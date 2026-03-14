Андрей Янкулов: Извикаха ме в парламента заради случая „Петрохан“, никой не разбра защо – не ме питаха нищо

Вчера в парламента се проведе поредното изслушване по случая „Петрохан“ с поредния провалил се опит да се говори с общи приказки за „натиск“ и „прикриване“ без нищо по същество, съобщи в профила си правосъдният министър Андрей Янкулов.

Този път заедно с вътрешния министър Емил Дечев е бил призован бях и той. “ Никой не разбра защо“, чуди се министърът и обяснява:

Инициаторите не ми зададоха нито един въпрос. Те разбират много добре, че няма нищо, с което да ме пришият към фантастичните си сюжети.