Защо 4- ма съдии са на особено мнение по отклоненото искане на oбщинcĸитe cъвeтници срещу областния управител на Хасково

Акцент: Областният управител е назначаван изпълнителната власт, а общинските съветници се избират от населението

Миналата седмица Конституционният съд отклони искането на Общинския съвет на Минерални бани срещу правомощия на управител на Хаково. Мотивът на мнозинството бе, че контрол за законосъобразност върху актовете на органите на местното управление, не е изземване на правомощия.

В искането си съветниците претендираха, че областния управител на Xacĸoвo, тогава Mexмeд Aтaмaн ( от ДПС Ново Начало ), спъва работата на общината и й нанася щети с непрекъснати оспорвания на решенията на съвета. Съветниците изброиха осем решения на Общинския съвет, върнати от областния управител или оспорени в Администратвния съд, които бяха довели до съмнения за умишлено нанасяна щета на Община Минерални бани“. Изтъкнато бе, че спорът е реален, като, макар и породен на политическа основа, е „правен спор за компетенции между орган на местното самоуправление и централен орган на изпълнителната власт в лицето на едноличен административен орган“. Сред примерите бе посочена cпpянo oт о тогaвaшния oблacтeн yпpaвитeл решение на съвета зa cмянa нa пpeдceдaтeля нa Oбщинcĸия cъвeт Mexмeд Лятиф (НН), и дaдeнo в Aдминиcтpaтивния cъд.Вносителите посочиха, че Върховният административен съд, в противоречие с трайната съдебна практика, е отменил определенията на Административния съд – Хасково за прекратяване на производството и е върнал делата за продължаване на съдопроизводствените действия.

Мнозинството приема, че не е налице конституционен спор

Мнозинството в КС прие, че „като е оспорил решения на общинския съвет пред административния съд, областният управител е упражнил предвидено в закон правомощие да осъществява контрол за законосъобразност върху актовете на органите на местното управление“.

„Отнасянето на тези въпроси до административния съд самò по себе си не представлява изземване или ограничаване на компетентност на общинския съвет и поради това не попада в категорията спор за компетентност по смисъла на Конституцията“, прие съдът и като прие, че не е налице конституционен спор за компетентност обяви искането за недопустимо и прекрати производство.

Решението бе взето с особено мнение на съдиите Атанас Семов, Янаки Стоилов, Соня Янкулова и Борислав Белазелков, имена, които сами по себе си фокусират обществен интерес.

Четиримата на особено мнение: Има конституционен спор

В него четиримата съдии се спират на въпроса дали всички актове на общинските съвети са обхванати от уреденото в чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията правомощие на областния управител да упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинския съвет като орган на местното самоуправление, като ги връща за ново обсъждане в общинския съвет или ги оспорва пред съответния административен съд (чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация).

Посочват, че изброените актове от вносителя на искането излизат извън кръга на тези, които областният управител е оправомощен да връща за ново обсъждане или да оспорва пред административния съд.

Упражняването от областния управител на това правомощие извън присъщото му приложно поле накърнява компетентността на общинския съвет, защото връщането на приет акт за ново обсъждане в общинския съвет препятства влизането му в сила и налага приемането на същото решение вече поне с абсолютно мнозинство, а оспорването на приетия акт пред съответния административен съд спира неговото действие до произнасянето на съда с влязло в сила решение или определение, казват четирима съдии.

Определението на Конституционния съд не допуска искането до разглеждане по същество, но съдържа мотиви по съществото на повдигнатия въпрос в смисъл, че като е оспорил решения на общинския съвет пред административния съд, областният управител е упражнил предвидено в закон правомощие да осъществява контрол за законосъобразност върху актовете на органите на местно самоуправление, както и че отнасянето на тези въпроси до административния съд самò по себе си не представлява изземване или ограничаване на компетентност на общинския съвет.

Това може да създаде погрешното впечатление, че Конституционният съд се е произнесъл по повдигнатите въпроси по обвързващ начин, се казва в особеното мнение.

В случая конституционен спор е налице, тъй като по същество се спори дали осъщественото от областния управител действие накърнява компетентността на общинския съвет да приема самостоятелно актове по отношение на собственото си конституиране и функциониране, в качеството си на избран от гражданите орган на местно самоуправление, и да приема актове, чрез които самостоятелно осъществява компетенции, предоставени на местната власт в съответствие с прогласеното в чл. 2, ал. 1 от Конституцията местно самоуправление.

Установяването от Конституционния съд чрез решаване на спор за компетентност на очертаните от Конституцията граници на компетентност на областния управител при упражняване на правомощието му да осъществява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети като органи на местно самоуправление, е важна конституционна гаранция за опазването и укрепването на отредената от Основния закон значимост на местното самоуправление, заключават четиримата.

