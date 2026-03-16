Що е то иск за наследство и има ли почва у нас?

Д-р Васил Крумов Петров

Скорошното Тълкувателно решение за интерогацията по чл. 51 ЗН

Уредената в чл. 51 ЗН actio interrogatoria, дошла у нас от Италия (art. 951 C. civ. 1865, art. 481 C. civ. 1942), съставлява искане на заинтересования до съда да бъде призовано лице, което още не е упражнило правото си на наследяване, за да заяви то дали приема или се отказва от наследството. Същото може да бъде поискано и относно заветник, който още не е приел, нито се е отказал от завета в негова полза. Ако призованият изрази волята си пред съда, то волеизявлението му се вписва в книгата по чл. 49 ЗН, която се води от районния съд по постоянен адрес на наследодателя. Ако призованият мълчи и не отговори в дадения му срок, в книгата се вписва т.нар. мълчалив отказ=загуба на правото да приеме наследството.

С т. 1 и т. 2 от Тълкувателно решение от 24.02.2026 г. по тълк.д. № 4/2024 г., ОСГК, ВКС разреши два спорни въпроса относно actio interrogatoria по чл. 51 ЗН:

– дали актът на районния съдия, с който разпорежда в книгата по чл. 49 ЗН да се впише мълчалив отказ от наследство, подлежи на отмяна по реда на отмяната на влезли в сила решения по чл. 303 ГПК и

– дали актът на районния съдия, с който разпорежда вписване в книгата по чл. 49 ЗН на приемане, отказ или мълчалив отказ, подлежи на обжалване с частна жалба.

И на двата въпроса ОСГК даде отрицателен отговор. Мотивите за това са доста обстойни и съдържат редица доводи, по които може да се спори – налице е и особено мнение на част от съдиите, но няма да бъдат предмет на анализ тук. На мен обаче са ми интересни примерите, които ОСГК дава, за средства за защита на призования при процесуални нарушения наследник или заветник при порочно вписване в книгата на чл. 49 ЗН на резултата от интерогацията по чл. 51 ЗН.

Конкретно, ОСГК ни насочва към иска за наследство, който е предвиден в чл. 110 ГПК. Според ВКС: „Той ще има за предмет установяване качеството на ищеца на призован наследник, което е отречено с порочния акт по чл. 51, ал. 2 ЗН. Приемането на наследството като елемент от фактическия състав на иска може да е извършено с конклудентни действия, включително и с изявления в самата искова молба по чл. 110 ГПК. Предходното вписване на последицата по чл. 51, ал. 2 ЗН няма да е противопоставимо на ищеца, ако той докаже в процеса такива процесуални нарушения в охранителното производство по чл. 51 ЗН, които са го лишили от възможността да изяви волята си за приемане на наследството в това производство. Съдебното решение по чл. 110 ГПК ще обвърже със сила на пресъдено нещо както ответника, който се ползва от акта по чл. 51, ал. 2 ЗН, така и неговите правоприемници, когато правоприемството е настъпило след предявяване на иска. С това решение ще се разреши по еднакъв начин въпросът кой е призованият наследник и съответно – кому принадлежи наследственото имущество или част от него. Ако не предяви иск по чл.110 ГПК, наследникът, увреден от незаконосъобразния акт по чл. 51, ал. 2 ЗН, разполага и със съответните искове за защита на собствеността и другите имуществени права, включени в наследственото имущество, които ползващият се от акта по чл. 51, ал. 2 ЗН е прехвърлил на трети лица.“

По този повод възниква въпросът – какъв пък е тоя иск и какъв му е предметът. В чл. 110 ГПК се споменава единствено на кой съд е подсъден искът, но ни никъде в никой закон не се очертава предметът му.

Съдът прекомерно се влияе от доктрината (българската)

В много интересния и полезен преглед на адвоката Иван Бочев („Върху практиката на гражданските отделения на ВКС през последните двадесет години.“ – Правна мисъл, г. VII (1941), 557-591, достъпно и на сайта „Съдебно право“) като една от причините за честите колебания и противоречия в съдебната практика на ВКС е „една крайна отзивчивост и чувствителност на ВКС към изказани в правната книжнина мнения и критики по повод на неговите решения“, а аз бих казал към актуалната българска доктрина по правните въпроси, които ВКС има да решава.

Боя се, че случаят с описания в мотивите на Тълкувателното решение иск за наследство е именно такъв. За това, че такъв иск има и че той е установителен, мога да се предположи с положителност, че ОСГК е прочело в понастоящем актуалния университетски учебник по Наследствено право на доц. Анна Станева (2022 г., второ изд. 2026 г.). И наистина, там (с. 421-426 във второто издание) авторката подробно обяснява защо искът за наследство е според нея установителен и какъв е предметът му. Самата авторка обаче в по-ранната си статия „Право на наследяване“ (Държава и право, 1990, № 12) поддържа тезата – на римското право и на всички съвременни западни законодателства (Италия, Франция и Германия напр.) – че искът за наследство (petitio hereditatis) е осъдителен иск, особена наследственоправна ревандикация.

Искът за наследство като пример за това, че римското право може да бъде действащо право у нас

В една своя публикация (Петров, В. За осъдителния характер на иска за наследство. – Съвременно право, 2023, № 4, 39-52) съм проследил историческия първообраз в нашето право на чл. 110, ал. 1 ГПК 2008=чл. 84, ал. 1 ГПК (1952)= чл. 59, ал. 1 ЗГС (1930)= чл. 161 ЗГС (1891) до чл. 215 от Руския Устав на гражданското съдопроизводство от 1864 г., според който „Исковете за наследство, споровете на наследници както помежду им, така и против истинността и действителността на завещания, и исковете за делба се предявяват през съда, във ведомството на който се е открило наследството. Пред същия съд се предявяват искове в лицето на умрелия собственик, когато се няма предвид призовани или встъпили във владение наследници“.

В практиката на Касационния департамент на Управляващия сенат на Руската империя е приемало, че исковете за наследство са осъдителни искове за ревандикация на придобити наследствени имущества, респ. за упражняване на придобити, но оспорени наследствени права – най-вече вземания (вж. сведенията на Тютрюмов, И. М. Устав гражданскаго судопроизводства. Съ законодательными мотивами, разъясненiями Правительствующаго Сената и комментариями русскихъ юристов. 3 изд. С.-Петербург, изд. Законоведение, 1912, 433-438). И нищо чудно, че така се е приемало, защото това е иск, дошъл от римското право и то с точно това съдържание (вж. данните у Венедиков, П. Система на българското наследствено право, § 184 във 2 прераб. изд. С., 1945, и в 3 доп. издание. С., 2019).

С тези характеристики искът за наследство е уреден днес в Германия, Италия и така се разбира еднозначно във Франция (където законодателят, както у нас, не се е погрижил да го уреди в писана норма). Така:

2018 BGB

„Наследникът може да иска от всеки, който е получил нещо от наследството въз основа на наследствено право, което в действителност не му принадлежи (владелец на наследството), да върне полученото“.

Чл. 533 Codice civile it. 1942 г.

„Наследникът може да иска признаване качеството му на наследник срещу всеки, който владее цялото или част от наследственото имущество като наследник или без основание, за да възстанови владението на активите“.

Френско право (доктринерна дефиниция):

„Вещен иск, който се дава на наследника против тия, които, като претендират, че имат право на наслеството, го задържат фактически в неговата цялост или отчасти“ (така Планиол, М. Елементарно ръководство по гражданско право. Наследвания. Прев. от VII изд. Т. Наследников. С предговор от д-р Й. Фаденхехт. С., Нар. печ. „Витоша“, 1921, § 2045)

У нас, както във Франция, в уредбата на иска за наследство има неяснота и празноти. Чл. 5, изр. 1 ГПК, чийто първообраз също е в Руския устав за гражданското съдопроизводство от 1864 г., постулира, че задачата на съдиите, които решават граждански дела, респ. на авторите в доктрината, когато се опитват да установят значението на действащите норми, е да установят „точния смисъл на законите“, т.е. смисъла, който обективно е вложен от законодателя, без значение дали той е най-разумният, най-логичният и най-справедливият според тълкувателите. Второто изречение пък на чл. 5 ГПК и краят на първото изречение от същата разпоредба постановява, че при непълнота на законите или при липсата изобщо на законова норма съдът основава решението си: първо, на „общия разум на законите“, после, на „основните начала на правото“ и чак накрая – на обичая и морала.

При положение, че кодификационните закони на частното право и на гражданския процес у нас (ЗН, ЗЗД, ЗС, ТЗ, ЗЛС и после СК, ЗГС и после ГПК и пр.), както и намалък процент от страничните закони на частното право, са пряка рецепция на законодателството на Италия, Франция, Германия, Испания и др. западни страни, всичките част от континенталната правна система, основана на римското право и на т.нар. jus commune, къде да търсим „общия разум на законите“ и „основните начала на правото“, освен в правото на тези западни европейски държави и в първоизточниците им – римското право и jus commune, респ. пандектното право? Къде иначе да търсим смисъла на разпоредби, които понякога са дословен превод на чужди законодателни разрешения?

И в случая, има предостатъчно индиции, че законодателят ни е препратил към института на petitio hereditatis, познат на римското право и на jus commune/пандектното право, и съществуващ и днес в законодателството и съдебната практика на Франция, Италия и Германия – в чиято уредба различията са всъщност незначителни. Ако не се придържаме към това тълкуване и този път на обосновка, опасността да се отклоним при приложението на законовата норма и да достигнем до екзотични, отличаващи се от общоевропейските модели, тълкувателни резултати е съвсем реална.

И въпреки всичко ВКС е поналучкал резултата

Да се върнем към Тълкувателното решение.

Прав е ВКС, че ако не предяви иск за установяване на качеството си на наследник, наследникът, увреден от незаконосъобразния акт по чл. 51, ал. 2 ЗН, разполага и със съответните искове за защита на собствеността и другите имуществени права, включени в наследственото имущество, които ползващият се от акта по чл. 51, ал. 2 ЗН (мним наследник) е прехвърлил на трети лица. Тези „съответни искове за защита на собствеността и другите имуществени права, включени в наследственото имущество“ са осъдителни искове за ревандикиране на наследствени вещи или за получаване на парични суми от наследника. Или казано по друг начин – искове за наследство (petitio hereditatis)!

Наопаки, исковете за установяване, че ищецът е наследник, към които ни насочва ВКС, не са искове за наследство. Това са обикновени искове по чл. 124, ал. 1, пр. 2 ГПК. Още преди повече от 100 години в пандектното право е установено, че такива искове са допустими, но не са petitio hereditatis (Дернбург, Г. Пандекты. Т. III (книги IV и V). Семейственное и наследственное право. Перевод съ последняго (7) немецкаго издания А. Г. Гойхбарга и Б. И. Елкина. Под ред. проф. А. С. Кривцова. С.-Петербургъ, 1911, с. 457).

Подсъдносттта на тези искове е по постоянния адрес на ответника, а не по местооткриването на наследството. За допустимостта им се изисква правен интерес, преценяван по общите правила на ГПК.