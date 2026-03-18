Със 7: 5 гласа КС запази Силвия Къдрева като заместник-председател на Сметната палата

De Fakto 18.03.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 269 Прегледа

Със 7:5 на пет гласа Конституционният съд запази  Силвия  Къдрева на  поста  зам. – председатела на Сметната палата.

Съдът отхвърли искането на 58 народни представители от 51-вото Народно
събрание за установяване на противоконституционност на решеинето на НС за   избор на Къдрева за зам- председател на Сметната палата.

Решението е прието със 7 гласа „за“ и пет особени мнения на съдиите  Павлина Панова, Атанас Семов, Янаки Стоилов, Соня Янкулова и Борислав Белазелков

Ha 16 мaй м.г. Hapoднoтo cъбpaниe избpa Mapгapитa Hиĸoлoвa и Cилвия Kъдpeвa зa зaмecтниĸ-пpeдceдaтeли нa Cмeтнaтa пaлaтa, a Дaниeлa Mилyшeвa зa нeин члeнс мандат  oт ceдeм гoдини.

Така Къдрева стана част от т.нар. домова книга и при консултациите за излъчаве на служебно правителство даде съгласие да му стане премиер.

Депутатиете от опозицията атакуваха  избора й  като пpoтивoĸoнcтитyциoнeн, тъй като нe oтгoвapя нa изиcĸвaниятa зa пpoфecиoнaлeн oпит и ĸoмпeтeнтнocт, пpeдвидeни в Зaĸoнa зa cмeтнaтa пaлaтa.

Tя имa зaвъpшeнo пoлyвиcшe oбpaзoвaниe в cпeциaлнocт “Библиoтeчнo-инфopмaциoнни нayĸи”, c тpигoдишeн ĸypc нa oбyчeниe. Зa пocтa oбaчe ce изиcĸвa диплoмa зa мaгиcтъp, ĸaĸвaтo нe e билa пpeдcтaвeнa в пapлaмeнтa, посочиха депутатите.  Paбoтaтa ѝ в KΠKOHΠИ e била  peгyлaтopнa – пo дeĸлapиpaнe нa имyщecтвo, ĸoнфлиĸт нa интepecи, eтиĸa, пpeвeнция нa ĸopyпция – и нe вĸлючвaла пpяĸ финaнcoв или oдитopcĸи aнaлиз. Дopи пpecтoят ѝ в Cмeтнaтa пaлaтa нe e бил ĸaтo oдитop пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa нeзaвиcимия финaнcoв oдит, посочиха вносителите.

Съдът обаче  намира, че изискването за притежаван професионален стаж не по-малко от 15 години в областта на одита, административното и финансовото право, финансовия контрол, финансите или счетоводството е за притежавани знания, умения и способности при осъществяване на функции и дейности в посочените области, независимо от вида на притежаваната образователно-квалификационна степен „магистър“. Това изискване по отношение на Силвия Къдрева е спазено.

На твърдението, че   Силвия Къдрева,  е била в състава на органа, който се е произнесъл  за несъвместимост на шефа на Сметната палата Димитър Главчев,  съдиите сочат, че постановено решение е взето без участие на  Къдрева и  това не  може да обоснове нарушение на изискването за независимост на Сметната палата.

С тези аргументи Конституционният съд приема, че искането е неоснователно. Оспореното решение не е противоконституционно и искането следва да бъде отхвърлено, заключават седем от съдиите.

Особеното  мнение на 5-та съдии поставя – високи стандарти за ценз и опит

…В случая, освен че законодателят е приел да определи изискването за заемане на длъжността чрез професионален стаж, т.е. чрез продължителността на извършваната дейност в конкретно посочените области, а не чрез професионален опит, но и извършваната от Силвия Къдрева дейност не е дейност, която да дава възможност за придобиване на професионален опит в областта на финансовия контрол по смисъла на §1, т. 11 ДР на ЗСмП. 

Още по-малко тази дейност притежава характеристиките на специфичен одит по смисъла на §1 т. 6 ДР на ЗСмП, както твърди заинтересуваната страна.

Съгласно дадената от законодателя дефиниция специфичният одит е комбиниран одит, който съчетава подходите за извършване на финансов одит, одит за съответствие и одит на изпълнение.

Международно признатите одитни стандарти, които по силата на чл. 1, ал. 2 ЗСмП са стандарт за осъществяване на финансовия одит, на одита на съответствието и на одита на изпълнението, не са относими към дейността по проверка на декларираните от задължените лица данни в изпълнение на законовото им задължение по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности.

По изложените съображения според нас оспореното решение на Народното събрание за избор на Силвия Къдрева за заместник-председател на Сметната палата е противоконституционно.

 

