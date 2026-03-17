САС реши: СГС продължава делото за предсрочно условно освобождаване на Евелин Банев-Брендо

Тричленен състав на Апелативния съд в София отмени определението на Софийския градски съд, с което беше прекратено производството по делото за предсрочно условно освобождаване на Евелин Банев-Брендо, съобщиха от пресцентъра на съда.
На заседанието на първа инстанция на 20 февруари беше съобщено, че производството е било инициирано от тогавашния началник на Софийския затвор, който след това беше временно отстранен. Представител на настоящия началник оттегли искането в съдебната зала, поради което делото беше прекратено.
За подаването на предложението, съгласно чл. 70 от Наказателния кодекс, е нужно едновременно изпълнение на две условия – лишеният от свобода да е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически не по-малко от една втора от наложеното наказание, а в случаите на опасен рецидив – да е изтърпял не по-малко от две трети от наложеното наказание.
Преди близо година Софийският апелативен съд определи, че Брендо ще изтърпи у нас общо наказание от десет години и шест месеца затвор при първоначален строг режим. Така той на практика си спести цели 10 години.
Освен 6-годишната си присъда в България, Банев получи в Италия 20 години затвор за трафик на наркотици и за ръководител на престъпна група. В Румъния той е осъден на 10 години и шест месеца. Според българското законодателство обаче за тези престъпления се налага по-леко наказание, от което осъденият се възползва в пълна степен.
Брендо, издирван години наред, се появи сам пред затвора в София сутринта на 24 юни 2024 г. И досега не е ясно как точно се случи това.