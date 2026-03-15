Андрей Гюров: Внасяме жалба в КС – има ясна практика, че НС не може да ни задължава за Съвета на Тръмп

Държавата и управлението се използват в интерес на един единствен човек – Делян Пеевски

Ттова заяви служебният министър-председател Андрей Гюров в предаването „Неделя 150“ .

Служебният министър-председател Андрей Гюров остро критикува решението на парламента, свързано със Съвета за мир на Тръмп, и обяви, че утре правителството ще сезира Конституционния съд.

Министерският съвет ще внесе жалба в КС срещу решението на парламента за Съвета за мир, каза той.

Как този парламент изведнъж стана легитимен

Разговорът по БНР започна със Съвета за мир на Доналд Тръмп, в който България се записа единствена от ЕС редом с Унгария и с натиска парламентът да задължи служебното правителство да внесе договор за ратификация. Според него, проблемът не е само в съдържанието на устава, който нарече скандален, а във въпроса дали парламентът може да задължи правителството да внесе подобен договор.

„Най-важното е дали парламентът може да задължи правителството, било то служебно, в нарушение на Конституцията на Република България, да внесе този договор за ратификация.“

„Има много ясна, проследима и устойчива практика на Конституционния съд във времето, която показва, че това решение на Народното събрание не отговаря на разпоредбите на Конституцията”, заяви Гюров.

Гюров припомни, че именно предишното редовно правителство е подписало устава, но не го е внесло за ратификация, когато е имало пълния политически комфорт да го направи. Затова според него сегашната смяна в аргументите е повече от подозрителна.

„Тогава казваха, че онзи парламент не е легитимен, за да взима такова решение. Сега същите тези хора искат от служебното правителство да внесе договор за ратификация в същия парламент. За мен е много учудващо как така изведнъж този парламент стана легитимен, а преди един месец беше нелегитимен.“

Премиерът не спести и името, което според него стои зад този обрат:

„Държавата и управлението се използват в частни интереси. Използва се в интерес на един човек, който иска да изтъргува своето място в списъка „Магнитски“ срещу националния интерес на страната. Служебното правителство не може да допусне такова нещо.“

На уточняващ въпрос той назова директно Делян Пеевски. По думите му жалбата до Конституционния съд вече се подготвя в Министерския съвет и ще бъде внесена още на следващия ден.

За борбата с мафиотизирана структура

Тежки думи премиерът изрече за съдебната система и по-конкретно за ситуацията около Борислав Сарафов и прокуратурата. На въпрос как изглежда цялата ситуация отстрани, той отговори директно:

„На мен ми изглежда като борба с една мафиотизирана структура.“

Според него такава система не може да бъде променена само отвън и само с някаква бърза реформа за два месеца. Нужни са хора отвътре, които да проговорят.

„Това, което ние правим, което министър Янков прави, е със своите действия и със защитата, която предоставя, да даде кураж и надежда на хората отвътре от системата да започнат да говорят. И ние виждаме как омертата вече се разчупва.“

Гюров беше категоричен, че стои твърдо зад Андрей Янкулов и че Министерството на правосъдието вече е направило всичко необходимо – подадени са сигнали, събрана е информация и могат да бъдат искани дисциплинарни мерки.

В края на интервюто той подчерта, че темите като отговорността на главния прокурор и антикорупционната реформа не трябва да се разглеждат само през европейските пари:

„Това е тема, която българското общество трябва да реши за себе си – не за да отговори на изисквания, за да получи пари, а за да знае, че в българската