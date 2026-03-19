Имената на Лаура Кьовеши и Бойко Рашков се появиха по делото срещу Кирил Петков за ареста на Бойко Борисов

Петков: У нас има два вида хора – едните с дела в съда, а други – с дела „на трупчета“
Прокурорът Ангел Кънев ще иска съдът да допусне разпита на Бойко Борисов и Бойко Рашков по делото срещу Кирил Петков за длъжностни престъпления. Това стана ясно на поредно заседание в СГС по делотосрещу Кирил Петков.
Това бе обяснено от прокурора с факта, че за първи път част от свидетелите сочат, че Рашков е взимал отношение по въпроси, свързани с образуваното досъдебно производство „и е бил доста конкретен какво трябва да се извърши“.
Петков е обвинен, че е превишил властта си, като е разпоредил на шефовете на националната полиция „да наредят на подчинените им полицейски органи да задържат за срок до 24 часа по реда на Закона за МВР Борисов, Горанов и Арнаудова“. Целта му била да „причини на тримата вреда, изразяваща се в уронване на престижа и доброто им име в обществото“ и от това били „настъпили значителни вредни последици за държавата – уронване на престижа на изпълнителната власт“, твърди прокуратурата.
На днешното заседание по делото се появи името на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши след като Ваня Георгиева, която през 2022 г. е била началник отдел “Разследване” в Националната полиция, заяви, че часове преди ареста в Министерския съвет, където е била повикана и тя, Петков е разказал за свой разговор с Кьовеши.
Това беше поредният разпит за срещата в Министерския съвет, предшествала арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова. .
Георгиева заяви, че е била извикана в Министерски съвет от заместник-директора на ГДНП Ангел Дулев. На място е била обсъждана преписка, свързана с бившия премиер Бойко Борисов, а тогавашният министър-председател Кирил Петков е поискал спешно да бъде разпитан, защото разполага с важна информация предоставена му от човек в чужбина, както и че най-вероятно има важни документи намиращи се в дома на Борисов.
Георгиева каза, че нямала „друг полезен ход“ освен да организира разпита на Петков, поискан от самия него. Тя си спомни, че някой от „властимащите“ в кабинета й казал нещо, което тя възприела като „ако някой го е страх, да ходи да си търси друга работа“, защото настоявала да се уведоми прокуратурата.
След разпита на Петков се разбрало, че трябва да се извършат претърсвания на три адреса свързани с Борисов, Горанов и Арнаудова.
По думите на Георгиева, Рашков бил запознат с въпросната преписка и с ревизионен акт за голяма сума, за който станало дума. Впоследствие е започнала организацията за извършване на действията по разследването и инструктажа на екипите. Почти до края на разпита Георгиева не си спомняше имената на бившия вътрешен министър Бойко Рашков и на Бойко Борисов.
След нея свидетелят Божидар Савов разказа, че след като е пристигнал в Министерски съвет, е разбрал от Георгиева, че трябва да се образува досъдебно производство във връзка с преписка. Той разбрал още, че преписката касаела информация за изнудване на Васил Божков, като били коментирани и имената на Бойко Борисов и Владислав Горанов. Савов добави, че е възприел от Георгиева информацията, че Рашков и Петков са се възпротивили да се уведоми прокуратурата, но не е чул това лично.
Двамата свидетели потвърдиха, че Кирил Петков е казал за свой разговор с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, в който са обсъждали преписката, за която са били извикани в Министерски съвет.
В сряда, в Европарламента европейският главен прокурор Лаура Кьовеши категорично отрече ръководената от нея европрокуратура да има нещо общо с ареста на лидера на ГЕРБ.
Самият Кирил Петков на влизане в съдебната зала не говори за делото, а за предстоящите избори.
Според него, в България има два вида хора – едните с дела в съда, а други – с дела „на трупчета“ – като Бойко Борисов, а прокуратурата се ползвала като бухалка.
Борисов, Горанов и Арнаудова бяха задържани по свидетелства на Васил Божков, че е бил изнудван от тях да плаща „такса“ спокойствие, за да развива безпроблемно бизнеса си.
Самият Божков твърдеше, че е от началото от 2015 г. до края на 2019 г. се е срещал с Горанов в кабинета му, докато е бил министър на финансите. На тези срещи му е давал различни суми, изтеглени от банкови сметки. Бизнесменът посочил в показанията си, че за периода 2017 г. – края на 2019 г. предал на Горанов около 60 000 000 лв. Не е обсъждал водените разговори и срещите с Борисов и Горанов с неговите съдружници, не е вземал пари от съдружниците си и те не са участвали в плащането на сумите на Горанов.
Делото за изнудване на хазартния бос бе прекратено на 12 декември 2023 г. поради дума среща дума, тоест поради липса на доказателства. о Божков отказва да обжалва прекратяването, защото „ако съдът потвърди прекратяването на делото, Борисов ще бъде изпран напълно“.