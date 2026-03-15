Андрей Гюров: Внасяме жалба в КС – има ясна практика, че НС не може да ни задължава за Съвета на Тръмп

Държавата и управлението се използват в интерес на един единствен човек – Делян Пеевски
Ттова заяви служебният министър-председател Андрей Гюров в предаването „Неделя 150“ .
Служебният министър-председател Андрей Гюров остро критикува решението на парламента, свързано със Съвета за мир на Тръмп, и обяви, че утре правителството ще сезира Конституционния съд.
Министерският съвет ще внесе жалба в КС срещу решението на парламента за Съвета за мир, каза той.
Как този парламент изведнъж стана легитимен
Разговорът по БНР започна със Съвета за мир на Доналд Тръмп, в който България се записа единствена от ЕС редом с Унгария и с натиска парламентът да задължи служебното правителство да внесе договор за ратификация. Според него, проблемът не е само в съдържанието на устава, който нарече скандален, а във въпроса дали парламентът може да задължи правителството да внесе подобен договор.
„Най-важното е дали парламентът може да задължи правителството, било то служебно, в нарушение на Конституцията на Република България, да внесе този договор за ратификация.“
„Има много ясна, проследима и устойчива практика на Конституционния съд във времето, която показва, че това решение на Народното събрание не отговаря на разпоредбите на Конституцията”, заяви Гюров.
Гюров припомни, че именно предишното редовно правителство е подписало устава, но не го е внесло за ратификация, когато е имало пълния политически комфорт да го направи. Затова според него сегашната смяна в аргументите е повече от подозрителна.
„Тогава казваха, че онзи парламент не е легитимен, за да взима такова решение. Сега същите тези хора искат от служебното правителство да внесе договор за ратификация в същия парламент. За мен е много учудващо как така изведнъж този парламент стана легитимен, а преди един месец беше нелегитимен.“
Премиерът не спести и името, което според него стои зад този обрат:
„Държавата и управлението се използват в частни интереси. Използва се в интерес на един човек, който иска да изтъргува своето място в списъка „Магнитски“ срещу националния интерес на страната. Служебното правителство не може да допусне такова нещо.“
На уточняващ въпрос той назова директно Делян Пеевски. По думите му жалбата до Конституционния съд вече се подготвя в Министерския съвет и ще бъде внесена още на следващия ден.
За борбата с мафиотизирана структура
Тежки думи премиерът изрече за съдебната система и по-конкретно за ситуацията около Борислав Сарафов и прокуратурата. На въпрос как изглежда цялата ситуация отстрани, той отговори директно:
„На мен ми изглежда като борба с една мафиотизирана структура.“
Според него такава система не може да бъде променена само отвън и само с някаква бърза реформа за два месеца. Нужни са хора отвътре, които да проговорят.
„Това, което ние правим, което министър Янков прави, е със своите действия и със защитата, която предоставя, да даде кураж и надежда на хората отвътре от системата да започнат да говорят. И ние виждаме как омертата вече се разчупва.“
Гюров беше категоричен, че стои твърдо зад Андрей Янкулов и че Министерството на правосъдието вече е направило всичко необходимо – подадени са сигнали, събрана е информация и могат да бъдат искани дисциплинарни мерки.
В края на интервюто той подчерта, че темите като отговорността на главния прокурор и антикорупционната реформа не трябва да се разглеждат само през европейските пари:
„Това е тема, която българското общество трябва да реши за себе си – не за да отговори на изисквания, за да получи пари, а за да знае, че в българската
За конфликта в Близкия изток
Нашата страна и НАТО не са участник в конфликта в Близкия изток. И от тази гледна точка ние не можем да бъдем директна цел за страните, които участват в конфликта“, увери Андрей Гюров.
„Ситуацията се наблюдава много детайлно. Анализираме информацията, която пристига при нас. На ежедневна база следим нивото на риск, пред което е изложена нашата страна.
От друга страна, точно в този момент виждаме колко е важна колективната сигурност и сигурността, която получаваме от нашите съюзници от НАТО.
Не е приятно след толкова години да знаем, че трябва да очакваме помощ и съдействие от нашите съседи. Гърция и Румъния дислоцираха системи за сигурност, така че да помогнат. Това е резултат от недалновидна политика години и десетилетия“.
„Срамно е“, че разчитаме на съюзници за въздушната си защита
На въпрос за рисковете за сигурността премиерът заяви, че България и НАТО не са страна по конфликта и не могат да бъдат разглеждани като пряка цел, но подчерта значението на колективната сигурност.
„Не е приятно след толкова години да знаем, че трябва да очакваме помощ и съдействие от нашите съседи, Гърция, Румъния, които дислоцираха съответни системи за сигурност… Но наистина е срамно. Това е резултат от недалновидна политика години и десетилетия.“
Според него България трябва най-после да започне да стои „на собствените си два крака“, а удължителният бюджет трябва да позволи сключване на договорни споразумения по механизма SAFE, за да се отключат чаканите от години средства за модернизация на армията.
Помощ за горивата – но не на калпак
Друга тема в интервюто беше отражението на конфликта в Близкия изток върху цените на горивата и върху живота в България. Гюров отхвърли възможността за таван на цените като популистка и неработеща мярка.
„Естествено, ние можем да подходим популистки и да въведем един таван на цените. Знаем обаче как това ще се отрази на пазара в България. Горивата ще изчезнат.“
Вместо това правителството подготвя таргетирана схема за подкрепа на най-уязвимите граждани:
„Разработили сме схема. Това ще са хора, които имат доходи до два пъти линията на бедността, които притежават кола или имат лизингов договор за автомобил и са си платили глобите и данъците.“
По думите му тези хора ще могат да получават около 20 евро месечно, докато цените останат на сегашните високи нива.
„Това не са хеликоптерни пари, не е за всички. Това е точно за хората, които имат най-много нужда от тях.“
Гюров изчисли, че мярката ще струва между 20 и 30 млн. евро, а средствата могат да бъдат осигурени в рамките на удължителния бюджет.
За изборите
Служебният премиер обясни какви стъпки предприема правителството за провеждането на прозрачни и честни избори.
„Работим добре по хронограмата. Придвижихме темата с параваните. Те ще бъдат изработени и финансирани по спецификация, зададена от ЦИК. Работим по всички теми, които са необходими, за да имаме нормален и прозрачен изборен процес по правилата. Работим превантивно, за да не се налага българските граждани да извършват граждански арести, докато полицията гледа безучастно отстрани.
Вече има седем досъдебни производства по текстове от Изборния кодекс за нарушаване на изборните права на българските граждани. Това е само началото“.
