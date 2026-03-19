51-вото Народно събрание излезе в предизборна ваканция

Днес се проведе последното редовно заседание на 51-вото Народно събрание, обяви председателят на парламента Рая Назарян преди да закрие днешния пленарен ден. Тя пожела на колегите си успех в предстоящата кампания за народни представители. Бъдете достойни и не забравяйте да бъдете добронамерени във всичко, което правите, каза още Назарян.

От 00:00 часа на 20 март започва предизборната кампания за предстоящите парламентарни избори на 19 април, съгласно хронограмата на Централната избирателна комисия.

Според парламентарния правилник от откриването на предизборна кампания за избори за народни представители до свикването на новоизбраното Народно събрание не се провеждат редовни пленарни заседания и заседания на комисии.

Това се случва, въпреки последните промени в Конституцията, че парламентът трябва да работи без прекъсване до изборния ден.

По време на ваканция в извънредни случаи, както и с 1/5 подписи на народни представители може да бъде свиквано извънредно заседание на Народното събрание.

За първи път в историята парламентът започна с 8 партии и приключи своя живот с 9.

За първи път Конституционият съд „извади“ 16 депутати заради груби нарушения на Изборния кодекс.

Макар, че управляващото мнозинство изгледаше непоклатимо, предложеният бюджет от правителството „Желязков“ напълни площадите със стотици хиляди протестиращи, които изигнаха глас срещу корупцията и пометоха намерението на управляващите за безоблачно четиригодищно управление.

От ГЕРБ – СДС и ДПС НН успяха да задържат на власт в прокуратурата един нелигитимен главен прокурор.

Очаква се по-висока избирателна активност, която да подреди по-добре институциите и държавата.

Кой какво каза днес?

ГЕРБ-СДС отчетоха, че са успели да изпълнят голямата си цел: пълноправното членство на България във всички структури на ЕС.

Тома Биков – депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: „Цената тези наши усилия беше и сериозния обществен негатив, който получихме заради влизането си в една коалиция с партии, които имат разнопосочни идеологически възгледи. По-малко емоции и повече разум в следващия Парламент за тези, които успеят да влязат.“

И ПП-ДБ изтъкнаха своя принос за еврозната, но подчертаха – не може да има силна перспектива в гнила среда.

Надежда Йорданова – депутат от ПГ на ПП-ДБ: „И докато националната цел за влизане на България в еврозоната беше постигната, санитарният кордон, който можеше да направи българските институции чисти от корупция, се разпадна. Да живее силна България в силна Европа!“

Наталия Киселова – депутат от ПГ на „БСП – Обединена левица“: „Кризата не си е отишла, кризата беше затихнала за малко и този парламент показа, че той не е успял да преодолее кризата. Една друга България е възможна – по-справедлива, солидарна и свободна.“

Костадин Костадинов – председател на „Възраждане“: „Това беше поредното изгубено историческо време за България, в което между другото една голяма част от партиите в Парламента да не кажа почти всички без „Възраждане“ на практика загубиха своята идеологическа основа да съществуват.“

Йордан Цонев – депутат от ПГ на „ДПС – Ново начало“: „51-вото НС беше конституирано в този вид по волята на около 2 милиона и 200-300 000 български избиратели. 51-вото НС си отива по волята на по-малко от 10% от тях. Българският народ трябва да бъде освободен от това нерегламентирано, недемократично узурпиране на власт в нашата държава.“

Тошко Йорданов – депутат от ПГ на ИТН: „Правителството падна не защото не си вършеше работата, а защото една алчна за власт групичка използва интернет за създаване на напълно измислени страхове. Ще се обърна към ПП-ДБ: вие разпоредихте това безобразие, но няма да стане по този начин, защото ще „Има такъв народ“.

Не стана ясно как се разпорежда на свободни и независими хора в цялата страна да се стекат и да извикат: „Оставка“ на онези, които показаха, че не харесват.