището в София. Не успяла, тъй като никъде не били открити актове за държавна и общинска собственост за него.

Десет години по-късно, през 2013 г. жената разбира, че жилището съществува във вида, в който е било отнето от родителите й и е обитавано от „някакви“ хора, но не могла да получи информация на какво законно основание те са в наследствения й апартамент.

В Агенцията по вписванията нямало отбелязвания за извършени сделки с имота, като по партидата съществувала като собственик само майката на ищцата. В агенцията по кадастъра нямало данни за друг собственик на нанесения в кадастралната карта имот, освен майка й, а в данъчната служба отказали да открият партида за имота.

Чрез една нотариална кантаора А.С.К. успяла да разбере кой живее в апартамента и връчила на обитателката нотариална покана за предаване на жилището, но получила отказ.

Претенцията на ищцата била отхвърлена и от всички съдебни инстанции с аргумента, че е загубила правото си на собственост, поради изтекла придобивна давност в полза на трето лице.

Исковете по ЗОДОВ

Тогава ищцата предявава искове пред Софийски градски съд по чл. 2в от ЗОДОВ за обезщетение от 536 680 лв. от нанесени имуществени вреди, равни на пазарната стойност на жилище от 62 кв.м. в център на София и обезщетение от 500 000 лева за неимуществени вреди, равняващи се на афектационната (сантименталната) стойност на същия имот.

Пред СГС ищцата твърди, че всички претърпени от нея вреди са в пряка и съществена причинна връзка „с неизпълнените задържания на Държавата по Конституция и ЕКЗПЧОС. В тази връзка тя моли съда да ги уважи така, както са предявени, със законните последици – лихви и разноски.

Съдът

По делото пред СГС безспорно се установява, че ищцата е единствен наследнк след смъртта на родителите й. Съдът констатира, че правото й на собственост е била признато по образуваното гражданско дело, но предявения от нея ревандикационен иск е отхъвлен, поради изтекла в полза на ответниците придобивна давност. Това решение било потвърдено и от САС, а през 2018 г. ВКС не е допуснал касационно обжалване и то е влязло в сила.

За да постанови съдебния си акт, с който слага край на исковото производство, образувано по искане на ищцата, ВКС е приел, ч е имотът е отнет на ищцата, като е съставено Постановление за възлагане, издадено от съдебен изпълнител при БНБ, след приключила публична продан, оригиналът на което се пази в Агенцията по вписванията, вписано в регистрите на Първи нотариус при СНС, под № 251, т. III от 23.09.1956 г. По тази причина, във връзка с проведеното принудително изпълнение по отношение на имота на ищцата и възлагането му на Б.М., според ВКС, „не може да се счита, че е налице отнемане на имота от страна на държавата без законово основание“.

Свидетелите

От свидетелските показания на дъщерята и внучката на ищцата А.С.К по делото става ясно, че дядото на ищцата е загинал в атентата в църквата Св. Н. „и царят отпуснал пенсия на баба й и майка й“, като с тези пари те се включили в строителството на апартамента, който се намира на ъгъла на ул. Г.С.Раковски и бул. Левски.

От разказа на дъщерята на наследницата, се разбира, че преди 09.09.1944 г. дядо й е работил в Дирекция на полицията, бил дясната ръка на Никола Гешев. През 1946 г., след като било отнето жилището на родителите й , в дадения им срок от 24- часа да напуснат града, семейството не е успяло да прехвърли апартамента на дъщеря си.

От показанията на внучка се разбира, че през цялото време баба й смятала, че притежава апартамента, от който била изгонена. В показанията си тя заявява, че, след като се върнала от Германия, където живяла до 2003 г., баба й показала нотариалния акт и скицата на процесния апартамент.

От проверка на свиделката се разбирало, че имотът бил вписан в имотния регистър, на името на прабаба й, в Кадастъра също. След проверка в Данъчната служба, на свидетелката й било заявено, че етажът, на който е апартаментът, не съществува, а от разказ на възрастна жена, бивш домоуправител в кооперацията, научила, че в апартамента са живяли различни хора.

Получила обаждане от сина на хората коитот живеели в жилищего, който я заплашил да спре да рови. Тя подала жалба в полицията и тогава той занесъл документ за собственост на имота, който се окзава продаван три пъти.

Близък на семейството също свидетелства, че в Агенцията по вписванията няма никакво ново вписване за имота, а в него е отразен само стария нотариален акт. Извадили актуално състояние от Кадастъра, актуална скица на името на майката на ищцата, а от проверка в данъчната служба установили, че никой не е плащал данък за имота и той още се води на нейно име.

Изводите на съда

Като се запознава с фактите по делото, съдът приема, че държавата не е осигурила възможност на наследцицата да получи своевременно информация за собствения й имот, ккато и да защитити правата си над него. Такава информация е следвало да бъде отразена и дадена, според разпоредбите на Закона да собственоста и Правилника за вписванията (приети през 1951 г.), а също така и съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър от 2000 г., както и при действащия от 1998 г. ЗМДГ.

Като не е осигурила възможност ва възможност на ищцата да защити правата си, държавата не е изпълнила задължението си по чл. 17 КРБ и чл. 1 от Допълнителния протокол към ЕКПЧОС, отбелязва съдът.

В случая безспорно е установен й насилственият начин, по които ищцата и нейните родители са били лишени от имота си по време на комунистическия режим, както и факта, че, след т.нар. демократични промени, след промяната на законодателството, те не са разполагали с възможността да се възползват от разпоредбата на приетия ЗВСОНИ и да претендират връщане на собствеността. На предявения от ищцата иск срещу настоящия собственик ревандикационен иск ответната страна е противопоставила възражение за придобивна давност, което е било уважено.

Нещо повече, „въпреки демократчините промени и приемането на няколко реституционни закона, това не е довело практически до ефективни мерки за защита на собствеността на едни собственик, който се е легитимирла като такъв. Обратно, нещата са стигнали дотам, че ответната страна да се позове на изтеклата погасителна давност“.

Всичко това е довело до имуществени вреди, понесени от ищцата, изразяващи се в лишаване от собствения й имот, невъзможността за възстановяване собствеността върху него и липсата на справедливо обезщетение за това, които вреди са в пряка причинна връзка с констатираното нарушение както на правото на ЕС, така и на КРБ.

Според практиката на СЕС, всяка държава носи отговорност за съществено нарушение на норма на правото на ЕС, което е в пряка причинно – следствена връзка с претърпяната от частноправните субекти вреда.

За размера на обезщетението за имуществени вреди

За размера на претендираното имущественото обезщетение, съдът намира, че той следва да бъде определен, съобразно тежестта на нарушението на съответната норма на общностното право, както и, въз основа на стойността на отнетия на ищцата недвижим имот. В тази насока съдът се позова на разпитаните в хода на делото свидетели, както и на заключението на приетата и неоспорена СТЕ.

Разпитаните по делото свидетели категорично посочиха, че, след отнемане на софийското жителство на родителите й, ищцата и семейството й със сила са били изведени от апартамента и са били в невъзможност да живеят в него, както и че ищцата е била в невъзможност да установи какво се е случило със собствения й имот до 2013 г., дори и след т.нар. „демократични промени“, станали през 1989 г.

С оглед всичко изложено по делото съдът намира, че исковата претенция ѝпо чл. 2в, ал. 1, т. 2 ЗОДОВ е основателна и доказана, и тя следва да бъде присъдена изцяло.

Размерът на дължимото на ищцата обезщетение съдът определя, съобразно заключението на вещото лице, въз основа на определената от него пазарна стойност на имота, и той възлиза, на 274 400 евро (равностойни на 536 680 лв.).

Върху главницата съдът отсъжда и законна лихава от 20 януари 2023 г. до окончателното плащане, която е в размер на 116, 000 евро.

За сантименталната стойност на моралните вреди

По отношение на предявения иск за присъждане на обезщетение на базата на афектационната стойност на отнетия имот за ищцата, съдът посочва: че по българското гражданско право афектационната стойност е т. нар. сантиментална стойност на вещта и тя изразява особената връзка, която лицето има с конкретната вещ – било то наследствена вещ, семейна реликва и др., чиято загуба е предизвикала интензивни негативни преживявания – стрес, мъка, напрежение, надхвърлящи обикновеното неудобство от имуществен характер.

Афектационната стойност се претендира и присъжда като обезщетение за неимуществени

вреди, изтъква съдията.

В хода на делото е доказано нарушение на общностното право, претърпени вреди и причинна връзка между тях, сочи съдът.

Доказано е, че ищцата е била много малка, когато насилствено е била изведена от имота, собственост на родителите й. доказано е, че един изключително продължителен период от време, продължил от 1946 г. , когато е било отнето и софийското жителство на нея и семейството й, до периода 2012 г. – 2013 г., когато за първи път, според показанията на свидетелите, е успяла да разбере нещо за имота, който насилствено й е бил отнет.

„Този апартамент тя свързва със семейството си, с понесените страдания, с дядо си, убит по време на атентата в Църквата Света Н., с баба си, с майка си и баща с. Всичко това е донесло на К. изключително силни негативни преживявания, които не са били обезщетени до настоящия момент и те се изразяват в това, че не само е изгубила имота си, без възможност да си го върне, но е изгубила и спомените си и всичко онова, което имотът е означавал за нея и за цялото й семейство.“

С оглед на това съдът решава, че искът в тази част следва да бъде уважен в пълен размер така, както е предявен.

В заключение съдът определя неимуществените вреди по справедливост, съобразно разпоредбата на чл. 52 ЗЗД и оценява на сумата 500 000 лв. (равностойни на 255 646 евро).

Обезщетението е присъдено заедно със законната лихва от 20 януари 2023 г. до оконачателното плащане – 108 000 евро.

Отхвърля възражението за изтекла погасителна давност

По отношение направеното от МФ възражение за изтекла погасителна давност на вземането съдът приема, че срокът за изтичане на петгодишната погасителна давност, каквато е в случая тази за отговорността за непозволено увреждане, започва да тече от момента, в който с определение на ВКС, не е допуснал касационно обжалване по отхвърления от ищцата ревандикационен иск.

С оглед предявяване на настоящото производство през 2023 г., съдът счита, че давността за вземането на ищцата не е изтекла, а възражението на ответника (МФ) е неоснователно и не следва да бъде уважено.

При този изход на спора СГС присъжда на адвоката на наследницата адвокатско възнаграждение на основание чл. 38 ЗА в размер 20 632,72 евро (равностойни на 40 354,10 лв.).

Решението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.