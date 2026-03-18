КС: НС е свободно да избере разследващ полицай начело на Комисията за защита на личните данни

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Изборът е в нарушение на принципа на правовата държава, казват трима съдии на особено мнение

Конституционният съд отхвърли искането на 58 народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание за избор на председател на председател на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), прието на 9 май 2025 г. (обн. ДВ, бр. 40 от 2025 г.).

Решението е прието с 9 гласа „за“ и с особено мнение на съдиите Атанас Семов, Янаки Стоилов и Невин Фети.

През юли 2025 година 58 депутатати от ПП – ДБ, АПС и МЕЧ поискаха КС да обяви за противоконституционен избора на Бopиcлaв Бoжинoв поради липса компетентност да е ръководител на комисията.

Те се позоваха на Peглaмeнт 679 oт 2016 г.на ЕС, ĸoйтo ce пpилaгa зaдължитeлнo във вcичĸи cтpaни члeнĸи нa cъюзa и изиcĸвa в нaциoнaлнитe нaдзopни opгaни пo зaщитa нa личнитe дaнни дa бъдaт нaзнaчaвaни лицa, ĸoитo имaт нeoбxoдимитe ĸвaлифиĸaции, oпит и yмeния, пpeимyщecтвeнo в oблacттa нa зaщитa нa личнитe дaнни, ĸaĸтo и oпит в yпpaвлeниeтo нa чoвeшĸи и пyблични финaнcoви pecypcи, ĸaĸвитo избpaният зa пpeдceдaтeл нa KЗЛД нe пpитeжaвa.

Упpaвлeнcĸият oпит нa Бoжинoв e нa нивo pъĸoвoдитeл нa гpyпa в MBP c дo двaмa cлyжитeли, a пpoфecиoнaлният мy oпит в oблacттa нa личнитe дaнни e eднoмeceчeн ĸypc, изтъкнаха депутатите. Заявиха още, че не са били пpeдcтaвeни дoĸaзaтeлcтвa зa пpoфecиoнaлнa eĸcпepтизa, aĸaдeмичнa или пpaĸтичecĸa дeйнocт нa Бoжинoв в oблacттa нa личнитe дaнни, нещо което ce oтнacяло “ дo гoлямa cтeпeн“ и зa ocтaнaлитe тpимa ĸaндидaти зa члeнoвe нa KЗЛД, пpeдлoжeни oт Mиниcтepcĸия cъвeт.

Това пocтaвя пoд cъмнeниe нeзaвиcимocттa и ĸaпaцитeтa нa KЗЛД дa изпълнявa eфeĸтивнo фyнĸциитe и пpaвoмoщиятa cи нa нaциoнaлeн нaдзopeн opгaн зa зaщитa нa личнитe дaнни, бе отбелязано в искането им.

КС: НС е свободно да преценява качествата на кандидата

КС установява, че Борислав има образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Право“ от Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. Той е придобил юридическа правоспособност и следователно отговаря на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 и ал. 3 ЗЗЛД за образование и специална правоспособност.

От служебна бележка на директора на Столичната дирекция на вътрешните работи, се установило, че Божинов последователно е заемал длъжностите младши разследващ полицай (от 21.10.2009 г.), разследващ полицай (от 20.12.2010 г.), старши разследващ полицай (от 19.03.2014 г.) в отдел „Разследване“ на Столичната дирекция на вътрешните работи. Временон е бил преназначаван на длъжност началник на група (главен разследващ полицай) в 5-о Районно управление на Столичната дирекция на вътрешните работи (от 19.08.2024 г.), като от 24.10.2024 г. е бил а титуляр на тази длъжност, която заема до избора му за председател на КЗЛД.

Според същата служебна бележка за периода 06.12.2010 – 26.02.2025 г. „заеманите от служителя длъжности следва да се считат за юридически стаж – общо четиринадесет години, два месеца и двадесет дни“. Следователно кандидатът отговаря на изискването на чл. 8, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД за необходимия стаж по специалността.

След още множество описания на кариерата му, съдът отбелязва, че „естеството на извършваната от Борислав Божинов работа като разследващ полицай е дало основание на Народното събрание да направи извод, че е налице необходимият опит за работа в областта на защитата на личните данни“, пише в решението.

Конституционните съдии подчертават, че Народното събрание има свобода на преценка относно качествата на кандидата, а така или инак,

въпросът не подлежи ли на контрол за съответствие с Конституцията.

Цитирани са две решеиня на Конституционния съд от 1994 г. и 2024 г.според които „преценката за избор или назначаване, включително и за притежаването на високи нравствени качества, принадлежи единствено на органа, оправомощен да я прави. Тя не подлежи на конституционен контрол, защото е лична и суверенна. Личностната преценка за професионалните и нравствени качества е единствено право и отговорност на избиращия, респективно назначаващия орган“.

Същата позиция е възприета и в Решение №12/2024 по к.д. №3/2024 г., което се отнася до оспорени решения за избора на конституционни съдии от квотата на Народното събрание.

С тази си позиция Конституционният съдсе е въздържал да вземе отношение по въпроса за необходимите образование и стаж по специалността), ккато и да контролира избора на Народното събрание по отношение на прилагането на оценъчни критерии.

Контролът за конституционосъобразност изключва проверка на политическа целесъобразност, нравствени качества и професионална пригодност. Така конституционната юрисдикция, за да не дублира и подменя преценката на органа, на когото е предоставен изборът, не подлага неговата преценка на контрол извън предвидените формални критерии.

Съдът казва, че от разпоредбата на чл. 53, пар. 2 от Регламента може да се направи извод за изискване за преценка за „опит и умения“ именно в областта на защитата на личните данни, но дори регламентът да е по – пълноценно въведен в българското законодателство, преценката по критериите за избор на член (вкл. на председател) на КЗЛД би останала в правомощията на Народното събрание (по смисъла на чл. 54, пар. 1 от Регламента), заключава мнозинство на КС и отхъъвърля искането на народните представители.

Особеното мнение: КС трябва да установява дали са изпълнени всички приложими към избора нормативни изисквания.

В особенот мнение на тримата конситуционни съдии е посочено, че Народното събрание е предвидило в Процедурните правила изисквания към кандидатите за председател и членове на КЗЛД за „добра репутация, знания, умения и професионален опит“, но в проведената процедура няма данни за съобразяване с чл. 53, пар. 2 ОРЗД, който предполага те да са насочени „по-специално в областта на защитата на личните данни“.

Поради това оспореното решение не е съобразено със задължението на Народното събрание, когато упражнява правомощието си по чл. 84, т. 8 от Конституцията, да спазва както законите, така и правото на Европейския съюз. Принципът на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията) „несъмнено детерминира и пряко засяга упражняването на публичната власт от всички държавни органи. Той обвързва и законодателя при осъществяването на неговата дейност, подчертават съдиите .

Конституционният съд не може да изземва и да замества преценката на органа по избора, за да не навлиза в неговата дискреция, но при контрола за конституционност на акта по избор трябва да установи дали са изпълнени всички приложими към избора нормативни изисквания.

В заключение тримата съдии стигат до извода, че Решението на Народното събрание от 9 май 2025 г. за избор на председател на Комисията за защита на личните данни (обн. ДВ, бр. 40 от 2025 г.) не съответства на Закона за защита на личните данни, тълкуван в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, и така нарушава принципа на правовата държава, прогласен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията.

Особеното мнение, което заслужава внимание