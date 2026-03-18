Заради неприключилите процедури Кьовеши отказа коментар пред евродепутати за случая с българския европейски прокурор

De Fakto 18.03.2026

Ръководителят на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши отказа днес да запознае евродепутатите от комисиите на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, и по бюджетен контрол, с подробности по случая с българския европейски прокурор Теодора Георгиева заради неприключилите процедури.  Кьовеши бе изслушана, за да представи доклада за дейността на Прокуратурата на ЕС през миналата година, съобщи БТА.

В отговор на въпроси тя посочи, че е била предприета дисциплинарна процедура срещу Георгиева. Това беше вътрешна процедура, след това съставихме комисия, която да провери допълнително установените факти. Заключението беше, че е имало неправомерно поведение по три направления, поясни Кьовеши.

Решихме да поискаме от ЕП, Европейската комисия и Съвета на ЕС този прокурор да бъде отстранен, така предвиждат правилата.

Не мога да обясня повече, защото по-голямата част от установените данни са свързани с оперативна информация по неприключили разследвания, ще изчакаме процедурата да завърши, каза тя.

По думите на Кьовеши Европейската прокуратура няма връзка със задържането на бившия премиер Бойко Борисов преди четири години. Тя уточни, че към този момент Прокуратурата на ЕС не е водила разследване.

Кьовеши отбеляза, че в последните години у нас заради честите предсрочни избори е следвала смяна на министрите на правосъдието и това е дало отражение.

Мисля, че от гледна точка на предприемането на разследвания си вършим работата, въпреки че в началото на дейността на Европейската прокуратура квотата за българския екип европейски делегирани прокурори не беше изцяло запълнена, посочи тя. По нейните думи у нас 18 разследвания на Европейската прокуратура днес са в съдебна фаза и може би ще има още присъди.

В общото си изложение европейският главен прокурор отбеляза, че Прокуратурата на ЕС разследва съмнения за измами за над 45 милиарда евро от европейския бюджет. Разкрихме престъпни организации, които източват европейския бюджет, равнището на тези измами беше подценено, каза Кьовеши.

Не бях назначена, за да замитам проблемите под килима. Работих така, че законът да се прилага еднакво за всички и дадох всичко от себе си, добави тя. По нейните думи Андрес Ритер, който поема ръководството на Европейската прокуратура от есента,  ще поддържа работата на най-високо равнище.

 

