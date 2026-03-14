От седмицата: Ще публикува ли Сарафов постановленията, които „изпраха цял магистратски кръг“, пита BIRD

Прокурорката колегия като отказа да назначи нов и.ф. главен прокурор, понеже нямала „законосъобразна причина“, ескалира наново страстите около „незаконосъобразно“ заемания от Борислав Сарафов пост вече над половин година. Втръсна ни да повтаряме, че след 21 юли 2025 г. Сарафов не е легитимен и.ф. главен прокурор – законът му даде срок, който изтече и всичкото останало е преливане от пусто в празно, за да бъде оправдано едно безпардонно нарушение на закона, вършено не от друг, а от т.нар. главен прокурор. Гърба му пазят верни кадровици и политици, които не забелязват страстите на „улицата“ , четат закона като дявола евенгелието по най-различни причини, една от които е да го опазят, защото трябва на когото трябва.

Задълбочени в мисията си, т.нар. авторитети от ВСС не забелязват хумореската, в която се превърна вечният и.ф. главен прокурор и за „Петрохан – Околчица“ , и за „Осемте джуджета“, и за тримата свидетели, извадени спешно срещу еврепейския прокурор Теодора Георгиева. И не само.

Правосъдният министър Андрей Янкулов попита ПК харесва ли сегашното управление на ПРБ, а отговорът, който получи бе същистващ: питането било по целесъобразност и няма предимство пред въпроса за „законосъобразното“ заемане на поста от Сарафов, както смятат ТЕ.

Показаха умение да се крият от същински въпроси и с превъзходство не обелиха нито дума за реалното състояние прокуратурата и нейният най-висш началник, но потвърдиха, че отдавна са безполезни за управлението на съдебната власт, когато обществото е показало нетърпимост към процесите в нея. И се стигна дотам да зове за доблест тези, които охраняват правата му.

Един главен прокурор не е нужно да бъде обичан, но е непоносимо да бъде презиран от правната общност и гражданите за действия в услуга на благодетелите си, а не в защита на правовата държава. Непоносимо е в едни случаи да обругаваш жертвите на едно неразкрито престъпление, а в други да насъскваш пострадалите срещу съда за провалите на прокуратурата, която управляваш.

Това му казват и от изданието BIRD.BG, което през седмицата потърси отговори на прикрити въпроси от битието на прокуратурата и нейният нелегитимен управник.

Е, стилът тук там не е изящен, но всекиму според заслуженото.