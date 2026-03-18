Министър Янкулов предприе действия по сигнала на „БОЕЦ“ за архива на Петьо Петров-Еврото“

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов предприема действия по сигнал, получен от Гражданско движение „България Обединена с Една Цел“ (БОЕЦ), заедно с т.нар. „архив на Петьо Петров-Еврото“, съобщи Министерството на правосъдието.

Досега нито една държавна институция не беше пожелала да получи тези множество документи, които биха могли да послужат за изясняване на обстоятелствата около престъпната мрежа „Осемте джуджета“.

Янкулов обаче прие документите, които от БОЕЦ донесоха в куфар в правосъдното министерство.

Всички документи са надлежно описани, сканирани и се съхраняват в Министерството на правосъдието на разположение на държавните органи, които да ги изследват в рамките на своята компетентност.

Сигналът на БОЕЦ съдържа твърдения за „престъпления от общ характер – корупция, злоупотреба с власт, престъпление срещу правосъдието“ и др. от високопоставени длъжностни лица, както и „данни за дисциплинарни нарушения и действия, уронващи авторитета на съдебната власт, извършени от магистрати“.

С писма от днес министър Янкулов изпраща сигнала на БОЕЦ, заедно със сканираните документи, към МВР за извършване на проверка и предприемане на съответните законови мерки при установяване на нарушения, и към председателя на Наказателната колегия на Върховния касационен съд – за преценка относно извършване на последващи действия по механизма за независимо разследване на главния прокурор.

Със своя заповед правосъдният министър създава и работна група в Министерството на правосъдието, която да извърши преглед, систематизиране и правен анализ на постъпилите документи от БОЕЦ. Задачата ѝ е да се изготвят предложения за евентуално предприемане на действия в рамките на компетентността на министъра на правосъдието.

Председател на работната група е заместник-министърът на правосъдието Таня Радуловска, която трябва да предостави на министър Янкулов обобщен доклад до 1 април 2026 г.