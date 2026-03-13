Юристи за „вечния“ Сарафов: Отказът на прокурската колегия да приложи закона е атентат срещу разума и правото

защо е толкова важно Сарафов да стои като главен прокурор?

Очевидно когато девет човека прокурорска колегия и няколко съдебни състави, които също могат да бъдат аналиразирани, казват: „Той трябва стои“ , но ВКС казва, че е нелегитимен, има обществено напрежение. Положението на онзи, който трябва да стои е такова, че пречи да има възобновяване на дела, на депутатите със свален имунитет, а ако станат след изборите отново депутати, техният имунитет може да бъде свален само ако глвавинтя прокурор го поиска. А той не може да го поиска, защото изпълнява нелегитимно тази функция. И остава основният въпрос –

Натрапва се отговорът, че той е обещал на някого нещо и за някого е важен. Просто иначе няма причина да се подлагаш ежедневно на това мъчение да ти казват, че нямаш място в кабинета на гл. прокурор и ти да не го напускаш.

След демонстрацията на отказ да се спазва законът от прокурорската колегия, само осъзнаването на проблема от гражданското общество и граждански натиск може да принуди Сарафов да освободи поста.

За трагедията „Петрохан“

Най-непонятно остава и досега как при получен сигнал за три тела към 10.30 ч. , полицията пристигне близо четири часа по-късно и през това време мястото остава неохраняемо.

Според нея нищо от изнесеното от прокуратурата не е ясно. Изнасят информация за три трупа на едното място, две убийства и самоубийство на другото място, но трябва да обяснят защо смятат така по обективни критерии, а не просто защото единият е по-лош, а другите по-добри, или защото всичките са лоши. Имат ли данни за поредността, за времето на настъпване на смъртта… попита Лулчева.

Пред БНР тя заяви че, прокуратурата е извършила всички действия, които тя смята за необходими, поради което е освободила телата.

В това положение всеки един от близките трябва да има възможност да организира частно изследване, частна експертиза, която да направи своите констатации и необходимите изследвания, ако има такава възможност. И на базата на това изследване близките биха могли да изискат повторна съдебно-медицинска експертиза, ако има разлика между направените изследвания от прокуратурата и от частно ангажирания експерт. Прокуратурата не би следвало да откаже, ако тя се интересува от обективната истината, а това мисля, че е целта на всички, каза за БНР адвокат Лулчева по повод освобождаването на телата на загиналите.

„Правото без морал и хуманност не може да съществува“, категорична е адвокат Лулчева.

За европрокурора Теодора Георгиева

Да се захванат да разследват зависимостите, вместо да питат защо сега проговорила, заяви Лулчева.

„.. Срещата в „Осемте джуджета“ с Петьо Еврото буди притеснение, но истинското притеснение е, че за нея (Теодора Георгиева) има места извън правосъдието, където може да се разбере какво се случваr и още, че отива в компанията на висшестоящ прокурор (Емилия Русинова).

Обяснението на Лулчева „защо сега“ е проговорила Георгиева адвокат е, че: магистратите ги е страх. Затова и системата няма готовност отвътре да действа за промени въпреки слабите раздвижвания сред прокурори, които се забелязвали напоследък.

Поради това състояние на системата и липсата на политическа воля и консенсус сред партиите за адекватни законодателни действия Лулчева отново акцентира, че само гражданският натиск отвън може да влее енергия за промяна.

Крум Зарков: Прокурорската колегия се изгаври с правото!

Случилото се в прокурската колегия на ВСС е позор – това каза лидерът на БСП Крум Зарков пред изибратели в Бургас.

Това е атентат срещу здравия разум!

Гавра с правото!

И не може да остане просто така, каза той, след като обяви, че „наказателноправният въпрос за справедливо правосъдие“, ще е една от големите битки на социалистите.

Аз разбирам, че пазителите на статуквото в съдебната система разчитат, че ние гражданите ще се уморим да повдигаме въпроса, ще се уморим да гласуваме, ще се уморим да протестираме. Не бива да го правим.

И ние, и тук в Бургас, и утре на други места, и в София, ще сме винаги с тези, които не се предават.

Димитър Марков: Патовата ситуация може да продължи дълго

„Имаме тази т.нар. юридическа нетърпимост – един върховен съд или поне някои от съдиите в него не признават легитимността на главния прокурор. Има известно напрежение и в самата прокуратура, което изби на повърхността. В медиите започнаха да се разменят взаимни обвинение и становища. Името на изпълняващия функциите главен прокурор вече е замесено в казуса с българския европрокурор. А парламентът не успя да създаде анкетна комисия, която да разбере какво се случва в прокуратурата“.

Това каза пред БНР Димитър Марков, директор на правната програма в Центъра за изследване на демокрацията.

Песимист съм, че има каквито и да било ходове в посока на някаква промяна преди да се стигне до избиране на нов Висш съдебен съвет и съответно на нов главен прокурор. Законът в този му вид позволява това статукво да остане така. Очаквам тази патова ситуация да продължи много дълго време.

Случаят „Петрохан“ още в самото начало беше превърнат в комуникационна катастрофа, а всичко излязло на показ по случая с Теодора Георгиева, оставя впечатлението за бездействие и усещане, че се “ чака случаят да отмине“, заяви Марков.