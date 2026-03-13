Бойко Атанасов: Теодора Георгиева има да разказва още много за посетителите в „бардака“ на Петьо – Еврото

De Fakto 13.03.2026

Бойко  Атанасов

„Смущава ме, че  в интервюто, което Теодора Георгиева даде пред Нова телевизия, каза, че не познава прокурор Емил Петров, брат на Петьо Еврото, а аз си спомням, че те бяха колеги в Специализирания отдел. Тя e  изключително близки отношения с Емилия Русинова, която по това беше зам.- градски прокурор и ръководеше специализирания сектор – работа, която беше възлагана като основни задачи от господин Еврото“.

Това заяви пред БНР следователят Бойко Атанасов.

„Не е доизказала много неща от съвместната им работа. Човек като каже А, трябва да каже и Б. За да отиде един човек при Петьо Еврото, тя не отричаше, че е ходила там, има много други неизказани съвместни действия, те са си имали доверие.  Трябва да започне да се разплита цялата ситуация – кои хора са посещавали този “ бардак“  дали това е извадено от контекста, или не“.

Доста е кална ситуацията, при която един главен  прокурор и един европейски  прокурор се обвиняват взаимно в престъпления.

Преди една година, когато избухна скандала с избора на българския  европейски прокурор, нямаше никаква институционална намеса.   Така не се изясни имало ли е корпуция при избора и  чия е тя“,   каза следователят.

„Нашите институции и тези на ЕС – европейската прокуратура, не направиха така, че обществото да е наясно какво се случва, как се избират европейски прокурори, как този ВСС, който е с изтекъл мандат, продължава да определя кой да е европейския прокурор. 

Сега  тази  грозна битка между магистрати  „ рефлектира върху доверието в съдебната система, уронва престижа и на българската прокуратура, и на европейската“.

Дъното стигнахме още 2022 г., когато изтече мандатът на сегашния  ВСС, заяви Атанасов.   Оттогава се смениха много депутати, но парлементътт не пристъпи  към избор на нов ВСС.  В момента и Прокурорската колегия, и Съддийската работят  извън конститу;ионната  си  компетентност.  Това стана благодарение на едно решение  на  Конституционния съд,  който даде предимство на напрекъсваемоста в работата на държавните органи, но на практика  зачерта  един от най-важните приниципи на демокрацията – мандатноста.

Следователят напомни, че има процедура за отзоваване на членове на ВСС , които уронват престижа на съдебната власт от органа,  който ги е избрал , но и той „не работи“.

Атанасов разказа за свой  сигнал от миналата година до НС срещу  един от членовете на Прокурорската колегия, Калина Чапкънова, с мотива, че действа в услуга на  Делян Пеевски и Бойко Борисов. Но не последва  никаква реакция, каза той.

„Всичко започва и всичко свършва там.  Когато НС произведе отдавна очакваното ново представителство на ВСС, когато гражданите, журналистите настояват политиците да свършат своята работа, може да очакваме да започне да се реформира и съдебната система, за да  оттласне от дъното си“.

