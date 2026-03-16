Изследване: Превенцията и ранната оценка на риска са посоките за работа срещу домашното насилие, смятат експерти

Превенцията и оценката на риска са посоките, в които най-много трябва да се концентрират усилията срещу домашното насилие в България, смятат представители на държавните институции.

Политическите партии не откликнаха на поканата да се включат в дискусията по темата със свои представители, съобщи БХК.

Гражданскоправната и наказателноправната рамка за защита от насилие срещу жени и домашно насилие в България е твърде тясна, сочи ново изследване на Българския хелзинкски комитет (БХК) и Алианса за защита от насилие, основано на пола (АЗНОП).

Проучването „Практика и проблеми в борбата с насилието срещу жени и с домашното насилие в България“ анализира данни от районните съдилища за периода 2024 – 04.2025 г. и показва множество пропуски в системата на защита от домашно насилие и насилие, основано на пола. Наред с попълването на тези пропуски, авторите призоваха да се преразгледа и решението на Конституционния съд от 2018 г., което спря ратифицирането на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция), за да може тя най-после да бъде приета и в България, както вече е сторено в повечето държави в Съвета на Европа.

Изводите от новото изследване бяха обсъдени днес с представители на ключови институции в изпълнителната власт. Сред гостите на кръглата маса, организирана от БХК и АЗНОП, бяха министърът на здравеопазването Михаил Околийски, зам.-министърът на правосъдието Андрей Георгиев, Националният координатор по линия „Домашно насилие“ в МВР Зорница Шуманова, представители на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие към МС, Агенцията за социално подпомагане и Министерството на труда и социалната политика, Комисията за защита от дискриминация, на институцията на омбудсмана, както и на УНИЦЕФ, Националната мрежа за децата, Българския фонд за жените, Фондация „Будителките“ и др.

Целта на дискусията е а се формулират цели пред следващия парламент за промени в законодателството за защита от домашно насилие и насилие, основано на пола.

„Има какво да се желае по отношение на мултисекторното сътрудничество. То не е достатъчно добре функциониращо и не е достатъчно добре организирано“, коментира министърът на здравеопазването Михаил Околийски.

Той обърна внимание на цялостната превенция на домашното насилие и темата за „генезиса на домашното насилие и насилието, основано на пола – неблагоприятните преживявания в детството“ – травмите, свързани с проява на физическо, психическо и сексуално насилие, които момичетата и момчетата преживяват най-често в семействата си и най-често от бащите си. „. Рискът за момичетата, преживели такава травма, по-късно да се заразят с ХИВ или да имат нежелана ранна бременност, е около 20 пъти по-голям“, коментира здравният министър.

Според изследването на БХК и АЗНОП.при над една трета от делата по ЗЗДН за изследвания период (2024-апр.2025 г.), пострадали от домашно насилие освен жените, са и децата в семейството.

„Ние трябва да се борим да не се случва това – да се борим за превенция на всякакъв вид насилие. Родителите не си дават сметка за това, когато крещят помежду си или когато ритат котката, когато минава през стаята – това са непоправими щети, които се причиняват на децата”, коментира още Околийски. Според него националната здравно-информационна система трябва да води статистика за всички форми на насилие, причинени на жени, деца и мъже.

„МВР е на фронта и сме на първа линия. Това, че нямате въведен алгоритъм за оценка на риска, особено в спешните центрове, е голям проблем, както и това, че не ни сезирате.“, коментира Зорница Шуманова, национален координатор по линия „Домашно насилие“ в МВР, обръщайки се към здравния министър и останалите институционални представители.

По думите й МВР и АСП вече са възприели алгоритъм за оценка на риска, но това трябва да се случва и в лекарските кабинети. Приложението е много лесно – да има чеклист, по който лекарите да минават, когато при тях идват наранени жени..

Гражданскоправната защита от домашно насилие съдържа сериозен недостатък – невъзможността да бъде приложена при домашно насилие от еднополови партньори, дори когато са живели дълго време в едно домакинство, обсъдиха още специалистите по време на кръглата маса. Тя също така е неприложима към лица, съжителстващи в едно домакинство, но които нямат семейна или интимна връзка помежду си, нито партньори в продължителна връзка, които не са живели заедно.

Наказателноправната защита от насилие срещу жени и домашно насилие не обхваща дискриминационното насилие срещу жени. Въпреки скорошните изменения в НК тя не включва и квалифицирани състави, предвиждащи по-тежки наказания за престъпления, извършени в условията на домашно насилие, при трафик на хора, принуда за встъпване в брак, палеж, както и за престъпления срещу половата неприкосновеност.

Практиката по гражданските дела по ЗЗДН показва голямо разпространение на домашното насилие във всичките му форми, както и много висок интензитет на това насилие.

Липсва все още достатъчно опит на съда за разглеждане съвместно в едно дело на две отделни насрещни претенции за домашно насилие. В тези случаи съдът често не успява да идентифицира от коя страна се упражнява водещото, преобладаващото насилие и да се диференцират съответно мерките за защита за страните. Тези недостатъци се използват понякога за необосновани твърдения за „злоупотреба“ със ЗЗДН и за очернящи кампании срещу жени и майки.