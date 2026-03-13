НС задължи МС да внесе ратификация за членството на България в Съвета за мир на Тръмп, премиерът ще сезира КС

Проектът на закон да бъде внесен в Народното събрание за ратификация, предвижда още решението. А министърът на външните работи трябва да обнародва в „Държавен вестник“ закона в 15-дневен срок от датата на влизането му в сила.

Вчера проектът не беше разгледан от Външната комисия, тъй като заседанието беше провалено два пъти заради липсата на кворум. Документът обаче беше приет експресно от Комисията по отбрана.

Служебният премиер Андрей Гюров обяви, че ако такова решение бъде прието, Министерският съвет ще сезира Конституционния съд. Трябва да е ясно, че това служебно правителство няма да се води от такива действия, категоричен е той. Той напомни, че има „много ясна практика на Конституционния съд“ за това, че Народното събрание не може да вменява подобни действия на служебното правителство. Виждаме, че политическите партии навлизат в ситуация на предизборна кампания и разбирам как определени политици се опитват да търгуват националните интереси срещу своята позиция в списъка „Магнитски“, заяви още Гюров.

За включване в инициативата на американския президент Доналд Тръмп настоява лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, който е санкциониран за корупция от САЩ по глобалния закон „Магнитски“.

На 22 януари бившият премиер Росен Желязков подписа присъединяването на България към Съвета за мир., но ГЕРБ не предложи документ за ратификация от Народното събрание и не стана съвсем ясно какви ангажименти е поела България. Бившият външен министър Георг Георгиев от ГЕРБ направи серия от редакционни предложения по текстовете, свързани с присъединяването на страната към инициативата на Тръмп. Според него, текстът трябва да задължи ясно Министерския съвет на България да внесе проекта на закон за ратифициране на присъединяването като държава-основателка на Устава на Съвета за мир, създаден по инициатива на САЩ.

По време на дебата депутата от „ДПС-Ново начало“ Станислав Анастасов заяви, че въпросът е ключов за външнополитическата ориентация на нашата страна:“Като надеждни съюзници САЩ и България споделят общи ангажименти към мира, сигурността и просперитета. Нашето най-близко сътрудничество в областта на отбраната подпомага способностите на България, отбранителните способности, както и защитата на Източния фланг на НАТО“. Той посочи, че България вече е сред страните-основателки на инициативата след церемонията в Давос през януари 2026 година, на която българската страна е била представена от тогавашният министър-председател Росен Желязков. Васил Пандов, “ПП- ДБ“, заяви, че процедурата е абсолютно нелегитимна и решениета на НС е в противоречие с практиката на Конституционния съд.

Парламентът не може да каже на правителството дали да внесе един закон за ратификация. Освен това самото решение на МС, с което се присъединяваме към Съвета, не е разсекретено, ние не знаем какво пише в него, т.е. ще ратифицираме нещо, което не знаем какво е, няма го автентичният текст, допълни Пандов.

Председателят на ПГ на „БСП-Обединена левица“ Наталия Киселова подчерта, че не е допустимо НС да задължи правителството да внесе проект на закон за ратификация. Има две решения в това отношение на КС, едното е за характера на актовете и правните последици, обясни Киселова. В този смисъл НС не е орган, който може да изземе компетентност, категорична е тя. Киселова попита и защо комисията по отбрана се е произнесла по проекта на решение, а не външната комисия, тъй като става въпрос за присъединяване към международна организация. Това не е от нейната компетентност, подчерта тя.

Габриел Вълков допълни, че според левицата участието на България в Съвета за мир е в противоречие с принципите на международната политика и устава на ООН. Важен въпрос е дали служебно правителство и Народно събрание с изчерпано доверие може да взима решение по този въпрос, посочи той.

Ивайло Мирчев от ПП-ДБ обвърза решението с Делян Пеевски: „Няма ограничение на средствата, които членовете могат да предоставят. Ако утре, тъй като един човек взима решението, се реши, че България трябва да предостави 4 милиарда долара по определена кауза, например да кажем, кауза Иран, това решение се взима от председателя на тази организация и с това приключва всичко. България трябва да плаща. Пеевски иска да си купи ваксина за „Магнитски“, само, че може би Пеевски още не е разбрал, че там вместо ваксини, препоръчват обикновено белина“.

Депутатът Йордан Иванов от ПП-ДБ: „Абсурд и унижение е, защото ние заявяваме членство в една еднолична, наследствена организация без ясна позиция на това какво ще прави Европейския съюз“.