САС реши: СГС продължава делото за предсрочно условно освобождаване на Евелин Банев-Брендо

Тричленен състав на Апелативния съд в София отмени определението на Софийския градски съд, с което беше прекратено производството по делото за предсрочно условно освобождаване на Евелин Банев-Брендо, съобщиха от пресцентъра на съда.

Според апелативните съдии първоинстанционният съд трябва да продължи производството и да се произнесе по същество. Определението на Апелативния съд е окончателно.Според апелативните съдии самият началник на затвора не може да оттегли направеното вече предложение. Затова материалите са върнати на градския съд, който трябва да гледа делото по същество и да се произнесе – да излезе ли, или не предсрочно на свобода Евелин Банев – Брендо.

На заседанието на първа инстанция на 20 февруари беше съобщено, че производството е било инициирано от тогавашния началник на Софийския затвор, който след това беше временно отстранен. Представител на настоящия началник оттегли искането в съдебната зала, поради което делото беше прекратено.

За подаването на предложението, съгласно чл. 70 от Наказателния кодекс, е нужно едновременно изпълнение на две условия – лишеният от свобода да е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически не по-малко от една втора от наложеното наказание, а в случаите на опасен рецидив – да е изтърпял не по-малко от две трети от наложеното наказание.