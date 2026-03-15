Съдия Цариградска: Единственото, което ни отличава от италианската мафия са убийствата, които са по-малко

Ситуацията в съдебната система, може би дори е по-тежка в сравнение с италианската мафия.

В интервю за БНР съдията заяви, че последните няколко години са характерни с

прегрупиране на двата клана на Иван Гешев и Борислав Сарафов:

„Да се върнем назад – убийството на прокурор Николай Колев от Върховна прокуратура, за което има съмнение, че тогавашният главен прокурор Никола Филчев е намесен в организацията на убийството, намесен е и Алексей Петров. И след много години Европейският съд по правата на човека осъди държавата, че у нас никой не може да разследва дори при толоква сериозин съмания за участиев убийство на главния прокурор. Сед това имаше няколко самоубийства на прокурори, дръзнали да се противопоставят на единоначалието в прокуратурата , а след разстрела на Алексей Петров до днес убиецът не е разкрит.

Беше разстрелян и Мартин Божанов-Нотариуса, сочен като лице на паралелната мрежа за правосъдие. Изчезна другият аферист – Пепи Еврото, бивш следовател и бивш шеф на Столичното следствие.

Иво Илиев, бивш зам.-градски прокурор беше нападнат с чукове и това може да бъде оценено само и единствено като мафиотско. посегателство. Майката на Теодора Георгиева загина при странни обстоятелства, разследването е за убийство, каза Царигрдска и призова да не се успокояваме, че Италия е много далече.

Бях защитена от италиански прокурори

„Аз не бих казала, че сме далеч от италианския модел. Реално прокурори от Европа и от Италия – Европейската организация, която обединява съдии и прокурори, не еднократно взима отношение по случващото се в България. Аз бях защитена от тези прокурори, когато аз и моето семейство получавахме смъртни заплахи“.

Анализ на Царигрдска сочи, че само човек отвътре може да разкаже как точно функционират семейства в съдебната власт. Коментира, че за убийството на Нотариуса през 2024 г. е имало анкетна парламентарна комисия, за да се занимава с разкрития за магистрати, намесени в тези мрежи за паралелно правосъдие.

„Тогава Елена Зартова, районният прокурор на София, най-голямата прокуратура в България, наред с друго направи публичен разказ в НС как функционира семейството на Пепи Еврото и че тя е канена да стане част от това семейство, към което се числят множество магистрати. За мен тези кланове функционират на принципа на групировките ВИС и СИК с преразпределение на пазар. И към момента има опит и вероятно е постигнато окрупняване на тази престъпна мрежа.

Важно е обществото да знае как функционира и какъв инструментариум използва, как постига престъпните си цели, валидирани с прокурорски актове или съдебни решения“, каза съдия Цариградска.

Медийното сплашване – основно оръжие жълто-кафяви медии

Съдия Цардрадска посочи, че основен ресурс на този механизъм е медийното заплашване на хора. С подкрепата на чуждо посолство Съюзът на съдиите е направил анализ за периода от 2017 до 2019 г., който показва, че над 100 съдии са били мишена на позорна кампания в жълто-кафяви медии, които причиняват буквално морална смърт.

Преди това се появявали емисари, които предупреждават какво ще се случи преди публикациите, ако не са се подчинили на предварителния етап на сплашването, както самия Сарафов разказа на 6 юли 2023 г. пред пленума на ВСС, заяви Цариградска.

В основата на кампанията е прокуратурата да се самосезира, образува проверки и започва институционален натиск върху очертана мишена – това са неудобни хора или такива, на които може да се посегне на бизнеса им. За мен това е самопризнание на Сарафов пред Пленума.

Той разира се разказа това, за за да оправдае собственото си присъствие на снимки в медийното пространство – дружески се ръкува с афериста Пепи Еврото пред заведението „Осемте джуджета“, където е и сегашната шефка на СГП Емилия Русинова.

Притиснат от обществения натеск, Сарафов изнесе неща от кухнята на прокуратурата, коиото получиха потвърждение от хора, ангажирани с тези престъпни поръчки, заяви съдията.

Такива са показанията на Стефчо Банков, директор бивш на Вътрешна сигурност в МВР, по-късно назначен за помощник на Сотир Цацаров.

Той разказва как е принуждаван от Гешев и пиарки да произвежда компромати и намиране на кошаревски свидетели, които към онзи момент да уличават Бойко Борисов, твърди се, че той е бил такава мишена, както и служители на МВР и ДАНС.

Вашият бивш колега от БНР Веселин Иванов, сега директор ПР на главния прокурор, от януари 2020 досега, поиска от мен да се кротна, когато разказах пред обществото какво се случва с мен и за заплахите над сеймеството и децата ми.

В своите обяснение пред ад хок прокурора Даниела Талева той без свян разказва как са произвеждани такива компромати. Обясненията му целят да обяснят необяснимото му поведение.

Той първи подава сигнал срещу Сарафов за необяснимото му богатство и се оправдава – подал под натиска на Гешев“. Съдията припомни, че Борислав Сарафов и сина му, който е на много млада възраст, малко след 20 г., са милионери.

Водещият предаването Явор Стаматов заключи, че „ситуалицията е била много по – тежка отколкото сме си я представяли“.

