Последни новини
Home / Без категория / Адв. Михаил Екимджиев: Липсата на валидно назначен ад хок прокурор, изпраща казуса „Теодора Георгиева“ в Страсбург

Адв. Михаил Екимджиев: Липсата на валидно назначен ад хок прокурор, изпраща казуса „Теодора Георгиева“ в Страсбург

De Fakto 16.03.2026

Defakto.bg

Адв. Михаил Екимджиев потвърди пред Де Факто, че казусът с  европейския прокурор Теодора Георгиева е напълно вероятно да се озове  в Съда по човешките права в Страсбург за нарушения на конвенцията по човешките права.

“ Георгиева  е поискала разследване срещу Сарафов за злоупотреба с правомощия. Но поради  липса  на валидно назначен ад хок прокурор, няма кой да извърши това  разследване и няма ефективно средство за защита на професионалната си репутация и независимостта си на магистрат“,  отбеляза пред ДеФакто  Екимджиев.

На практика след изобра на Антон Урумов за ад хок прокурор  през декемеври 2025 г. , фактическото му встъпване  в длъжност  зависи от заповед на главния прокурор, какъвто  от 21 юли м.г.  ние нямаме:   Сарафов е нелегитимен и близо три месеца нямаше как да приключи назначението на онзи, който трябва да го разследва.

Сигналът от Георгиева е „за натиск, заплахи и уронване авторитета на Европейската прокуратура от висши представители на Прокуратурата на Република България и политически лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания“.  Правосъдният министър Янкулов  е предал сигнала на  ад хок прокурора Антон Урумов, който  единствен по закон може да разследва Сарафов и заместиците му за извършени престъпления,  но оказва се,  ако Сарафов „одобри“ встъпването,  заповеда му може да бъде оспорена, защото е без правомощия.

Пред Страсубрг може да бъде защитена позиция, че Георгиева не е получила защита на  правата си, поясни Екимджиев .

„В тази ситуация няма ангели, каза адвокатът,  но когато един човек дали заради самосъхрание или от разкаяние , или и двете  заедно, а може и нещо трето,  е започнал да действа в обществен интерес, за да изобличи мафиотите,  си  струва  да бъде подкрепен“, коментира той случаят с Петьо Еврото и „консултациите“ на Георгиева и Русинова с него.

Като се подреди картинка подобни проблеми не са новост, добави Екимджиев.  Георгиева е направила нещо, които се разбра,  се е случвало и на Методи Лалов, и на Лозан Панов  и на Цацаров  по линия на „Ти си го избра“и на още кой ли не.  Ако това е условието да правиш кариера в една институция като прокуратурата и  се знаело, че без „прослушване“ от  Петьо Еврото, няма да мине, се очертава един сложен фактически състав.

В момента  в прокуратурата вече не говорим за корупция, една  по-мека форма на развала и деградация, а говорим за откровено  мафиотизиране на ръководството на ПРБ, заяви Екимджиев.

За  пореден път прокуратурата беше употребена ,  за да брани незащитимите  позиции на Борислав Сарафов и Емилия Русинова, каза адвокатът пред Сашо Диков.

Видя се, че тези хора нямат моралния и професионалния капацитет да спретнат дори един приличен компромат в случая спрямо Теодора Георгиева, коментира той.

Напомни, че в позиция на ПРБ, след сигнала на Георгиева до правосъдния министър,  бяха заличени дати и имената на наблюдаващия прокурор,  не случайно,  а за да се създаде един превратен   разказ, че в момента, в който  европейската прокурата се е заинтересувала какво става в България, тук вече е имало наказателно производство,  в което свидетели са устанили, че Теодора Георгиева е вземала пари от Петьо Петров – Еврото.

Когато обаче се подредят разпространените документи от Прокуратурата, се вижда че картината е друга, изтъкна Екимджиев –  още през октомври 2023 г. Лаура Кьовеши пише до Сарафов за получен анонимен  сигнал, подписан с името на Петьо Еврото, че сред българските европейски прокурори има корумпиран човек.

Сарафов мълчи две години и не дава отговор на запитването на Кьовеши. 

На 13 – 15 април 2025 г.  европейската поркуратура изпраща  в Бългаиря  мисия  от прокурори, които разберат  на място какво се случва с този тревожен сигнал.

Сарафов им казва, че се  работи по казуса и  има свидетли, които твърдят, че Теодора Георгиева е корумипирана и получава пари от Петьо Еврото.  Но на сайта на прокураутара, на който се разказва тяхната версия, се вижда, че досъдебното производство е  образувано десет дни след 15 април, когато е била срещата  с европеиските  прокурори.

Тоест, първо  Сарафов им казва, че има досъдебното производство, каквото не е имало към момента на срещата, а  след това се намират типичните кошаревски свидетели (Любена Павлова, Кристиян Христов, фактически зет на Емилия Русинова, и двамата  включени в аферата „Осемте  джуджета“ и небезизвестният Митко Каратиста) които са на разположение  прокуратута  и дават показания  според удобството й. .)

Черешката на тортата

Екимджиев акцентира, че по същото време прокуратурата прекратява делото срещу Путьо Еврото и се стига до следния  абсурд  – прокуратурата няма  данни, че Петьо Еврото е  корумпирал Теодора Георгиева,  но има данни, че тя е получавала пари от него.

Това е зле скалъпения компромат  срещу Георгиева, който е показателен  за откровеното мафиотизиране  на ръководство на прокуратурата, заключи адвокатът.

About De Fakto

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване