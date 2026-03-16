МП организира експертна дискусия за критериите за номиниране на кандидати за ключови позиции в съдебната власт  

De Fakto 16.03.2026

Министерството на правосъдието (МП) организира експертна дискусия за изработване на прозрачни критерии за номиниране на кандидати за ключови позиции в съдебната власт.

Министър Андрей Янкулов публично даде заявка за това и подчерта, че изработването на подобен стандарт е сред приоритетите на настоящото служебно правителство в частта „правосъдие“ в съответствие с разпоредбите на Конституцията и законовите правомощия на министъра да прави предложения за заемане на длъжности в органите на съдебната власт.

Правилата ще бъдат оставени в наследство на редовен кабинет. Целта е те да допринесат за повишаване на прозрачността и публичността на номинационния процес, за укрепване на доверието в съдебната власт и за утвърждаване на принципите на върховенството на правото.

В тази връзка МП кани представители на професионални и неправителствени организации, които имат отношение към организацията и устройството на съдебната власт, да се включат в експертна дискусия.  Тя ще се проведе на 19 март в сградата на министерството.

Очакванията са по време на дискусията да се обсъдят професионални, етични и управленски критерии, които да бъдат взети предвид при номинирането на кандидати за ключови позиции в съдебната власт. Както и да се съберат експертни становища за изискванията към кандидатите за тези позиции и да се формулират прозрачни и обективни критерии, които да подпомогнат бъдещи процедури по номиниране и оценка.

Покани за участие са отправени към над 20 организации, сред които са всички професионални сдружения на магистрати. Поради големия им брой молбата е да излъчат по един представител.

