Депутатите приеха окончателно т.нар. закон за лобизма и спасиха 437 млн. евро по ПВУ

Депутатите приеха окончателно т.нар. закон за лобизма смениха името на законопроекта на Закон за прозрачност при представителство на интереси.

В първоначалния вариант беше Закон за прозрачност и почтеност в управлението.

Представителство на интереси е всяка устна или писмена комуникация, осъществявана в полза на обществени, групови или частни интереси с цел оказване на влияние при вземането на решения относно създаването, изменението, допълнението, отмяната и съдържанието на нормативни актове, национални стратегически и програмни документи, позиции на Република България по отношение на правнообвързващи и стратегически актове на Европейския съюз или на международни организации, в които страната ни участва, укази за обнародване или връщане за ново обсъждане на закони.

Не е представителство на интереси комуникацията, която се осъществява от лица, заемащи публична длъжност, при осъществяване на правомощията им, публични органи, когато осъществяват своите правомощия по закон, физическо лице, действащо в лично качество и в личен интерес.

Този закон се прилага при осъществяване на представителство на интереси пред Народното събрание, президента и вицепрезидента на Република България, Министерския съвет, министър-председателя, вицепремиерите, министрите, областните управители, кметовете, председателите на общински съвети и общинските съветници, ръководителите и членовете на други публични институции, които имат правомощия да приемат или издават нормативни и общи административни актове в определени области, предвидиха депутатите.

Предвижда се създаването на Регистър на прозрачност към Сметната палата, който е структурирана база данни в електронна форма, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на този закон за лица. Председателят на Сметната палата ежегодно до 30 април внася в Народното събрание доклад за функционирането на регистъра и го публикува на интернет страницата на одитния орган.

Редът за провеждане на лични срещи с представители на интереси се регламентира от съответната институция и се публикува на интернет страницата ѝ. Личните срещи се отразяват в календар за срещи на лицето, който е свързан с Регистъра за прозрачност. В календара се отразява датата на срещата, присъствалите лица, обсъжданата тема. Когато срещите по даден въпрос са повече от една, описват се всичките, като се посочва пореден номер на срещата.

Физическо лице, което извършва дейност без да е вписано в регистъра в законоустановения срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 2500 евро, а на юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 2500 до 7500 евро. При повторно нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е в двоен размер.

Регистърът осъществява автоматичен обмен на данни с БУЛСТАТ, търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и др.

Представителят на интереси може да заличи вписването си, когато преустанови извършването на дейността и в продължение поне на шест месеца за него. След заличаване от регистъра данните се съхраняват за срок от пет години.

НС разпореди юридическите лица и едноличните търговци, вписани в регистъра, да посочват в годишните си доклади за дейността сумата, изразходвана за представителство на интереси, а ако не са задължени да изготвят такива доклади – в отделна декларация, която се обявява в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в сроковете, предвидени за подаване на докладите за дейността.

Георги Кръстев (ГЕРБ-СДС) посочи, че с приемането на този законопроект ще осигурим 437 млн. евро във връзка с поети ангажименти на Европейската комисия. Той балансира различните интереси вътре в държавата, отбеляза депутатът.

Георги Георгиев (ГЕРБ-СДС), един от вносителите на законопроекта, коментира, че с гласуваните текстове се дава основание за осветляване процесите на взаимодействие с публичната власт. С този закон изпълняваме и ангажимент по ПВУ. Безвъзмездно България ще получи сума, която е равностойна на разходите за ремонт на 80% от домовете за възрастни хора, подчерта бившият министър на правосъдието.

Днес парламентът прави важна стъпка с приемането на текстовете и това заслужава поздравления, коментира Атанас Славов от „Продължаваме промяната-Демократична България“.

Той отбеляза, че този законопроект е пораждал и ще продължи да поражда дебати, защото не прави разграничение на понятието за представителство на интереси и за застъпничество за обществена кауза. Славов предупреди и за риск от дублиране, тъй като голяма част от задължените лица за регистрация са представители на юридически лица с нестопанска цел, а те се регистрират и в Агенцията по вписване.

БТА