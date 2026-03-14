От седмицата: Ще публикува ли Сарафов постановленията, които „изпраха цял магистратски кръг“, пита BIRD

Втръсна ни да повтаряме, че след 21 юли 2025 г. Сарафов не е легитимен и.ф. главен прокурор – законът му даде срок, който изтече и всичкото останало е преливане от пусто в празно, за да бъде оправдано едно безпардонно нарушение на закона, вършено не от друг, а от т.нар. главен прокурор. Гърба му пазят верни кадровици и политици, които не забелязват страстите на „улицата“ , четат закона като дявола евенгелието по най-различни причини, една от които е да го опазят, защото трябва на когото трябва.
Задълбочени в мисията си, т.нар. авторитети от ВСС не забелязват хумореската, в която се превърна вечният и.ф. главен прокурор и за „Петрохан – Околчица“ , и за „Осемте джуджета“, и за тримата свидетели, извадени спешно срещу еврепейския прокурор Теодора Георгиева. И не само.
Един главен прокурор не е нужно да бъде обичан, но е непоносимо да бъде презиран от правната общност и гражданите за действия в услуга на благодетелите си, а не в защита на правовата държава.
Непоносимо е в едни случаи да обругаваш жертвите на едно неразкрито престъпление, а в други да насъскваш пострадалите срещу съда за провалите на прокуратурата, която управляваш.
Очевидно „показанията“ на тримата анонимни свидетели са снети от бившата обвиняема Любена Павлова (бивша Петрова), от все още обвиняемия Митко Каратиста и от някакъв келнер/охранител в кръчмата #ОсемтеДжуджета. Но по-интересното е друго. След като от #прикриватурата вече вее вятърът на прозрачността, то ние призоваваме Б.Б. Сарафов да публикува също така и:
1. Постановлението по пр. пр. 10969/2023 на СГП. Това е основното разследване срещу Петьо #Еврото и неговия корупционен магистратски кръг. Там протича и Емилия Русинова. Прокурорът-с-козята-брадица, Йордан Петров, го прекрати още преди година. Веднага след което, още 40-годишен, бе повишен от „малките въшки“ от #ВСС във Върховна прокуратура.
2. Постановлението по пр. пр. 19973/2023 на #СГП. Това е разследването на метресата на #Борисов и нейния абсурдно висок стандарт на живот в Испания, Италия и Турция. Там протича и самият Борисов, както и ключови негови котараци от кръга #Банкя – които редовно осигуряват куфарите с кеш за #МисБикини на ГКПП „Капитан Андреево“.
3. Постановлението на ад-хок прокурора Даниела Талева, с което бе изпран #Сарафов лично за участието му в схемите на Еврото. Макар и ВКП да твърди, че чисто технически няма достъп до тези актове, реалността е че самият Сарафов е получил копие от акта, или поне подробно резюме на мотивната му част.
Можем да продължим списъка още много, но като за начало и това стига. Нямаме и грам съмнение, че след „беседа“ в кабинета на четвъртия етаж (разбира се непротоколирана), наблюдаващите прокурори с радост ще дадат „разрешение“ всичко вкупом да се публикува на сайта на ПРБ. А защо не и да се изпрати в парламента. Приемаме, че около 60% от депутатите могат да четат – и най-вече ще разберат какво четат.