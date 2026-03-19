Имената на Лаура Кьовеши и Бойко Рашков се появиха по делото срещу Кирил Петков за ареста на Бойко Борисов

Прокурорът Ангел Кънев ще иска съдът да допусне разпита на Бойко Борисов и Бойко Рашков по делото срещу Кирил Петков за длъжностни престъпления. Това стана ясно на поредно заседание в СГС по делотосрещу Кирил Петков.

Това бе обяснено от прокурора с факта, че за първи път част от свидетелите сочат, че Рашков е взимал отношение по въпроси, свързани с образуваното досъдебно производство „и е бил доста конкретен какво трябва да се извърши“.

Петков е обвинен, че е превишил властта си, като е разпоредил на шефовете на националната полиция „да наредят на подчинените им полицейски органи да задържат за срок до 24 часа по реда на Закона за МВР Борисов, Горанов и Арнаудова“. Целта му била да „причини на тримата вреда, изразяваща се в уронване на престижа и доброто им име в обществото“ и от това били „настъпили значителни вредни последици за държавата – уронване на престижа на изпълнителната власт“, твърди прокуратурата.

На днешното заседание по делото се появи името на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши след като Ваня Георгиева, която през 2022 г. е била началник отдел “Разследване” в Националната полиция, заяви, че часове преди ареста в Министерския съвет, където е била повикана и тя, Петков е разказал за свой разговор с Кьовеши.

Това беше поредният разпит за срещата в Министерския съвет, предшествала арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова. .