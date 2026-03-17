Правна комисия не събра кворум за закона за лобизма, напът е провал на 437 млн. евро по ПВУ

De Fakto 17.03.2026 Законът, Избрано

Ана Александрова, председател на правна комисия

От приемането на т.нар закон за лобизма зависи получаването на 437 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, които ще отидат за болници, детски градини, училища, хеликоптери за спешна помощ, подпомагане на хора с увреждания, изграждане на домове за възрастни хора, медицинска помощ в отдалечени населени места.

Това написа в профила си във Фейсбук служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов . Поводът е проваленото заседане на права комисия  поради липса на кворум, където  законът трябваше да бъде разгледан на второ четене.

Янкулов благодари на народните представители, които днес са били в комисията и отправи апел към всички депутати в утрешния ден да присъстват на заседанието и в пленарната зала, за да може законът да бъде гласуван.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян присъства в правната комисия и след отлагането на заседанието направи коментар пред медиите.

„Изчакахме доста дълго, прозвъняхме всички членове на комисията, отказват да присъстват, така че да може да се разгледа т.нар. закон за лобизма на второ четене, за да влезе в програмата за утре. Има и обединен доклад на законите за Наказателния кодекс, но не може да тръгне правна комисия“, каза тя.

В четвъртък ще бъде последното пленарно заседание на Народното събрание, каза още Рая Назарян, но уточни, че в извънредни случаи, ако се налага, парламентът ще бъде свикан.

 

