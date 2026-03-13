Водещи съдии от Съда на ЕС откриха в София дебат за върховенството на правото в глобалния контекст

С участието на съдии от Съдът на Европейския съюз, магистрати от българските върховни и апелативни съдилища, представители на изпълнителната власт и изявени адвокати, в София се проведе дискусионна среща на Българската асоциация за европейско право на тема „Идва ли краят на върховенството на правото в днешния глобален контекст“.

Форумът се състоя в InterContinental Sofia и постави във фокуса на обсъждането едни от най-чувствителните въпроси за Европейския съюз и неговия правен ред – значението на ценностите по чл. 2 от Договора за Европейския съюз, гаранциите за съдебна независимост и безпристрастност, примата на правото на ЕС и връзката между правото на Съюза и международното право.

Дискусията беше модерирана от Александър Арабаджиев, доскорошен съдия бивш съдия в Съда на Европейския съюз.

Сред основните лектори бяха Thomas von Danwitz, заместник-председател на Съда на ЕС, Ineta Ziemele, председател на VI състав на Съда, както и Александър Корнезов.

В изказването си Thomas von Danwitz постави акцент върху въпроса какво би представлявал Европейският съюз без ценностите, закрепени в чл. 2 от ДЕС, и върху тяхното значение за правния ред на Съюза и за основните права, прогласени в Хартата на основните права на ЕС.

Ineta Ziemele насочи вниманието към мястото на конституционните съдилища в системата на чл. 19, пар. 1, втора алинея от ДЕС, както и към въпросите за съдебната независимост, безпристрастността, примата на правото на ЕС и съдебното сътрудничество между държавите членки.

В своето изложение съдия Александър Корнезов разгледа темата за спазването на международното право като неразделна част от правото на Европейския съюз и подчерта значението на международноправните ангажименти на ЕС за развитието и последователното прилагане на правото на Съюза, писа Лекс.

„Знаем, че когато става дума за избори за Европейски парламент и за местни избори правото на ЕС се прилага и обратното – що се отнася до изборите за президент и за парламентарни избори правото на ЕС като такова не се прилага. Нека да си представим обаче една ситуация, при която при организирането на национални парламентарни избори конституционните способи, предвидени в Конституцията на една държава членка са де факто изпразнени от съдържание.

Например националният Конституционен съд е изцяло овладян от политическата власт. Това се случи в една от държавите членки. И нека си представим, че в тази държава членка се решава в навечерието на изборите да бъде забранена най-голямата опозиционна партия. В такава хипотеза бихме ли приложили чл. 2 ДЕС и СЕС би ли бил последната преграда пред срива на демокрацията? И въобще една такава държава може ли да продължи да бъде член на ЕС? Знам, че примерът е провокативен и не очаквам категоричен отговор“.

Събитието събра широк кръг представители на българската юридическа общност.

Сред присъстващите бяха съдии от Конституционен съд на Република България, Върховен касационен съд, Върховен административен съд, както

и магистрати от Софийски апелативен съд, Софийски градски съд и Софийски районен съд.

На форума присъства и председателят на Конституционен съд на Република България Павлина Панова, както и заместник-министърът на правосъдието Андрей Георгиев.

Сред участниците бяха и изтъкнати представители на адвокатурата, сред които Ина Лулчева, Даниела Досковска и адв. Георги Атанасов.

Засиленият интерес към дискусията потвърди, че темата за върховенството на правото, съдебната независимост и устойчивостта на европейския правен ред остава сред най-актуалните както за институциите на ЕС, така и за българската правна общност.