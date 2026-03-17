СЕС: Католическо сдружение неправилно е уволнило своя служителка с мотива, че е напуснала Католическата църква

В днешно решение Съдът на Европейския съюз се уточнява, че уволнението на служителка от германско католическо сдружение заради това, че е напуснала Католическата църква, не отича баланса на интерси на работодател, характерът на който е основаван на религия и интересите на служителите да не бъдат дискриминирани въз основа на тяхната религия.

Макар че националните съдилища по принцип трябва да се въздържат от преценка на законосъобразността по отношение на самия характер на съответната църква или организация, именно тези съдилища, а не сътветната църква или организация, трябва да преценят дали едно професионално изискване е основно, законосъобразно и оправдано, е посочено в решение на Съда по дело C-258/24 | Katholische Schwangerschaftsberatung.

Сдружението към Католическата църква в Германия, което консултира бременни жени, изисква от всички свои служители да спазват насоките на Католическата църква, съгласно които всяка консултация има за цел да защити живота на нероденото дете и следователно трябва да се ръководи от стремежа да се насърчи бременната жена да продължи бременността и да приеме детето си.

Когато една от неговите консултантки, последователка на Католическата църква, напуска1 тази църква2,

сдружението я уволнява по тази причина. Според приложимото канонично право, напускането на Католическата църква се приема за сериозно нарушение на задълженията за лоялност.

Консултантка мотивира напускането си с факта, че Лимбургската епархия в допълнение към църковния данък събира и църковен налог от католиците, които, подобно на нея, са сключили брак с лице с друга религия и с високи доходи.

Тя оспорва уволнението си пред германските съдилища и твърди, че сдружението е наело в същата служба и служители, които не принадлежат към Католическата църква, към които не се прилага същото изискване за лоялност и следователно не могат да бъдат уволнени на същото основание.

Федералният трудов съд в Германия приема, че е налице разлика в третирането на религиозна основа и иска от Съда да тълкува правилата на Съюза относно равното третиране в областта на заетостта и професиите3 с оглед на Хартата на основните права на Европейския съюз4.

Съдът на ЕС:

Съдът отговаря, че правото на Съюза не допуска национална правна уредба, съгласно която частна

организация, основана на религия, може да изисква от служител, който принадлежи на тази религия, да не напуска църквата по време на трудовото правоотношение под страх от уволнение5, при положение че:

– тази организация наема други лица да изпълняват същите функции като тези на въпросния

служител, без да изисква от тях да принадлежат към същата църква, и

– този служител не извършва публично видими противоцърковни дейности, а изпълнява законосъобразни и оправдани дейстивя, съответи на характера на посочената организация.

Във всеки случай католическото сдружение трябва да докаже, че твърдяната от него опасност за автономността му оправдава изискването да не се напуска църквата и това е необходимо и пропорционално.

1 Чрез изявление пред компетентния общински орган. Този орган уведомява само Католическата църква и работодателя, за да може последният да го вземе предвид при изчисляването на възнаграждението на служителя.

2 И след като е отказала да се присъедини отново към църквата.

3 Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите.

4 По-специално основното право на свобода на мисълта, съвестта и религията и забраната на всякаква дискриминация, основана на религия.

5 Или като условие за продължаване на трудовото правоотношение да се присъедини отново към тази църква, след като я е напуснал.