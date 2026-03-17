Започна първият задължителен курс за обучение на надзиратели в новия Учебен център в Самораново  

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Първият обучителен курс за служители от системата на изпълнение на наказанията започна днес в новия Учебен център в Самораново, съобщи Министерството на правосъдието.

Като „важна стъпка в усилията на държавата за модернизиране на българската пенитенциарна система“ определиха днешното събитие заместник-министърът на правосъдието Георги Балков и главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) гл. комисар Ивайло Йорданов, които приветстваха курсистите.

Първоначалното задължително обучение на служителите в ГДИН включва 8 седмици теория и 45 дни стаж в съответните затвори, като курсът е насочен както към придобиване на професионални знания, така и към прилагане на съвременни подходи при работа с лишени от свобода.

Новият учебен център е част от пенитенциарния комплекс в Самораново, с капацитет до 100 обучаеми. Той е изграден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014–2021 г. и в него освен модерни учебни зали, са изградени тренировъчни килии за симулации на реални ситуации, стрелбище, конферентни пространства и хотелска част.

Нова е и учебната програма: по норвежки модел и в съответствие с европейските стандарти, обучението включва предмети, теми и методи, съобразени с концепцията за динамична сигурност, управление на риска, ефективна комуникация и нови модели за работа с лишени от свобода. От особена значимост е и фактът, че по време на обучението курсистите ще наблюдават процесите в новия затвор, който е в непосредствена близост.

Най-новото пенитенциарно заведение у нас започна да функционира пилотно по-рано този месец, като към момента в него са настанени 11 лишени от свобода.

Предвижда се поетапно в 13-ия затвор у нас да бъдат настанени и останалите лица, до пълния му капацитет, както и да започне да функционира и преходното отделение.