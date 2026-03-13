Юристи за „вечния“ Сарафов: Отказът на прокурската колегия да приложи закона е атентат срещу разума и правото

Адв. Ина Лулчева: Прокурорската колегия няма какво да тълкува – мнението на закона е ясно
„Нормата в закона е толкова ясна, че не търпи мнения и тълкувания на прокурорската колегия, а просто трябва да бъде изпълнена“, коментира Лулчева.
Друг би бил въпросът, ако законът с влизането в сила прекратява правомощията на Сарафов като и.ф. главен прокурор – тогава това щеше да бъде записано изрично в преходна разпоредба.
Само че законът определи, че след влизането му в сила главният прокурор и председателите на върховните съдилища могат да заемат само шест месеца сътветните постове до избора на титуляр, без право на повторно им избиране на тях.
(И Сарафов на 21 юли 2025 г. просто трябваше да си тръгне б. р.)
Всъщност въпросът е защо е толкова важно да стои Сарафов?
Очевидно когато девет човека прокурорска колегия и няколко съдебни състави, които също могат да бъдат аналиразирани, казват: „Той трябва стои“ , но ВКС казва, че е нелегитимен, има обществено напрежение. Положението на онзи, който трябва да стои е такова, че пречи да има възобновяване на дела, на депутатите със свален имунитет, а ако станат след изборите отново депутати, техният имунитет може да бъде свален само ако глвавинтя прокурор го поиска. А той не може да го поиска, защото изпълнява нелегитимно тази функция. И остава основният въпрос –
защо е толкова важно Сарафов да стои като главен прокурор?
Натрапва се отговорът, че той е обещал на някого нещо и за някого е важен. Просто иначе няма причина да се подлагаш ежедневно на това мъчение да ти казват, че нямаш място в кабинета на гл. прокурор и ти да не го напускаш.
След демонстрацията на отказ да се спазва законът от прокурорската колегия, само осъзнаването на проблема от гражданското общество и граждански натиск може да принуди Сарафов да освободи поста.
За трагедията „Петрохан“
Най-непонятно остава и досега как при получен сигнал за три тела към 10.30 ч. , полицията пристигне близо четири часа по-късно и през това време мястото остава неохраняемо.
Според нея нищо от изнесеното от прокуратурата не е ясно. Изнасят информация за три трупа на едното място, две убийства и самоубийство на другото място, но трябва да обяснят защо смятат така по обективни критерии, а не просто защото единият е по-лош, а другите по-добри, или защото всичките са лоши. Имат ли данни за поредността, за времето на настъпване на смъртта… попита Лулчева.
Пред БНР тя заяви че, прокуратурата е извършила всички действия, които тя смята за необходими, поради което е освободила телата.
В това положение всеки един от близките трябва да има възможност да организира частно изследване, частна експертиза, която да направи своите констатации и необходимите изследвания, ако има такава възможност. И на базата на това изследване близките биха могли да изискат повторна съдебно-медицинска експертиза, ако има разлика между направените изследвания от прокуратурата и от частно ангажирания експерт. Прокуратурата не би следвало да откаже, ако тя се интересува от обективната истината, а това мисля, че е целта на всички, каза за БНР адвокат Лулчева по повод освобождаването на телата на загиналите.
За европрокурора Теодора Георгиева
Да се захванат да разследват зависимостите, вместо да питат защо сега проговорила, заяви Лулчева.
„.. Срещата в „Осемте джуджета“ с Петьо Еврото буди притеснение, но истинското притеснение е, че за нея (Теодора Георгиева) има места извън правосъдието, където може да се разбере какво се случваr и още, че отива в компанията на висшестоящ прокурор (Емилия Русинова).
Обяснението на Лулчева „защо сега“ е проговорила Георгиева адвокат е, че: магистратите ги е страх. Затова и системата няма готовност отвътре да действа за промени въпреки слабите раздвижвания сред прокурори, които се забелязвали напоследък.
Поради това състояние на системата и липсата на политическа воля и консенсус сред партиите за адекватни законодателни действия Лулчева отново акцентира, че само гражданският натиск отвън може да влее енергия за промяна.
Случилото се в прокурската колегия на ВСС е позор – това каза лидерът на БСП Крум Зарков пред изибратели в Бургас.
Това е атентат срещу здравия разум!
Гавра с правото!
И не може да остане просто така, каза той, след като обяви, че „наказателноправният въпрос за справедливо правосъдие“, ще е една от големите битки на социалистите.
Аз разбирам, че пазителите на статуквото в съдебната система разчитат, че ние гражданите ще се уморим да повдигаме въпроса, ще се уморим да гласуваме, ще се уморим да протестираме. Не бива да го правим.
И ние, и тук в Бургас, и утре на други места, и в София, ще сме винаги с тези, които не се предават.
„Имаме тази т.нар. юридическа нетърпимост – един върховен съд или поне някои от съдиите в него не признават легитимността на главния прокурор. Има известно напрежение и в самата прокуратура, което изби на повърхността. В медиите започнаха да се разменят взаимни обвинение и становища. Името на изпълняващия функциите главен прокурор вече е замесено в казуса с българския европрокурор. А парламентът не успя да създаде анкетна комисия, която да разбере какво се случва в прокуратурата“.
Това каза пред БНР Димитър Марков, директор на правната програма в Центъра за изследване на демокрацията.
Песимист съм, че има каквито и да било ходове в посока на някаква промяна преди да се стигне до избиране на нов Висш съдебен съвет и съответно на нов главен прокурор. Законът в този му вид позволява това статукво да остане така. Очаквам тази патова ситуация да продължи много дълго време.
Случаят „Петрохан“ още в самото начало беше превърнат в комуникационна катастрофа, а всичко излязло на показ по случая с Теодора Георгиева, оставя впечатлението за бездействие и усещане, че се “ чака случаят да отмине“, заяви Марков.
Адв. Адела Качаунова : Сарафов надскочи Гешев по уронване на престижа на съдебната власт
„Възможното беше той (Сарафов) да бъде заменен, защото такова е изискването на закона и защото е нетърпимо положение, в което лице с толкова ниско обществено доверие, което включително е уронвало престижа на съдебната власт. За много по-малко Иван Гешев беше махнат от поста, докато Борислав Сарафов го е надскочил многократно“.
Качаунова припомни изявленията на Сарафов покрай случая „Петрохан“ , това е достатъчно, за да бъде сменен на поста.
„Идеята на временните длъжности е да запълнят празнота, докато може да се намери устойчиво решение. Когато не може да се намери устойчиво решение, органът е длъжен да действа. Отказът на органа да действа всъщност ни поставя в една ситуация на абсолютна незаконност„, коментира тя.
„За съжаление, кадровиците отказват всякакво прилагане на закона по отношение на Сарафов, сякаш той е извън него и всичко зависи от неговото желание. Има мегдан за действие и по-нататък и то няма да спре въпроса, докато не се върнем в полето на законността. Едва след това можем да започнем да говорим за всички други проблеми в съдебната система“.
В крайна сметка това, което наблюдаваме в момента е държавата с главно Д, както ни беше обещано. Това е едно инатене да се вземат правилните решения, просто защото те държат властта„.
Ако Пеевски се отрече от главния прокурор, Сарафов лесно ще бъде сменен, обобщи пред БНР адв. Качаунова.