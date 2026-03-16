Адв. Михаил Екимджиев: Липсата на валидно назначен ад хок прокурор, изпраща казуса „Теодора Георгиева“ в Страсбург

Адв. Михаил Екимджиев потвърди пред Де Факто, че казусът с европейския прокурор Теодора Георгиева е напълно вероятно да се озове в Съда по човешките права в Страсбург за нарушения на конвенцията по човешките права.

“ Георгиева е поискала разследване срещу Сарафов за злоупотреба с правомощия. Но поради липса на валидно назначен ад хок прокурор, няма кой да извърши това разследване и няма ефективно средство за защита на професионалната си репутация и независимостта си на магистрат“, отбеляза пред ДеФакто Екимджиев.

На практика след изобра на Антон Урумов за ад хок прокурор през декемеври 2025 г. , фактическото му встъпване в длъжност зависи от заповед на главния прокурор, какъвто от 21 юли м.г. ние нямаме: Сарафов е нелегитимен и близо три месеца нямаше как да приключи назначението на онзи, който трябва да го разследва.

Сигналът от Георгиева е „за натиск, заплахи и уронване авторитета на Европейската прокуратура от висши представители на Прокуратурата на Република България и политически лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания“. Правосъдният министър Янкулов е предал сигнала на ад хок прокурора Антон Урумов, който единствен по закон може да разследва Сарафов и заместиците му за извършени престъпления, но оказва се, ако Сарафов „одобри“ встъпването, заповеда му може да бъде оспорена, защото е без правомощия.

Пред Страсубрг може да бъде защитена позиция, че Георгиева не е получила защита на правата си, поясни Екимджиев .

„В тази ситуация няма ангели, каза адвокатът, но когато един човек дали заради самосъхрание или от разкаяние , или и двете заедно, а може и нещо трето, е започнал да действа в обществен интерес, за да изобличи мафиотите, си струва да бъде подкрепен“, коментира той случаят с Петьо Еврото и „консултациите“ на Георгиева и Русинова с него.

Като се подреди картинка подобни проблеми не са новост, добави Екимджиев. Георгиева е направила нещо, които се разбра, се е случвало и на Методи Лалов, и на Лозан Панов и на Цацаров по линия на „Ти си го избра“и на още кой ли не. Ако това е условието да правиш кариера в една институция като прокуратурата и се знаело, че без „прослушване“ от Петьо Еврото, няма да мине, се очертава един сложен фактически състав.

В момента в прокуратурата вече не говорим за корупция, една по-мека форма на развала и деградация, а говорим за откровено мафиотизиране на ръководството на ПРБ, заяви Екимджиев.

За пореден път прокуратурата беше употребена , за да брани незащитимите позиции на Борислав Сарафов и Емилия Русинова, каза адвокатът пред Сашо Диков.

Видя се, че тези хора нямат моралния и професионалния капацитет да спретнат дори един приличен компромат в случая спрямо Теодора Георгиева, коментира той.

Напомни, че в позиция на ПРБ, след сигнала на Георгиева до правосъдния министър, бяха заличени дати и имената на наблюдаващия прокурор, не случайно, а за да се създаде един превратен разказ, че в момента, в който европейската прокурата се е заинтересувала какво става в България, тук вече е имало наказателно производство, в което свидетели са устанили, че Теодора Георгиева е вземала пари от Петьо Петров – Еврото.

Когато обаче се подредят разпространените документи от Прокуратурата, се вижда че картината е друга, изтъкна Екимджиев – още през октомври 2023 г. Лаура Кьовеши пише до Сарафов за получен анонимен сигнал, подписан с името на Петьо Еврото, че сред българските европейски прокурори има корумпиран човек.

Сарафов мълчи две години и не дава отговор на запитването на Кьовеши.

На 13 – 15 април 2025 г. европейската поркуратура изпраща в Бългаиря мисия от прокурори, които разберат на място какво се случва с този тревожен сигнал.

Сарафов им казва, че се работи по казуса и има свидетли, които твърдят, че Теодора Георгиева е корумипирана и получава пари от Петьо Еврото. Но на сайта на прокураутара, на който се разказва тяхната версия, се вижда, че досъдебното производство е образувано десет дни след 15 април, когато е била срещата с европеиските прокурори.

Тоест, първо Сарафов им казва, че има досъдебното производство, каквото не е имало към момента на срещата, а след това се намират типичните кошаревски свидетели (Любена Павлова, Кристиян Христов, фактически зет на Емилия Русинова, и двамата включени в аферата „Осемте джуджета“ и небезизвестният Митко Каратиста) които са на разположение прокуратута и дават показания според удобството й. .)

Черешката на тортата

Екимджиев акцентира, че по същото време прокуратурата прекратява делото срещу Путьо Еврото и се стига до следния абсурд – прокуратурата няма данни, че Петьо Еврото е корумпирал Теодора Георгиева, но има данни, че тя е получавала пари от него.

Това е зле скалъпения компромат срещу Георгиева, който е показателен за откровеното мафиотизиране на ръководство на прокуратурата, заключи адвокатът.