САС реши: СГС продължава делото за предсрочно условно освобождаване на Евелин Банев-Брендо

De Fakto 17.03.2026 Законът Напишете коментар 179 Прегледа

Тричленен състав на Апелативния съд в София отмени определението на Софийския градски съд, с което беше прекратено производството по делото за предсрочно условно освобождаване на Евелин Банев-Брендо, съобщиха от пресцентъра на съда.

Според апелативните съдии първоинстанционният съд трябва да продължи производството и да се произнесе по същество. Определението на Апелативния съд е окончателно.Според апелативните съдии самият началник на затвора не може да оттегли направеното вече предложение. Затова материалите са върнати на градския съд, който трябва да гледа делото по същество и да се произнесе – да излезе ли, или не предсрочно на свобода Евелин Банев – Брендо.

На заседанието на първа инстанция на 20 февруари беше съобщено, че производството е било инициирано от тогавашния началник на Софийския затвор, който след това беше временно отстранен. Представител на настоящия началник оттегли искането в съдебната зала, поради което делото беше прекратено.

За подаването на предложението, съгласно чл. 70 от Наказателния кодекс, е нужно едновременно изпълнение на две условия – лишеният от свобода да е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически не по-малко от една втора от наложеното наказание, а в случаите на опасен рецидив – да е изтърпял не по-малко от две трети от наложеното наказание.

Преди близо година Софийският апелативен съд определи, че Брендо ще изтърпи у нас общо наказание от десет години и шест месеца затвор при първоначален строг режим.  Така той на практика си спести цели 10 години.

Освен 6-годишната си присъда в България,  Банев получи в Италия 20 години затвор за трафик на наркотици и за ръководител на престъпна група. В Румъния той е осъден на 10 години и шест месеца. Според българското законодателство обаче за тези престъпления се налага по-леко наказание, от което осъденият се възползва в пълна степен.

Брендо, издирван години наред, се появи сам пред затвора в София сутринта на 24 юни 2024 г. И досега не е ясно как точно се случи това.

 

