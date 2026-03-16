Борис Митов: Все повече Сарафов се превръща в проблем, може да го последва съдбата на Гешев

Защо българската прокуратура се „разкъсва“ между: „дълга“, „компетентността“ и „омертата“, коментира в „Мрежата“ по програма „Христо Ботев“ Борис Митов, съдебно-криминален репортер в „Свободна Европа“.

Прегрупирането от 2023 година.

„Не знам дали ми прилича на същото прегрупиране от 2023 година, но определено изглежда, като да е възможно, скоро пак да наблюдаваме прегрупиране. В зависимост от това какво ще се случи на изборите на 19 април, дали ще има потенциал за сглобяване на някакво управляващо мнозинство… Спомняте си, че странното коалиционно правителство между ПП-ДБ, ГЕРБ и с подкрепата на ДПС всъщност беше генераторът за уволнението на Иван Гешев – последния титулярен главен прокурор. А сега, през последните седмици и месеци, все повече изглежда, че Сарафов се превръща в проблем за всички. И не бих се изненадал да се случи нещо сходно с това, което се случи с Гешев.“

Сарафов „заложник“

„Това вече е въпрос на спекулации – дали е там против волята си. Далеч съм от мисълта, че Борислав Сарафов изобщо не иска да изпълнява тази роля, която в момента изпълнява, и е принуден изцяло. Той е в ръководството на прокуратурата вече 14 години. Едва ли това е станало „въпреки него“, още повече че през тези 14 години той оглавяваше дълго време Националната следствена служба. Това е може би един от най-информираните хора в тази държава. Аз смея да твърдя, че ако някой държи с нещо Сарафов, то със сигурност Сарафов държи много хора с други неща.

Още повече, че ако си спомним пролетта на 2023 година – последните седмици на Иван Гешев като главен прокурор – тогава беше образувано едно разследване в Софийската районна прокуратура срещу Петьо Петров – Петьо Еврото, за „Осемте джуджета“. Тогава от няколко адреса, ползвани от Петьо Петров, бяха събрани изключително голямо количество материали, носители – огромен архив, за който се предполага, че е своеобразна банка с компромати. Съвсем ясно къде отидоха всички тези доказателства – бяха внесени във ВКС, за да изчакат назначаването на специалния прокурор, който тогава беше Даниела Талева. Но нейното назначение се забави с няколко месеца. И в този отрязък от време, след уволнението на Гешев, Софийската градска прокуратура – в лицето на прокурор Йордан Петров, понастоящем вече във ВКП – поиска и изиска от ВКС всички тези доказателства. Тъй като към онзи момент той наблюдаваше разследването за „Осемте джуджета“, ВКС му ги предаде.

От този момент нататък всички тези компромати на Петьо Еврото отидоха в Софийската градска прокуратура, където се озоваха под контрола на висши прокурори, които в същото това разследване на районната прокуратура няколко свидетели описваха като част от схемата на Петьо Петров, а за самия Борислав Сарафов – имаше свидетелски показания, че той е част от аферата „Осемте джуджета“.

Вечен главен прокурор

„Ние това вече сме го гледали. Гледахме го с Иван Гешев. Докато ГЕРБ и ДПС не оттеглиха политическата си подкрепа от Иван Гешев, той неизменно получаваше абсолютно пълната подкрепа на мнозинството във ВСС. Единодушна подкрепа в прокурорската колегия. Както в момента се случва със Сарафов. Ако в един момент ДПС и ГЕРБ оттеглят подкрепата си от Сарафов публично – защото до този момент това не се е случвало – можем да се обзаложим, че в рамките на броени часове прокурорската колегия ще реагира веднага и ще си промени на 180 градуса позицията. И ще се окаже, че Сарафов вече не може да заема кабинета на главния прокурор.“

„Омертата в българската прокуратура“

„Проговарянето – или по-скоро заявяването на група прокурори като опозиция срещу Сарафов е нещо, което прави разлика, разбира се. Досега поне не се е случвало в последните години. Аз обаче съм скептичен дали това непременно означава проговаряне за конкретни престъпни схеми вътре в самата прокуратура или престъпни схеми, които прокуратурата не може да разкрива, защото имат политически чадър. Тъй като досега изявленията, които сме чули от Владимир Николов – пловдивския прокурор – и петнайсетината негови колеги от Съюза на прокурорите, които писмено го подкрепиха, всъщност касаят по-скоро отношението им към политиката на моментния главен прокурор. Тоест, те очевидно не одобряват начина, по който Сарафов управлява държавното обвинение. Но никой от тях досега не е дал заявка, че ще прави някакви разкрития, които да доведат до кардинално нова ситуация – евентуално до уличаване на някой във висшето ръководство на прокуратурата в търговия с влияние, политическо влияние, чадър и т.н.

Би станало нещо, ако не останат сами. Ако тази тенденция продължи. Ако все повече прокурори и съдии се осмелят. Защото, макар съдиите да са много по-активни, да изискват реформи, да изразяват позиции, много често и съдиите страдат от тази склонност да мълчат, да не обясняват позициите си, да не участват активно в процесите, които засягат тяхната независимост най-вече.

„Една птичка пролет не прави“ и ако останат 15 човека – тези, за които говорим – нищо няма да се случи. Но ако това е начало на една тенденция за по-активно участие на самите прокурори в публичния диалог и в обсъждането на проблемите на самата прокуратура… ако все повече хора от тази иначе доста затворена и йерархична система започнат да изразяват позиции по отношение на нейното функциониране – това би било положително развитие със сигурност.“