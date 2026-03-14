Крум Зарков: Политиците си затварят очите за истината, че канапето на Пепи Еврото продължава да е в ход

Лидерът на БСП Крум Зарков призова лидерите на всички политически партии, регистрирали се за участие в изборите на 19 април, ясно да изразят позициите си по отношение на случващото се в съдебната власт.

Като „практическа узурпация на поста на главния прокурор“, Крум Зарков определи решението на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да остави на поста му Борислав Сарафов, съобщи БНР.

Зарков се обърна към всички политически сили, регистрирали листи за изборите, като ги прикани да изразят становището си по въпросите на съдебната власт.

„Ние ходим от избор на избор и не успяваме да тръгнем крачка напред, защото си закриваме главата в пясъка за основния проблем, а той е, че една мафиотизирана власт успява да се скрие от санкцията на българските граждани в съдебните палати, че тази мафиотизирана власт е овладяла практически институциите, които се грижат за нашата законност и че ние не можем да се скрием от този проблем. Те разчитат на това, че ще се уморим, че няма да посмеем да говорим и тук е ролята на политиците. Гражданите проговориха през месеците ноември и декември. Няма начин да продължим напред, без да решим проблемите на съдебната власт и тези проблеми започват през назоваване на истината, а тя е, че канапето на Пепи Еврото продължава да е в ход“, коментира Зарков.

Онзи ден в Бургас, лидерът на социалистите заяви, че отказът на Прокурорската да определи нов и.ф. главен прокурор по пределожение на правосъдния министър , е атентат срещу здравия разум и гавра с правото.